पोलीस स्टेशनमध्ये 'फ्रेंडशिप डे'साजरा; तरुणाईनं बांधला मैत्रीचा धागा!
युवा स्पंदन सामाजिक संस्थेनं पुण्यातील चतुःश्रुंगी आणि कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस बांधवांना फ्रेंडशिप बँड बांधून 'फ्रेंडशिप डे' (Friendship Day) साजरा केला.
Published : August 2, 2026 at 3:38 PM IST
पुणे : समाजात शांतता, सुरक्षितता आणि नागरिक व पोलीस यांच्यातील परस्पर विश्वास अधिक दृढ व्हावा या उद्देशाने युवा स्पंदन सामाजिक संस्थेच्या वतीनं 'फ्रेंडशिप डे' (Friendship Day) निमित्त चतुःश्रुंगी व कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना फ्रेंडशिप बँड बांधून आगळावेगळा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आला.
पोलीस आणि कर्मचाऱ्यांना बांधले फ्रेंडशिप बँड : यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना फ्रेंडशिप बँड बांधून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. समाजाच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस दलाशी नागरिकांचा संवाद वाढावा, नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील विश्वासाचे नाते अधिक दृढ व्हावे तसेच समाजात सकारात्मक वातावरण निर्माण व्हावे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता. यावेळी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनीही या उपक्रमाचं स्वागत करत, अशा सकारात्मक सामाजिक उपक्रमांमुळं नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होत असल्याचं मत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं.
पोलीस दलाशी संवाद वाढवणं ही काळाची गरज : आजच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सातत्यानं कार्यरत असते. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी केवळ तक्रारदार म्हणून नव्हे, तर समाजहितासाठी सहकार्य करणारे जबाबदार नागरिक म्हणून पोलीस दलाशी संवाद वाढवणं ही काळाची गरज आहे. या विचारातून युवा स्पंदनतर्फे हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
उपक्रमातून कोणता संदेश? : युवा स्पंदन ही संस्था गेली अनेक वर्षे पुणे शहर व जिल्ह्यात रक्तदान शिबिरे, शैक्षणिक मदत, सामाजिक जनजागृती, आपत्तीग्रस्तांना मदत तसेच विविध विधायक उपक्रम राबवत आहे. समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी युवकांनी पुढाकार घेत प्रशासनासोबत विश्वासाचे पूल उभारणे आवश्यक असल्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
सामाजिक बांधिलकी अधिक दृढ : “एक मैत्रीचा धागा केवळ मनगटावर बांधला जात नाही, तर तो नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील विश्वास, सहकार्य आणि सामाजिक बांधिलकी अधिक दृढ करणारा सेतू ठरतो,” असा संदेश युवा स्पंदनच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.
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