राज्यातील 12 जिल्हा परिषद, 125 पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका जाहीर, पाच फेब्रुवारीला मतदान, सात तारखेला निकाल

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगानं जाहीर केल्या आहेत.

Zilla Parishad Panchayat Samiti elections 2026 announced
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका जाहीर (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026

Updated : January 13, 2026

मुंबई Zilla Parishad Panchayat Samiti Elections 2026 : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेत याबाबतची घोषणा केली. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी (13 जानेवारी 2026) दुपारी याबाबतची माहिती दिली. महानगरपालिका निवडणूक अवघ्या दोनच दिवसांवर असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील 12 जिल्हा परिषद, 125 पंचायत समित्यांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, सात फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.

Zilla Parishad Panchayat Samiti elections 2026 announced
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रम (ETV Bharat GFX)
  • उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठीची तारीख - 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी 2026
  • उमेदवारी अर्ज छाननी व चिन्ह वाटप - 22 जानेवारी 2026
  • उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख - 27 जानेवारी 2026
  • मतदानाची तारीख - 5 फेब्रुवारी 2026
  • निकालाची तारीख - 7 फेब्रुवारी 2026

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुका जाहीर - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडं डोळे लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी तयारीला लागण्याची संधी निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारीच राज्य निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी न्यायालयानं 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव निवडणूक आयोगानं 10 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. अखेर मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगानं निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.

कोणत्या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार? - लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची घोषणा झाली.

25 हजार 482 मतदान केंद्र तयार - या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला दोन मतं देणे गरजेचे आहे. एक मत हे जिल्हा परिषद आणि एक मत हे पंचायत समितीसाठी देणं गरजेचं आहे. निवडणुकीसाठी 25 हजार 482 मतदान केंद्र तयार आहेत. या केंद्रावर सर्व सोयी उपलब्ध असणार आहेत. या निवडणुकीसाठी 1 जुले 2025 पूर्वीची मतदान यादी वापरली जाणार आहे.

