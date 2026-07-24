मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर युवकांचा एल्गार; आदित्य ठाकरे म्हणाले आम्ही सर्व युवकांसोबत
आदित्य ठाकरे म्हणाले, आंदोलन करणं आमचा अधिकार आहे. तुम्ही आंदोलन करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. हा नवा भारत आहे, झुकणार नाही.
Published : July 24, 2026 at 10:24 PM IST
मुंबई - मुंबईच्या शिवाजी पार्क परिसरात आज आदित्य ठाकरे यांच्या वतीनं केंद्रसरकार विरोधातील आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नीट पेपरफुटीच्या मुद्यावरुन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर जमली होती. आंदोलनात उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, शर्मिला ठाकरे, अभिनेता अतुल कुलकर्णी सहभागी झाले होते. यावेळी तरुणांकडून तिरंगा हाती घेत राष्ट्रगीत गायन केलं. या आंदोलनावेळी आदित्य ठाकरे यांच्या फोनवरुन अभिजित दिपके यांनी मुंबईतील तरुणाईसोबत संवाद साधला. यावेळी कॉक्रोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचं अभिजित दिपके म्हणाले.
आंदोलकांकडून कोणत्याही प्रकारचं चुकीचं कृत्य होऊ नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त होता. आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून सरकार विरोधी घोषणाबाजी, बॅनरबाजी करण्यात आली. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो... अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात आल्या. याचबरोबर मुंबई पोलिसांच्या समर्थनार्थ मुंबई पोलीस जिंदाबाद अशाही घोषणा देण्यात आल्या.
आदित्य ठाकरेंनी अभिजित दिपके यांच्यासोबत फोनवरुन संवाद साधला. यावेळी दिपके यांनी ठाकरे कुटुंबाचे आभार मानले. पहिल्या दिवसापासून समर्थन दिल्याबद्दल अभिजित दिपके यांनी उद्धव ठाकरे यांचे विशेष आभार मानले. सीजेपी आणि विद्यार्थी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचंही यावेळी अभिजित दिपके म्हणाले.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सोनम वांगचुक यांचं उपोषण संपलं आहे, आपण सर्वजण त्यांचे आभार मानूयात. त्यांनी आपल्यासाठी 25 दिवस आंदोलन केलं. त्याचं उपोषण संपल जरी असलं तरी आंदोलन संपलेलं नाही. अभिजित दिपके आणि इतर युवक दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. यामुळे आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे. तोपर्यंत शांत बसायचं नाही. आम्ही सर्व युवकांसोबत आहोत. तरुणांवर झालेला लाठीहल्ला आम्हाला मान्य नाही. आंदोलन करणं आमचा अधिकार आहे. तुम्ही आंदोलन करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. हा नवा भारत आहे, झुकणार नाही.
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