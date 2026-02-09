जिल्हा परिषदेसह पनवेल पंचायत समितीमध्ये भाजपाचा ऐतिहासिक विजय; शेकापचा गड उद्ध्वस्त
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल लागले आहेत. पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषद व पनवेल पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय झाला आहे.
Published : February 9, 2026 at 7:41 PM IST
नवी मुंबई : पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषद व पनवेल पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपा, महायुतीनं शेतकरी, कामगार पक्ष, महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव करत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. पनवेल तालुक्यातील 8 पैकी 8 जिल्हा परिषदेच्या जागा तर पनवेल पंचायत समितीच्या 16 पैकी 15 जागांवर विजय मिळवला. दीर्घकाळ शेकापच्या ताब्यात असलेला हा राजकीय गड भाजपा महायुतीनं उद्ध्वस्त करत शेकापाचा सुपडासाफ करून पनवेल पंचायत समितीवर एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आठही जागांवर भाजपाचे उमेदवार विजयी : गव्हाण जिल्हा परिषद गटातून निकिता निलेश खारकर, वावंजे जिल्हा परिषद गटातून कमला एकनाथ देशेकर, नेरे जिल्हा परिषद गटातून आत्माराम बाळू भस्मा, पालीदेवद जिल्हा परिषद गटातून प्राची अमित जाधव, पळस्पे जिल्हा परिषद गटातून हर्षदा अतुल घरत, वावेघर जिल्हा परिषद गटातून अनन्या अविनाश गाताडे, वडघर जिल्हा परिषद गटातून सोनाली अनुज जितेकर, केळवणे जिल्हा परिषद गटातून मंगेश रामचंद्र वाकडीकर या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी एकहाती पनवेल तालुक्यातून जिल्हा परिषदेच्या आठही जागांवर विजय मिळवला आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचा सुपडासाफ : गव्हाण पंचायत समिती गणातून जिज्ञासा किशोर कोळी, वहाळ पंचायत समितीमधून वितेश त्रिंबक म्हात्रे, वावंजे पंचायत समिती गणातून आरती कुणाल काठे, चिंध्रण गणातून अंकुश बाळाराम खैर, नेरे पंचायत गणातून वर्षा सचिन केवारे, आदई गणातील भूपेंद्र सदानंद पाटील, पालीदेवद पंचायत समिती गणातून वैशाली प्रविण सावंत, विचुंबे पंचायत समिती गणातून नीलम प्रमोद भिंगारकर, पळस्पे पंचायत समिती गणातून राजेंद्र हरिचंद्र पाटील, कोन पंचायत समिती गणातून योगिता योगेश लहाने, वावेघर पंचायत समितीमधून राजु गणा पाटील, पोयंजे पंचायत समितीमधून अस्मिता अनंता पाटील, करंजाडे पंचायत समितीमधून रंजना सदाशिव वास्कर, वडघर पंचायत समिती गणातील मनिषा गजानन पाटील आणि आपटा पंचायत समितीमधून मयुर परशुराम शेलार यांनी 16 पैकी 15 जागांवर विजय मिळवून पनवेल पंचायत समितीवर भाजपाची एक हाती सत्ता आली आहे. आतापर्यंत पनवेल तालुका हा शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जात होता, मात्र भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या विजयामुळं शेतकरी कामगार पक्षाचा पनवेल तालुक्यातून पूर्णपणे सुकडा साफ झाला आहे.
हेही वाचा -
- मावळमधील सर्व जागांवर राष्ट्रवादीचा विजय! आठवणींनी ओलावलेले चेहरे आणि ‘अमर रहे अजित दादा’च्या हृदयस्पर्शी घोषणा
- 'जिरली नसेल तर 2031 ला पुन्हा भेटू' पोस्टरवरून राडा, पनवेलमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यानं पोलिसांची कॉलर पकडली
- महायुतीची ग्रामीण भागातही विजयाची घौडदौड कायम राहणार? 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींचे आज निकाल