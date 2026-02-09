ETV Bharat / state

कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची मुसंडी; काँग्रेसनं मिळवलं लक्षवेधी यश

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल लागले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जोरदार मुसंडी मारली आहे.

Zilla Parishad Election Result
जिल्हा परिषदेत महायुतीला बहुमत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
कोल्हापूर : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जोरदार मुसंडी मारत तब्बल 20 जागांवर गुलाल खेचून आणला आहे. तर महायुतीतील भाजपा 12 आणि शिवसेनेनं नऊ जागा जिंकल्या आहेत. तसंच राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षानंही लक्षवेधी कामगिरी करत 15 जागांवर आपले उमेदवार विजयी केले आहेत. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे होम ग्राउंड असलेल्या पन्हाळ्यात मात्र अपेक्षित यश मिळालं नाही. जिल्ह्यात 6 जागा जिंकत जनसुराज्यने अस्तित्व कायम ठेवलं, पहिल्यांदाच महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळं जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच असेल यावर या निकालानं शिक्कामोर्तब झालं आहे.

जिल्ह्यात सरासरी 74.38 टक्के मतदान : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 68 जागा आणि पंचायत समितीच्या 136 जागांसाठी 7 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात मतदान पार पडलं होतं. जिल्ह्यात सरासरी 74.38 टक्के मतदान झालं होतं. यामुळं निकालात कोण बाजी मारणार? याकडं अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होतं. सकाळी दहा वाजल्यापासून सर्व तालुक्याच्या प्रमुख ठिकाणी मतमोजणीला प्रारंभ झाला. तर कोल्हापुरातील रमणमळा येथील शासकीय धान्य गोडाऊनमध्ये करवीर तालुक्याच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली. पहिल्यांदा पोस्टल मतमोजणी करण्यात आली, यानंतर थेट ईव्हीएम मशीनची मतमोजणी सुरू झाली. सुरुवातीचे कल महायुतीच्या बाजूनं येत असल्यानं उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. अनेक ठिकाणी अपेक्षित निकाल येताच पहिल्या पाऊण तासात समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत जल्लोषाला सुरुवात केली होती.

प्रतिक्रिया देताना आमदार सतेज पाटील (ETV Bharat Reporter)

राष्ट्रवादीने मारली जोरदार मुसंडी : राजकीय इर्शेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कागल तालुक्यात यंदा तीन गट एकत्र येत महायुती विरुद्ध शिवसेना असा रंगतदार सामना पाहायला मिळाला. मात्र शिवसेनेनं अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही. कागल तालुक्यात राष्ट्रवादीच्या तीन आणि भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या तीन, जिल्हा परिषद जागा निवडून आल्या. सर्वाधिक जागा असलेल्या करवीर तालुक्यात काँग्रेसनं एकतर्फी बाजी मारत पाच जागांवर विजय संपादन केला. तर राष्ट्रवादीनंही जोरदार मुसंडी मारत जिल्ह्यात 20 जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष बनण्याचा बहुमान मिळवला. शेवटचा निकाल हाती आला तेव्हा भारतीय जनता पार्टी पक्ष 12, शिवसेना 9, जनसुराज्य 6, शिवसेना उबाठा -1, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - 1, राजर्षी शाहू आघाडी - 4 ठिकाणी विजयी झाले होते.



आमदार अशोकराव मानेंना धक्क्यावर धक्के : महायुतीचे हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अशोकराव माने यांच्या घरातील सदस्य आणि आता स्वीय सहाय्यकांचा पराभव यामुळं अशोकराव माने चांगले चर्चेत आले आहेत. शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुलगा आणि सून दोघांचाही अनपेक्षित पराभव झाला तर आता माने यांचे स्वीय सहाय्यक सुहास राजमाने यांचा 131 मतांनी पराभव झाला. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजीव आवळे यांचे चिरंजीव राहुल आवळे यांनी राजमाने यांच्यावर मात केली. हातकणंगले तालुक्यातील रुई मतदारसंघात झालेल्या या लढतीकडं जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होतं.



सोनाली पाटील ठरल्या सर्वात तरुण सदस्य : तब्बल 9 वर्षांनी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शोभाताई फराकटे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असणार आहेत. तर गगनबावडा तालुक्यातील तिसंगी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या 21 वर्षीय सोनाली पाटील नवनिर्वाचित सभागृहातील सर्वात तरुण सदस्य असणार आहेत. भाजपा आमदार राहुल आवडे यांच्या कन्या सानिका आवाडे, गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांच्या कन्या अमृता डोंगळे यांचाही तरुण सदस्य म्हणून समावेश आहे, तर अनेक ठिकाणी मतदारांनी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे.



तर मंत्री मुश्रीफ यांना बंटी पाटलांचा मदतीचा "हात" : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे निकाल पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जनतेने स्वीकारलं आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीला सहानुभूतीची सुप्त लाट होती. याचाच फायदा राष्ट्रवादीला झाला आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी महायुती म्हणून लढली आहे. राष्ट्रवादीने अध्यक्ष पदासाठी मदत मागितल्यास नक्कीच आम्ही विचार करू अशी गुगली राज्याच्या विधान परिषदेतील घटनेतील आमदार सतेज पाटील यांनी निकालानंतर पत्रकारांशी बोलताना टाकली आहे.


गुलाल, फटाके आणि जल्लोष : सकाळी दहा वाजल्यापासूनच जिल्ह्यातील बारा ठिकाणी मतमोजणीला सुरुवात झाली. जसजसे निकाल हाती येतील तसा उमेदवारांच्या समर्थकांचा जल्लोष शिगेला पोहोचत होता. गुलालाची उधळण आणि फटाक्यांची आतषबाजी करत विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी जल्लोष केला तर पराभूत उमेदवारांच्या कार्यालयासमोर शुकशुकाट जाणवत होता. गेली महिनाभर गाव गाड्याचा कारभारी कोण होणार याकडं सर्वसामान्यांचं लक्ष लागलं होतं आणि आज या निकालाने महायुतीचाच अध्यक्ष होईल यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.



