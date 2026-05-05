युट्यबर आणि डॉक्टर संग्राम पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा, अखेर इंग्लडला परत जाता येणार
भाजप नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप असलेले युट्यबर आणि डॉक्टर संग्राम पाटील यांचा इंग्लंडला परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Published : May 5, 2026 at 8:07 PM IST
मुंबई : भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक संग्राम पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयानं संग्राम पाटील यांच्या विरोधातील लुकआऊट सर्क्युलर बदलण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे ते ब्रिटनला परत जाऊ शकतील.
संग्राम पाटील 19 जानेवारीपासून भारतात : संग्राम पाटील यांनी तपास यंत्रणेसह सहकार्य करण्याची हमीपत्रे सादर केली आहेत, जी राज्य सरकारकडून मान्य झाली आहेत. संग्राम पाटील यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबाबत गुन्हा दाखल झाला होता आणि त्यांच्याविरोधात एल.ओ.सी. देखील जारी करण्यात आला होता.
ते 10 जानेवारीला भारतात आले होते आणि 19 जानेवारीला ब्रिटनला परत जाण्याचं ठरलं होतं, मात्र 19 जानेवारीपासून भारतात अडकले होते. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते पुन्हा ब्रिटनला परतू शकतात.
'चौकशीसाठी बोलावल्यास उपस्थित राहीन' : संग्राम पाटील यांनी यावेळी सांगितलं की, “मला आता जवळजवळ चार महिन्यांनंतर माझ्या कुटुंबाला भेटता येणार आहे. ब्रिटनमध्ये पुन्हा एकदा माझं काम सुरू करता येणार आहे. या सगळ्यांमध्ये मला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे.
मुंबई पोलिसांना आम्ही अंडरटेकिंग दिलं आहे, की भविष्यात कुठल्याही चौकशीसाठी बोलवलं गेल्यास मी उपस्थित राहीन. तसंच, मी दर दोन-तीन महिन्यांनी भारतात येतोच. माझे आई-वडील इथे राहतात आणि त्यांना आवश्यकता भासल्यास मी इथं येईन.
मला आधीपासून कल्पना होती की मला कधीतरी या सर्व परिस्थितीतून जावं लागणार आहे, पण एका साध्या फेसबुक पोस्टमुळे मला भारतात थांबावं लागेल असं मला वाटलं नव्हतं, याचा मला धक्का बसला. केसविरोधात आम्ही लढत आहोत, कारण माझ्यावर लावलेली कलमं चुकीची आहेत. आम्ही जो मार्ग निवडला आहे, तो लोकशाहीसाठी योग्य आहे. मला शंभर टक्के विश्वास आहे की माझ्यावर केलेल्या FIR मधून मी निर्दोष सुटेल. मला असा विश्वास आहे की या वीकेंडपर्यंत मी पुन्हा ब्रिटनला जाऊ शकेन आणि सोमवारपासून माझ्या कामावर रुजू होईन.”