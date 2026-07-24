ETV Bharat / state

मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार; आदित्य ठाकरे म्हणाले आम्ही सर्व युवकांसोबत

आदित्य ठाकरे म्हणाले, आंदोलन करणं आमचा अधिकार आहे. तुम्ही आंदोलन करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. हा नवा भारत आहे, झुकणार नाही.

मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार
मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 10:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - मुंबईच्या शिवाजी पार्क परिसरात आज आदित्य ठाकरे यांच्या वतीनं केंद्रसरकार विरोधातील आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नीट पेपरफुटीच्या मुद्यावरुन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर जमली होती. आंदोलनात उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, शर्मिला ठाकरे, अभिनेता अतुल कुलकर्णी सहभागी झाले होते. यावेळी तरुणांकडून तिरंगा हाती घेत राष्ट्रगीत गायन केलं. या आंदोलनावेळी आदित्य ठाकरे यांच्या फोनवरुन अभिजित दिपके यांनी मुंबईतील तरुणाईसोबत संवाद साधला. यावेळी कॉक्रोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचं अभिजित दिपके म्हणाले.


आंदोलकांकडून कोणत्याही प्रकारचं चुकीचं कृत्य होऊ नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त होता. आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून सरकार विरोधी घोषणाबाजी, बॅनरबाजी करण्यात आली. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो... अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात आल्या. याचबरोबर मुंबई पोलिसांच्या समर्थनार्थ मुंबई पोलीस जिंदाबाद अशाही घोषणा देण्यात आल्या.

मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार (ETV Bharat)

आदित्य ठाकरेंनी अभिजित दिपके यांच्यासोबत फोनवरुन संवाद साधला. यावेळी दिपके यांनी ठाकरे कुटुंबाचे आभार मानले. पहिल्या दिवसापासून समर्थन दिल्याबद्दल अभिजित दिपके यांनी उद्धव ठाकरे यांचे विशेष आभार मानले. सीजेपी आणि विद्यार्थी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचंही यावेळी अभिजित दिपके म्हणाले.

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सोनम वांगचुक यांचं उपोषण संपलं आहे, आपण सर्वजण त्यांचे आभार मानूयात. त्यांनी आपल्यासाठी 25 दिवस आंदोलन केलं. त्याचं उपोषण संपल जरी असलं तरी आंदोलन संपलेलं नाही. अभिजित दिपके आणि इतर युवक दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. यामुळे आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे. तोपर्यंत शांत बसायचं नाही. आम्ही सर्व युवकांसोबत आहोत. तरुणांवर झालेला लाठीहल्ला आम्हाला मान्य नाही. आंदोलन करणं आमचा अधिकार आहे. तुम्ही आंदोलन करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. हा नवा भारत आहे, झुकणार नाही.

मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार
मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार (ETV Bharat)
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? - उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क परिसरात जमलेल्या तरुणाईला मार्गदर्शन केलं. तिरंग्याशी लढत देण्याची आजपर्यंत कोणाची हिंमत झाली नाही. तुम्ही लाठ्या घेऊन या, बंदुका घेऊन या, आम्ही तुमच्यासमोर तिरंगा घेऊन आहोत. बघतो तिरंगा जिंकतो की तुमची हुकूमशाही," अशा शब्दांमध्ये उद्धव ठकरे यांनी सरकारला आव्हान दिलं.
मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार
मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार (ETV Bharat)

हेही वाचा...

  1. पोलिसांची व्हॅन अडवण्याचं धाडस कुठून आलं? भीती वाटली नाही का?; व्हायरल गर्ल रिया अहिरनं काय सांगितलं?

TAGGED:

YOUTH RALLY
आदित्य ठाकरे
नीट पेपरफुटी
अभिजित दिपके
RALLY AT MUMBAI SHIVAJI PARK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.