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युवकांनी प्राचीन ज्ञानापासून प्रेरणा घेऊन नव भारत घडवावा; राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा

महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी नाशिकच्या तरुणांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी त्यांनी युवकांनी प्राचीन ज्ञानापासून प्रेरणा घेऊन नव भारत घडवावा, असं आवाहन केलं.

Governor Jishnu Dev Varma On Ved
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 6:04 PM IST

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नाशिक : युवकांनी आधुनिक विज्ञानाचं शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासोबत प्राचीन ज्ञानापासून प्रेरणा घेत नव भारत घडवावा, असं आवाहन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केलं. महर्षि गौतम गोदावरी वेद विद्या प्रतिष्ठान नाशिक आयोजित चतुर्वेद संमेलन तथा राष्ट्रीय वेदशास्त्र पुरस्कार सोहळ्यात राज्यपाल बोलत होते.

Governor Jishnu Dev Varma On Ved
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा (ETV Bharat)

युवकांनी जागतिक दर्जाचं शिक्षण घ्यावं : "युवकांनी आपली संस्कृती समजून घेण्यासोबतच जागतिक दर्जाचं शिक्षण घ्यावं. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या दिशेनं एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देते. आधुनिक विज्ञान आणि प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरा यांचा समन्वय भारताला अधिक सामर्थ्यवान बनवू शकतो. महर्षी गौतम गोदावरी वेद विद्या प्रतिष्ठान समर्पण भावानं वेदपरंपरेच्या संरक्षण व संवर्धनाचं कार्य करत आहे. हे कार्य अत्यंत प्रशंसनीय आहे. ही संस्था युवकांना आपल्या मुळांशी जोडण्याचं महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात हे कार्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. प्रतिष्ठाननं राज्यातील विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांसोबत काम करावं," अशी अपेक्षा राज्यपाल वर्मा यांनी व्यक्त केली.

Governor Jishnu Dev Varma On Ved
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा (ETV Bharat)

वेदांचं ज्ञान नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक : "वेदांचं ज्ञान व मूल्यं नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे. नाशिक हे केवळ एक तीर्थक्षेत्र नाही, तर भारताच्या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि ज्ञानपरंपरेचं एक महत्त्वपूर्ण केंद्र राहिलं आहे. केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाचा परिसर इथं स्थापित होणं ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. राज्यातील विद्यार्थी, संशोधक, संस्कृतचे अभ्यासक तसेच भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या साधकांनी या केंद्राचा लाभ घ्यावा. आगामी काळात नाशिक हे वैदिक आणि संस्कृत अध्ययनाचं एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र म्हणून विकसित होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "वेद ही केवळ आपली परंपरा नाही, तर ते आपल्या भविष्यातील सामर्थ्यही ठरू शकतात. त्यासाठी आपल्याला वेदांचं संरक्षण, त्यांच्यावर संशोधन आणि अधुनिकतेसंदर्भात अभ्यास आणि वेदांचं ज्ञान व मूल्यं नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे," असं राज्यपाल वर्मा यांनी स्पष्ट केलं.

Governor Jishnu Dev Varma On Ved
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा (ETV Bharat)

वेद भारताच्या ज्ञानचेतनेचे मूलस्रोत : "वेद भारताच्या ज्ञानचेतनेचे मूलस्रोत आहेत. वेद आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेची ओळख आपल्या शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना करून दिली पाहिजे. आधुनिकता आत्मसात करणारे युवक घडवतानाच ते आपल्या संस्कृतीशी जोडलेले असतील हेदेखील पहावयाचं आहे. वेद, उपनिषदं, भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, संत साहित्य आणि भारतीय दर्शनातील मूलभूत विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत सुलभ आणि आधुनिक माध्यमातून पोहोचवले पाहिजेत," असं त्यांनी सांगितलं.

वेदांमध्ये संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाची मंगलकामना : "राष्ट्रीय वेदशास्त्र पुरस्कारानं सन्मानित व्यक्तींना प्रदान करण्यात आलेले पुरस्कार केवळ विद्वत्तेचा सन्मान नाही तर, मानवतेला सत्य, धर्म, कर्तव्य आणि विश्वकल्याणाचा मार्ग दाखवणाऱ्या भारताच्या महान ज्ञानपरंपरेचा हा सन्मान आहे. वेद हे केवळ प्राचीन ग्रंथ नाहीत, तर ते भारताच्या ज्ञानचेतनेचे मूलस्रोत आहेत. आचार्य आणि विद्वानांनी मौखिक परंपरेच्या माध्यमातून वेदांचं जतन केलं आहे. वेदांमध्ये निसर्ग आहे, विज्ञान आहे, तत्त्वज्ञान आहे, अध्यात्म आहे, जीवनाकडं पाहण्याची दृष्टी आहे आणि संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाची मंगलकामना आहे," असंही राज्यपाल वर्मा यांनी म्हटलं.

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YOUTH SHOULD DRAW INSPIRATION
GOVERNOR JISHNU DEV VARMA
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा
राष्ट्रीय वेदशास्त्र पुरस्कार
GOVERNOR JISHNU DEV VARMA ON VED

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