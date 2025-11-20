ETV Bharat / state

झायेद खान कुटुंब साईचरणी नतमस्तक; जरीन खान यांच्या आठवणींना दिला उजाळा

शिर्डीत साई दर्शनासाठी (Sai Mandir) देशभरातून अनेक भाविक येतात. आज अभिनेता झायेद खान (Zayed Khan) आणि त्यांच्या कुंटुंबाने साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.

Zareen Khan Family Saibaba Mandir Visits
खान कुटुंब साईचरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. अभिनेत्री झरीन खान यांच्या निधनानंतर अभिनेता झायेद खान, त्यांची पत्नी मलाइका खान, तसंच बहीण आणि अभिनेता ऋतिक रोशन यांची पूर्वीची पत्नी सुजैन खान यांच्यासह संपूर्ण खान कुटुंबीयांनी आज साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.



अभिनेता झायेद खानचा लग्नाचा वाढदिवस : अभिनेत्री झरीन खान यांचं काही दिवसापूर्वी निधन झालं होतं. त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आज सहकुटुंबानं शिर्डीत साईबाबांचं दर्शन घेतलं. विशेष म्हणजे आज अभिनेता झायेद खान आणि मलाइका खानचा लग्नाचा 20 वा वाढदिवस आहे. झरीन खान यांनी लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त घेतलेल्या रिंग मलाइका खानला झायेद यांनी त्यांच्या आईच्या प्रतिमेसमोर घालून हा दिवस साजरा केला. यावेळी संपूर्ण कुटुंब भावनिक झाले होते.

प्रतिक्रिया देताना अभिनेता झायेद खान (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांच्या आरतीला लावली हजेरी : यानंतर झायेद खान, मलाइका खान आणि सुजैन खान यांच्यासह खान कुटुंबीयांनी साईबाबांच्या माध्यन्हा आरतीला हजेरी लावली. आरतीनंतर त्यांनी झरीन खान यांची प्रतिमा साईबाबांच्या समाधीसमोर ठेवून साईंचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यानंतर सर्व कुटुंबीयांनी मंदिर परिसरातील ध्यानमंदिरात काही काळ ध्यानधारणा केली. संस्थानच्या देणगी कार्यालयात जाऊन देणगीही अर्पण करण्यात आली. अखेरीस सर्वांनी प्रसादालयात जाऊन साईबाबांच्या प्रसादाचा लाभ घेतला.



आईच्या प्रतिमेसमोर घातली रिंग : साईदर्शनानंतर अभिनेता झायेद खान म्हणाले, "माझी आई झरीन खान साईबाबांची मोठी भक्त होती. ती कायम शिर्डीत येऊन आमच्या कुटुंबाच्या सुख-शांतीसाठी प्रार्थना करत होती. नेहमी आम्हाला शिर्डीत येण्यास सांगत होती. परंतु आम्हाला जमत नसे. आज आई नसली तरी तिची प्रतिमा घेऊन आलोय. त्यामुळं ती आमच्याबरोबरच आहे असं वाटतं. आज आमच्या लग्नाचा 20 वा वाढदिवस आहे. आईने आमच्यासाठी घेतलेली रिंग मी आज मलाइकाला साईबाबा आणि आईच्या प्रतिमेसमोर घातली आहे."


साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन : अब्बास खान उर्फ ​​संजय, अझान अकील अली, फिजा अकील अली, सिमोन अरोरा, ममता चंद्रा, सुझैन खान, सालपी विशाल गांधी, पूजा देहल, सुनील समीर सिंग, झायेद संजय खान, मलायका झायेद खान, आरीझ झायेद, अब्बास खान, डॉ. अमांडा जेन पटेल, नीलू मोहम्मद, हुसेन व्यापारी, कृती त्रिपाठी, गिरी नेत्रा कुणाल, परीन एच खान, रजत ग्रोव्ह, आबान फारोख नानावथी, रीमा प्रकाश मंगनानी, अंजुली विनय सरावगी, बीना अझीझ तलत, माला किशोर समतानी, कुनिका रणधीर सिंग, बाबराक अर्सलान गोनी, सुंद्री फिरोज खान, लीला फरहान फर्निचरवाला, फरदीन खान आदींनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.

हेही वाचा -

सुजैन खानची आई आणि हृतिक रोशनची पूर्वाश्रमीची सासू जरीन खान यांचं निधन, बॉलिवूड स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली...

TAGGED:

ZAREEN KHAN
झरीन खान
ZARINE KHAN DEATH
झायेद खान
ZAREEN KHAN FAMILY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.