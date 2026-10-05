भंगार विकून मध्य रेल्वे झाली मालामाल! 'झिरो स्क्रॅप मिशन'मधून करोडो रुपये उत्पन्न
मध्य रेल्वेने (Central Railway) आपल्या 'झिरो स्क्रॅप मिशन' (Zero Scrap Mission) अंतर्गत भंगार विक्रीतून 323.40 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळवलं.
Published : October 5, 2026 at 9:52 AM IST
मुंबई : मध्य रेल्वेनं (Central Railway) आपल्या 'झिरो स्क्रॅप मिशन' (Zero Scrap Mission) अंतर्गत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026-27 या आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते सप्टेंबर 2026) या कालावधीमध्ये मध्य रेल्वेनं तब्बल 323.50 कोटी रुपयांचं उत्पन्न भंगार विक्रीतून मिळवलं आहे. ही विक्री सर्व क्षेत्रीय रेल्वेमधील सर्वाधिक विक्री आहे. केवळ सप्टेंबर महिन्यामध्ये मध्य रेल्वेने या विक्रीतून तब्बल 70.42 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळवल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला यांनी दिली.
भंगार विक्री करण्यात आली : रेल्वे मंत्रालयाने 'स्वच्छ भारत विकसित भारत' या संकल्पनेवर आधारित 'स्वच्छता ही सेवा 2026' मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेच्या अनुषंगाने ही भंगार विक्री करण्यात आली. या मोहिमेमध्ये रेल्वे परिसरातील साचलेलं भंगार व कालबाह्य झालेली मालमत्ता ओळखणे, तिचं वर्गीकरण करणं आणि पद्धतशीरपणे तिची विल्हेवाट लावणे हे ध्येय होते.
खालील गोष्टींचा समावेश
- रुळ भंगार - 29993 एम. टन
- स्लीपर्स - 172195 नग
- लोहयुक्त भंगार - 15547 एम. टन
- लोह-विरहित भंगार - 1999 एम. टन
- रोलिंग स्टॉक - 23
- लोकोमोटिव्ह्ज (इंजिने) - 62 डब्बे आणि 70 वॅगन्स
- ई-कचरा - 46.85 एम. टन
"या मोहिमेमध्ये आयसीएफ कोचेस, रुळ परमनंट-वे साहित्य, स्लीपर्स, लोहयुक्त व लोह-विरहित भंगार, तसेच वापरात नसलेली इंजिने, डबे, वॅगन्स आणि इतर कालबाह्य रेल्वे मालमत्तेचा समावेश होता. या उपक्रमांमुळे रेल्वे यार्ड, वर्कशॉप्स, डेपो परिसरातील स्वच्छता सुधारण्यास मदत झाली." - स्वप्निल नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
कोणता विभागात किती विक्री
- भुसावळ विभाग – 57.27 कोटी रुपये
- मुंबई विभाग – 52.08 कोटी रुपये
- पुणे विभाग – 47.55 कोटी रुपये
- नागपूर विभाग – 46.08 कोटी रुपये
- सोलापूर विभाग – 14.69 कोटी
हेही वाचा -