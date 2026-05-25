'85 हजार मतं मिळाली तरी काहीच मिळालं नाही'; युगेंद्र पवारांची खदखद

बारामतीत बोलताना युगेंद्र पवार यांनी खदखद व्यक्त केली. पण, लगेच त्यांनी पुढची भूमिकाही स्पष्ट केली.

बारामतीत बोलताना युगेंद्र पवार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 10:11 PM IST

बारामती - “पवार साहेब हे पवार साहेब आहेत. अजितदादा हे अजितदादा होते. त्यांच्यासारखं दुसरं कोणी होऊ शकत नाही. मला कोणाचा वारसा घेऊन ‘नवीन दादा’ व्हायचं नाही. मला युगेंद्र पवार म्हणूनच लोकांमध्ये काम करायचं आहे,” अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेची स्पष्ट दिशा दिली.

अजितदादांच्या जाण्यानंतर बारामतीत निर्माण झालेल्या भावनिक वातावरणाचा उल्लेख करताना युगेंद्र पवार भावूक झाले. “दादा आपल्याला सोडून गेले आणि लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की आता आपल्यासाठी कोण उभं राहणार? पण काळजी करू नका मी तुमच्याबरोबर आहे. माझ्याबरोबर अनेक लोक आहेत. आवश्यक तिथे आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे राहू,” असा विश्वास त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

“मला पदामध्ये अडकायचं नाही” - युगेंद्र पवार यांनी यावेळी मोठं विधान करत आपल्या मनातील खदखद उघड केली. “विधानसभेनंतर वाटत होतं की पक्षासाठी एवढं काम केलं, 85 हजार मतं मिळाली. आता पक्ष काहीतरी जबाबदारी देईल. पण काहीच मिळालं नाही. ज्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं, त्यांनाही विधान परिषद मिळाली. पण, आमच्या वाट्याला काही आलं नाही,” असे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र लगेचच त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “आज वाटतं, काही मिळालं नाही तेच बरं झालं. त्यामुळे मला बारामतीकरांना जास्त वेळ देता आला. मला मोठं पद नको. मला लोकांमध्ये राहून काम करायचं आहे,” असे ते म्हणाले.

“मला पक्ष फोडायचा नाही, पक्ष वाढवायचा आहे” - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांवर त्यांनी स्पष्ट शब्दांत पडदा टाकला. “विलीनीकरण होणार नाही. ही गोष्ट डोक्यातून काढून टाका. दादा होते तेव्हा त्यांची इच्छा होती, पण आता विलीनीकरणाचा प्रश्नच नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. “मला कोणताही पक्ष तोडायचा नाही, फोडायचा नाही. मला फक्त पवार साहेबांचा पक्ष वाढवायचा आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इंधन टंचाईवरुन आंदोलनाचा इशारा - राज्यातील वाढती महागाई आणि शेतकरी प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. “पेट्रोल-डिझेल चार रुपयांनी वाढलं आहे. पंपावर डिझेल मिळत नाही. कांद्याला भाव नाही. गॅसची समस्या आहे. या सगळ्या प्रश्नांवर लवकरच मोठं आंदोलन उभं करू,” असा इशारा त्यांनी दिला.

