जिल्हा परिषद निवडणूक : बदललेल्या निवडणूक तारखांमुळे हजारो शिक्षक टीईटी परीक्षेला मुकण्याची भीती
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या बदललेल्या तारखांमुळे टीईटी परीक्षा देणाऱ्या हजारो शिक्षकांपुढे गंभीर प्रशासकीय तसंच करिअरचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
Published : January 29, 2026 at 10:56 PM IST
मुंबई - राज्यात झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना निवडणूक ड्युटी लावण्यात आली आहे. यापूर्वी मतदानाची तारीख 5 फेब्रुवारी 2026 अशी निश्चित होती. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्यात आला आणि मतदानाची तारीख 7 फेब्रुवारी जाहीर करण्यात आली. नेमकी याच कालावधीत टीईटी परीक्षा 7-8 फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
सध्या परीक्षेच्या संकेतस्थळावर लॉगिन करून पाहिल्यास काही शिक्षकांना परीक्षेची तारीख 7 तर काहींना 8 फेब्रुवारी अशी दिसत आहे. मात्र प्रत्यक्ष हॉल तिकीट मिळाल्यानंतरच खरी तारीख स्पष्ट होणार असल्यानं शिक्षकांमधील संभ्रम अधिकच वाढला आहे. कोल्हापूरचे शिक्षक विनोदकुमार भोंग यांनी सांगितलं, “ज्यांची परीक्षा 8 तारखेला आहे, त्यांना 7 तारखेला मतदान साहित्य जमा करून रात्री उशिरापर्यंत केंद्रावर थांबावं लागतं. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या दिवशी दूरच्या परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचणं जवळपास अशक्य आहे.“
टीईटी ही परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व कार्यरत शिक्षकांसाठी ठराविक कालावधीत उत्तीर्ण होणं बंधनकारक आहे. ही परीक्षा वर्षातून मोजक्याच वेळा घेतली जाते. एक संधी हुकल्यास शिक्षकांना पुन्हा दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. शिवाय, या परीक्षेचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षितता, पदोन्नती आणि व्यावसायिक भवितव्यावर होतो. अनेक शिक्षकांना परीक्षा केंद्रे त्यांच्या कार्यस्थळापासून लांब मुंबई, पुणे किंवा इतर शहरी जिल्ह्यांत देण्यात आली आहेत. त्यामुळे एक दिवस आधी प्रवास, निवास व्यवस्था आणि मानसिक तयारी करणं अत्यावश्यक ठरतं. अशावेळी निवडणूक कर्तव्यामुळे परीक्षेला अनुपस्थित राहण्याची वेळ येणं ही विसंगत आणि अन्यायकारक बाब असल्याचं शिक्षक संघटनांचं म्हणणं आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीनं राज्य निवडणूक आयोगाकडं विचार करण्याची मागणी केली आहे. टीईटी परीक्षेस बसणाऱ्या शिक्षकांना प्रवेशपत्र (Admit Card) सादर केल्यास 7 आणि 8 फेब्रुवारी या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सवलत द्यावी किंवा त्यांच्या जागी पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. “निवडणूक कर्तव्य हे महत्त्वाचे असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा हीदेखील तितकीच बंधनकारक आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाचवेळी लादल्यास शिक्षकांवर मानसिक व प्रशासकीय ताण येतो,” असं शिक्षक प्रतिनिधींनी स्पष्ट केलं. वेळेत योग्य नियोजन न झाल्यास हजारो शिक्षक टीईटी परीक्षेला मुकू शकतात. त्यामुळे शिक्षकांना न्याय मिळावा आणि निवडणूक प्रक्रियेवरही परिणाम होऊ नये, यासाठी तातडीनं सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
