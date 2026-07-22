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'माझ्या आयुष्यात एकच काका होते अन् ते गेले...'; दिवंगत अजित पवारांच्या स्मृतिस्थळावर युगेंद्र पवार भावुक, आठवणींना दिला उजाळा

दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त युगेंद्र पवार यांनी बारामतीतील स्मृतिस्थळावर श्रद्धांजली वाहिली. 'आपण एक कार्यक्षम मार्गदर्शक गमवला' अशी भावना व्यक्त केली.

YUGENDRA PAWAR ON AJIT PAWAR
माध्यमांशी बोलताना युगेंद्र पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 2:46 PM IST

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बारामती : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा बारामतीच्या विकासाचे शिल्पकार अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त बारामतीत भावनिक वातावरण पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते युगेंद्र पवार यांनी विद्या प्रतिष्ठान येथील अजित पवार यांच्या स्मृतिस्थळाला भेट देत पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी काका म्हणून अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "दादांचा वाढदिवस म्हणजे संपूर्ण कुटुंब एकत्र येण्याचा दिवस असायचा. आज त्यांचा पहिलाच वाढदिवस आहे की, आम्हाला त्यांना भेटून शुभेच्छा देता येत नाहीत. आजही ते आपल्यात नाहीत, यावर विश्वास बसत नाही," असे सांगताना युगेंद्र पवार भावुक झाले.

माझ्या आयुष्यात माझे एकच काका होते : "माझ्या आयुष्यात माझे एकच काका होते आणि ते गेले. लहानपणापासून त्यांनी मला खूप काही शिकवलं. वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे अनेक गुण होते. केवळ मीच नाही, तर महाराष्ट्र आणि देशातील जनतेनं एक अभ्यासू, कार्यक्षम आणि दूरदृष्टीचा नेता गमावला आहे," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

माध्यमांशी बोलताना युगेंद्र पवार (ETV Bharat Reporter)

दादा अजून काही वर्षे आपल्यात असायला हवे होते : "अजित पवार यांनी पुढील 25 ते 50 वर्षांचा विचार करून बारामतीच्या विकासाची पायाभरणी केली. त्यांच्या जाण्यानं बारामतीकर स्वतःला पोरकं समजू लागलेत. दादा अजून काही वर्षे आपल्यात असायला हवे होते. ही जनतेच्या मनातील भावना आहे," असं म्हणत युगेंद्र पवार यांनी बारामतीच्या विकासात अजित पवारांचं योगदान अधोरेखित केलं.

...तर आंदोलन देशभरात तीव्र होऊ शकतं : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर कारवाई होत असल्याचा निषेध व्यक्त करत युगेंद्र पवार म्हणाले, "लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. तसंच ही परिस्थिती बदलली नाही, तर आंदोलन देशभरात तीव्र होऊ शकतं."

तिथं राजकारणाला स्थान नसेल : "पक्षाचं नेतृत्व अजितदादांकडं देण्याबाबत अनेक बैठका झाल्या होत्या. पुढील 20 ते 25 वर्षे ते पक्षाचं नेतृत्व करणार होते. मात्र, त्यांच्या अकाली निधनामुळं या सर्व चर्चा थांबल्या. पुढं काय होईल याबाबत वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय घेईल. आम्ही कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये राजकारणावर चर्चा करत नाही. पुढील आठवड्यात पार्थ दादाचा साखरपुडा असून संपूर्ण कुटुंब एकत्र येईल. पण तिथंही आनंदाच्या क्षणात राजकारणाला स्थान नसेल," असं म्हणत युगेंद्र पवार यांनी संभाव्य विलीनीकरण, कुटुंब आणि राजकारणावर प्रतिक्रिया दिली.

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TAGGED:

दिवंगत नेते अजित पवार
AJIT PAWAR BIRTH ANNIVERSARY
अजित पवार जयंती
YUGENDRA PAWAR EMOTIONAL
YUGENDRA PAWAR ON AJIT PAWAR

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