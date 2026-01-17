जिल्हापरिषद निवडणुकीत आता बोटाला पेन नाही तर थेट लागणार शाई, जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती
जिल्हापरिषद निवडणुकीत पहिल्या पद्धतीनुसार शाई वापरली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली.
Published : January 17, 2026 at 11:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - महानगर पालिका निवडणुकीत मतदान करताना बोटावर शाई ऐवजी मार्कर पेनचा वापर केल्याने मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यामुळे जिल्हापरिषद निवडणुकीत पहिल्या पद्धतीनुसार शाई वापरली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली. जिल्ह्यात होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्ह्यात होणाऱ्या जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत 18.73 लक्ष मतदार मतदानाचा हक्क बजावणे अपेक्षित आहेत. 5024 मतदान यंत्रे, 2512 कंट्रोल युनिट लागणार आहे. ही यंत्रे नांदेडहून मागवली जाणार आहेत. त्यात 3048 कंट्रोल युनिट, 5592 मतदान यंत्रे येणार आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
कर्मचारी असतील तैनात - जिल्ह्यात होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेत 2282 मतदान केंद्रावर मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. त्यासाठी 10,048 अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असून १२ हजार मनुष्यबळाची उपलब्धता आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिली. या मनुष्यबळाची सेवा उपलब्ध करुन घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण घेणे, विविध समित्यांचे गठन करणे अशा विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यात 9 निवडणूक निणय अधिकारी तसंच 9 सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील. या सर्व प्रक्रियेवर जिल्हास्तरीय कार्यालयातून नियंत्रण ठेवले जाईल, असंही जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितलं.
18 लक्ष 73 हजार मतदार - जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे एका मतदारानं दोन मतं देणं अपेक्षित असतं.
मतदार संख्या- तालुकानिहाय मतदार संख्या याप्रमाणे-
सोयगाव- पुरुष-45971, स्त्री-41775 इतर- 1, एकूण-87747
सिल्लोड- पुरुष-129865, स्त्री-119008 इतर- 1, एकूण-248874
कन्नड- पुरुष-135553, स्त्री-122523 इतर- 4, एकूण-258080
फुलंब्री- पुरुष-66751, स्त्री-61071 इतर- 1, एकूण-127823
खुलताबाद- पुरुष-44453, स्त्री-40853 इतर- 1, एकूण-85307
वैजापूर- पुरुष-116943, स्त्री-107004इतर- 0, एकूण-223947
गंगापूर- पुरुष-155206, स्त्री-142544 इतर- 14, एकूण-297764
छत्रपती संभाजीनगर- पुरुष-155224 स्त्री-140527 इतर- 15, एकूण-295766
पैठण- पुरुष-129268, स्त्री-118473 इतर- 4, एकूण-247745
जिल्ह्यात एकूण 9 लाख 79 हजार 234 पुरुष , 8 लाख 93 हजार 778 स्त्री तर 41 इतर असे एकूण 18 लक्ष 73 हजार 053 मतदार आपल मतदानाचा हक्क बजावतील अशी माहिती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली.
पोलीस विभाग असेल सज्ज - जिल्ह्यात 126 गण 2283 पोलिंग बूथ वर होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेत मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली. पोलीस बंदोबस्तामध्ये 193 अधिकारी 3000 कर्मचारी 1932 होमगार्ड, तीन एस आर पी कंपनी लावण्यात येणार आहेत. ज्यांच्याकडे शस्त्रं आहेत त्यांना जमा करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली.
हेही वाचा..