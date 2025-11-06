गुगल मॅप्समध्ये नवीन दहा वैशिष्ट्यांची भर : मेट्रो तिकीट बुकिंग, सक्रिय ट्रॅफिक अलर्टमुळं प्रवास होणार सोपा
गुगल मॅप्सनं भारतासाठी 10 नवीन वैशिष्ट्ये आणली आहेत, ज्यात जेमिनी एआय-आधारित संवादात्मक ड्रायव्हिंग, प्रोएक्टिव्ह ट्रॅफिक अलर्ट्स आणि मेट्रो तिकीट बुकिंगचा समावेश आहे.
Published : November 6, 2025 at 12:16 PM IST
हैदराबाद : गुगल मॅप्सनं भारतासाठी 10 नवीन वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. 10 नवीन वैशिष्ट्यांत जेमिनी-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सुविधा, नवीन सुरक्षितता आणि व्यत्यय सूचना आणि नवीन प्रवास पद्धतीचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमध्ये सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे मॅप्समधील पहिला हँड्स-फ्री, संवादात्मक ड्रायव्हिंग अनुभव. कंपनीनं प्रोएक्टिव्ह लोकल टिप्स देखील आणलं आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या एआय-आधारित इन्स्पिरेशन्स वैशिष्ट्यावर आधारित आहेत.
गुगल मॅप्सची 10 नवीन वैशिष्ट्ये
गुगल मॅप्सनं गुरुवारी भारतासाठी 10 नवीन वैशिष्ट्ये आणली आहेत. या वैशिष्ट्यांमध्ये काही भारतासाठी विशेष आहेत, तर काही अमेरिकेनंतर पहिल्यांदा इथं येत आहेत. प्रत्येक वैशिष्ट्याची उपलब्धता वेगळ्या वेळापत्रकानुसार असेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना हळूहळू ही सुविधा मिळेल. या बदलांमुळं गुगल मॅप्स अधिक बुद्धिमान आणि स्थानिक गरजांनुसार सुसज्ज होईल, विशेषतः भारतीय रस्त्यांच्या समस्येसाठी याचा वापर होईल.
हँड्स-फ्री संवादात्मक ड्रायव्हिंग अनुभव
या वैशिष्ट्यांमध्ये सर्वात आकर्षक म्हणजे हँड्स-फ्री संवादात्मक ड्रायव्हिंग अनुभव. हा जेमिनीच्या व्हॉइस इंटरॅक्शन क्षमतेवर आधारित आहे. ड्रायव्हिंग करताना वापरकर्ते रस्त्यावरील स्थानिक ठिकाणांबद्दल विचारू शकतात, इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंग स्टेशन शोधू शकतात आणि मित्रांसोबत अपेक्षित आगमन वेळ (ईटीए) शेअर करू शकतात. जेमिनी मल्टी-स्टेप प्रश्न हाताळू शकते. उदाहरणार्थ, "माझ्या रस्त्यावर बजेट-फ्रेंडली रेस्टॉरंट आहे का? ज्यात व्हेज पर्याय आहेत? तिथx पार्किंग कशी आहे?" असा प्रश्न विचारता येईल. याशिवाय, परवानगी असल्यास मॅप्स कॅलेंडर इव्हेंट तयार करू शकतं. ही सुविधा आयओएस आणि अँड्रॉइडसाठी येणाऱ्या दिवसांत उपलब्ध होईल, ज्यामुळं ड्रायव्हर्सना स्क्रीनकडं पाहण्याची गरज भासणार नाही आणि अपघात टाळता येतील.
पर्यटकांना फायदा
गुगल मॅप्स भारतात प्रोएक्टिव्ह लोकल टिप्स आणत आहे. जेमिनी-चालित ही सुविधा गंतव्य आणि रस्त्याबद्दल टिप्स देते, ज्यामुळे वापरकर्ते आकर्षक ठिकाणे आणि स्थानिक व्यवसायांबद्दल अपडेट राहतील. ही सुविधा नोव्हेंबर 2024 मध्ये आणलेल्या इन्स्पिरेशन्स वैशिष्ट्यावर विस्तारित आहे, ज्यामुळं प्रवास अधिक रोमांचक होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात पोहोचताना जवळील सांस्कृतिक वारसा किंवा नवीन बाजारपेठांबद्दल सूचना मिळतील, ज्यामुळं पर्यटकांना फायदा होईल.
एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व सुविधा
मॅप्स आता प्लेसेसबद्दल प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतं. जेमिनी-आधारित ही सुविधा रिव्ह्यूज, फोटो आणि तपशील वापरून माहिती देतं. यामुळं वापरकर्त्यांना संशोधन किंवा नेव्हिगेशनसाठी दुसऱ्या अॅपवर जाण्याची गरज नाही. ही तीनही सुविधा आयओएस आणि अँड्रॉइडवर येणाऱ्या दिवसांत उपलब्ध होतील, ज्यामुळं मॅप्स एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्वकाही करेल.
प्रोएक्टिव्ह ट्रॅफिक अलर्ट्स
प्रोएक्टिव्ह ट्रॅफिक अलर्ट्स हे आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. बुधवारी अमेरिकेसाठी जाहीर झालेलं हे भारतात येत आहे. नेव्हिगेशन नसतानाही ट्रॅफिक जॅम, रस्ते बंदी आणि इतर विलंबांबद्दल अलर्ट मिळतील. हे अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी बेंगलुरू, दिल्ली आणि मुंबईत येणाऱ्या काही आठवड्यांत उपलब्ध होईल. भारतीय शहरांच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर ही सुविधा वेळ वाचवेल.
अपघात-प्रवण क्षेत्र अलर्ट्स
वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी अपघात-प्रवण क्षेत्र अलर्ट्स आणलं जात आहेत. सरकारी डेटावर आधारित, ही सुविधा अपघात होण्याची शक्यता जास्त असलेल्या भागात प्रवास करताना सूचना देईल. ही आयओएस आणि अँड्रॉइडवर गुरुग्राम, हैदराबादमधील सायबराबाद, चंडीगड आणि फरीदाबादसाठी येईल. याशिवाय, अधिकृत स्पीड लिमिट हायलाइट्स देखील सरकारी डेटावर आधारित आहेत. स्पीडोमीटरच्या खालच्या डाव्या कोपऱ्यात अधिकृत वेग मर्यादा दिसेल. ही सुविधा येणाऱ्या दिवसांत घाझियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, जयपूर, फरीदाबाद, लखनौ, मुंबई, कोलकाता आणि हैदराबादसह नऊ शहरांत उपलब्ध होईल. हे वैशिष्ट्य रस्त्यावरील अनुशासन वाढवेल आणि अपघात कमी करेल.
एनएचएआयसोबत भागीदारी
गुगल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) सोबत भागीदारी करत आहे. रिअल-टाइम अधिकृत डेटा रस्ते बंदी आणि दुरुस्तीबद्दल अलर्ट मिळेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना मार्ग बदलण्याची सुविधा मिळेल. एनएचएआय ही सुविधा एपीआय सेटू मार्गे सर्वांसाठी उपलब्ध करत आहे, ज्यामुळं महामार्गांवर प्रवास सोपा होईल.
मेट्रो तिकीट बुकिंग
गुगल मॅप्सच्या नवीन उपक्रमांमध्ये मेट्रो तिकीट बुकिंग समाविष्ट आहे. अॅपवरून थेट बुकिंग प्लॅटफॉर्मशी जोडलं जाईल, दिल्ली, बेंगलुरू, कोची आणि चेन्नईत उपलब्ध. मुंबईत लवकरच सुरू होईल. खरेदी केलेली तिकिटं गुगल वॉलेटमध्ये सेव्ह होऊ शकतील आणि मॅप्सवरून प्रवेश मिळेल. फ्लायओवर नेव्हिगेशन नुकतेच यात जोडलं आहे, जे कधी फ्लायओवर घ्यावा आणि कधी नाही हे सांगतं. आता व्हॉइस नेव्हिगेशन समर्थन जोडलं जात आहे, ज्यामुळं उच्च वेग किंवा गर्दीत स्क्रीन पाहण्याची गरज नाही. ही हँड्स-फ्री मार्गदर्शन नऊ भारतीय भाषांमध्ये येणाऱ्या आठवड्यांत आयओएस आणि अँड्रॉइडवर उपलब्ध होईल. भारतीय रस्त्यांच्या फ्लायओवरमुळं ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
शेवटी, भारतासाठी विशेष टू-व्हीलर नेव्हिगेशन अवतार आणलं जात आहेत. वापरकर्ते विविध टू-व्हीलर आयकॉन निवडू शकतील आणि त्यांना आवडीनुसार रंग देऊ शकतील. ही सुविधा अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी येणाऱ्या आठवड्यांत उपलब्ध होईल. भारतातील दुचाकी वाहनांच्या प्रचंड वापरामुळं हे वैयक्तिकृत अनुभव देईल. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळं गुगल मॅप्स भारतातील डिजिटल प्रवास पारिस्थितीला अधिक मजबूत करेल. जेमिनी एआयच्या एकीकरणामुळं मॅप्स अधिक संवादात्मक आणि बुद्धिमान होईल, तर सरकारी भागीदारी सुरक्षितता वाढवेल. प्रवाशांसाठी हे बदल दैनंदिन जीवन सोपं करतील. गुगलच्या या प्रयत्नांमुळं तंत्रज्ञान स्थानिक गरजा पूर्ण करेल आणि भविष्यातील अपडेट्सची अपेक्षा वाढेल.
|क्रमांक
|वैशिष्ट्ये
|तपशील
|उपलब्धता
|1
|हँड्स-फ्री संवादात्मक ड्रायव्हिंग अनुभव
|जेमिनी एआयद्वारे रस्त्यावरील ठिकाणे, ईव्ही चार्जिंग, ईटीए शेअरिंग आणि मल्टी-स्टेप प्रश्न हाताळणे.
|आयओएस आणि अँड्रॉइड, येणाऱ्या दिवसांत.
|2
|प्रोएक्टिव्ह लोकल टिप्स
|जेमिनी-आधारित गंतव्य आणि रस्त्याबद्दल टिप्स, इन्स्पिरेशन्सवर आधारित.
|आयओएस आणि अँड्रॉइड, येणाऱ्या दिवसांत.
|3
|प्लेसेसबद्दल प्रश्नांची उत्तरे
|रिव्ह्यूज, फोटो आणि तपशीलावर आधारित माहिती.
|आयओएस आणि अँड्रॉइड, येणाऱ्या दिवसांत.
|4
|प्रोएक्टिव्ह ट्रॅफिक अलर्ट्स
|ट्रॅफिक जॅम, रस्ते बंदी अलर्ट, नेव्हिगेशनशिवाय.
|अँड्रॉइड, बेंगलुरू, दिल्ली, मुंबईत काही आठवड्यांत.
|5
|अपघात-प्रवण क्षेत्र अलर्ट्स
|सरकारी डेटावर आधारित अपघात-प्रवण भागात सूचना.
|आयओएस आणि अँड्रॉइड, गुरुग्राम, हैदराबाद, चंडीगड, फरीदाबाद.
|6
|अधिकृत स्पीड लिमिट हायलाइट्स
|स्पीडोमीटरजवळ अधिकृत वेग मर्यादा दाखवणे.
|आयओएस आणि अँड्रॉइड, नऊ शहरांत येणाऱ्या दिवसांत.
|7
|एनएचएआय भागीदारी
|रिअल-टाइम रस्ते बंदी आणि दुरुस्ती डेटा.
|सर्व वापरकर्त्यांसाठी, एपीआय सेटू मार्गे.
|8
|मेट्रो तिकीट बुकिंग
|अॅपवरून थेट बुकिंग, वॉलेटमध्ये सेव्ह.
|दिल्ली, बेंगलुरू, कोची, चेन्नई; मुंबई लवकरच.
|9
|फ्लायओवर नेव्हिगेशनसाठी व्हॉइस सपोर्ट
|नऊ भाषांमध्ये हँड्स-फ्री मार्गदर्शन.
|आयओएस आणि अँड्रॉइड, काही आठवड्यांत.
|10
|कस्टमायझेबल टू-व्हीलर अवतार
|विविध आयकॉन आणि रंग निवड.
|अँड्रॉइड, भारतात काही आठवड्यांत.
हे वाचलंत का :