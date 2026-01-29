ETV Bharat / state

जिल्हा परिषद निवडणूक : राष्ट्रवादीच्या उमेदवारी अर्जला विरोध करणाऱ्या भाजपा उमेदवाराला हायकोर्टाचा दणका, एक लाखाचा दंड

साताऱ्यातील एनसीपी उमेदवार दीपाली जगदाळे यांनी मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचा भाजपाच्या पल्लवी काळे यांचा आरोप होता. त्यांना कोर्टानं जबर दंड केलाय.

मुंबई हायकोर्ट
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 10:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) उमेदवारानं प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती सादर केल्यानं त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी करत हायकोर्टात येणं भाजपाच्या एका उमेदवाराला चांगलंच महागात पडलय. मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकाकर्त्याला चांगलंच फैलावर घेत, तमुच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यासारखं या याचिकेत काय आहे? असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचं निश्चित केलंय.



काय आहे प्रकरण - सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी भाजपाकडून पल्लवी काळे तर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीकडून दीपाली जगदाळे यांनी अर्ज दाखल केलाय. मात्र जगदाळे यांनी निवडणूक अर्ज दाखल करताना मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्यानं त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत काळे यांनी हायकोर्टात वकिल शरद भोसले यांच्यामार्फत अपील दाखल केलं होतं. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यासारखे काय आहे? असा सवाल केला. मात्र वकिलांना न्यायालयाच्या या शंकेचं नीट समाधान करता आलं नाही. त्यावर हायकोर्टानं याची गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावत दंड आकारण्याचं ठरवलं. त्यावर माघार घेत याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली होती.


दंडाची रक्कम ऐकताच याचिकाकर्त्याचे धाबे दणाणले - हायकोर्टाचं रौद्र रूप पाहून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लागलीच कोर्टापुढे शरणागती पत्करत, दंडाची रक्कम रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र ही विनंती मान्य करण्यास हायकोर्टानं नकार देत ही याचिका आम्ही 1 लाखाच्या दंडासह फेटाळून लावत आहोत असं स्पष्ट केलं. त्यावर याचिकाकर्ते हे शेतकरी असून दंडाची इतकी मोठी रक्कम भरण त्यांना शक्य नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली. मात्र आम्ही आता निर्णय घेतलाय, निकालात आम्ही योग्य ते आदेश देऊ असं स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.

हेही वाचा...

  1. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर; अजित पवार यांच्या निधनानंतर निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
  2. अजित पवारांच्या निधनानंतर मंत्रालयात शुकशुकाट, प्रत्येक चेहऱ्यावर हळहळ

TAGGED:

ZP ELECTIONS
जिल्हा परिषद निवडणूक
दीपाली जगदाळे
पल्लवी काळे
ZP ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.