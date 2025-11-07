ETV Bharat / state

बिबट्याच्या हल्ल्यात युवक ठार; परिसरात दहशत, बिबट्यापासून वाचण्यासाठी करा 'हे' उपाय

नाशिकच्या लोहशिंगवे परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात (Leopard Attack) एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे. यामुळं परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

Leopard Attack
बिबट्याच्या हल्ल्यात युवक ठार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read
नाशिक : नाशिकरोड भागातील लोहशिंगवे परिसरात पुन्हा एकदा बिबट्याच्या हल्ल्याची (Leopard Attack) घटना घडली असून सुदाम मंगळू जुंद्रे (वय 35) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. आज पहाटेच्या सुमारास गावात घडलेल्या या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. या घटनेमुळं ग्रामस्थ संतप्त झाले असून ठोस निर्णियाशिवाय मृतदेह स्वीकारणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

पोटावर, गळ्यावर आणि मानेवर बिबट्यानं केला हल्ला : मिळालेल्या माहितीनुसार, आज पहाटे पाच वाजता नारायण दत्तू जुंद्रे यांच्या घराजवळ सुदाम जुंद्रे मृत अवस्थेत आढळले. परिसरातील मंगेश पिराजी पाटोळे हे दररोजप्रमाणं पहाटे तीन वाजता भाजीपाला विक्री करुन परत येत असताना, त्यांना रस्त्याच्या कडेला सुदाम जुंद्रे रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित अवस्थेत पडलेले दिसले. त्यांच्या पोटावर, गळ्यावर आणि मानेवर बिबट्यानं गंभीर जखमा केल्या होत्या. या घटनेची माहिती वन विभागाला दिल्यानंतर वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पंचनामा केला. सुदाम जुंद्रे हे मजुरी करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांच्या पश्चात आई-वडील आणि एक भाऊ असा परिवार आहे.




आम्हाला वेगळा न्याय का? : "लोहशिंगवे परिसरात आठवड्यातून दोनवेळा बिबट्याचे हल्ले होतात. सध्या 15 ते 20 बिबट्यांचा वावर परिसरात आहे. आम्हाला दुग्ध व्यवसाय सोडून इतर काही साधनही नाही. शहरात हल्ला झाला तर सर्व यंत्रणा जागी होते, पण खेड्यातील लोकांच्या जीवाला काही किंमत नाही का? वडनेरला लहान मुलांवर हल्ला झाला तेव्हा संपूर्ण प्रशासन सक्रिय झाले, मग आमच्यासाठी वेगळा न्याय का?", असा सवाल ग्रामस्थ युवराज जुंद्रे यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. जोपर्यंत या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत आम्ही सुदामच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करणार नाही. शासनानं आता तरी लक्ष घालून या भागातील बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.


5 वर्षात 40 जण ठार : नाशिक शहरासह ग्रामीण भागात मनुष्यांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढत आहे. मागील 5 वर्षात नाशिक जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 40 जण ठार झाले असून शेकडो जखमी झाले आहेत. नरभक्षक बिबट्यानं दीड महिन्यात वडनेर आणि देवळाली भागात दोन चिमुकल्यांचा बळी घेतला. यामुळे जनआक्रोश उफाळून आला असून नागरिकांकडून ठीकठिकाणी आंदोलन करुन वन विभागाचा निषेध व्यक्त केला जात आहे.




...म्हणून बिबट्यांची संख्या वाढली : "नाशिक जिल्ह्यात जंगल कमी असून बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. अधिवास कमी झाल्यानं समस्या वाढल्या आहेत. मात्र, त्यावर निश्चित प्रयत्न करण्यात येईल, तसेच नाशिकमध्ये बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर तयार करण्यात येईल," अशी माहिती, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांनी दिली.



बिबट्या विषयी माहिती : बिबटे हे मांजर कुळातील प्राणी आहे. मोठ्या जंगली जातींच्या मांजरांमध्ये परिस्थितीनुसार सर्वाधिक प्रमाणात जुळवून घेणारा हा प्राणी आहे. विविध अधिवसांमध्ये ते आढळतात आणि अभयारण्यांमध्ये तसेच मानवी वस्तीच्या आसपासही ते राहतात. बिबटे हे निशाचर प्राणी आहेत ते मुख्यतः रात्री शिकार करतात आणि दिवसभर विश्रांती घेतात. इतर वन्य प्राण्यांप्रमाणं बिबटेही माणसांना फार घाबरतात.


बिबट्यांचं भक्ष काय?

1) पक्षी, उंदीर, सरपटणारे प्राणी (सरडा,साप) रानडुक्कर, कुत्रा, म्हशी, गाई, बकऱ्या, कोंबड्या इत्यादी पाळीव प्राणी आणि माणूस.

2) जंगलात बिबटे साधारणपणे 11 ते 13 असतात.

3) बिबट्याची पिल्ले पहिली दोन ते अडीच वर्ष आईसोबत राहतात, त्यानंतर पिल्ले स्वतःचा प्रदेश शोधण्यासाठी दूर निघून जातात. तर मादी पिल्ले आईच्या परिसरातच राहतात.

4) बिबटे आपल्या प्रदेशाबद्दल खूप सजग असतात त्यांचा प्रदेश किती मोठा असेल हे पक्षाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतं.


आपण काय करू शकतो?

  • आपल्या आसपासची जागा स्वच्छ ठेवा. कचरा साचू देऊ नका.
  • अंधारात कधीही एकटे बाहेर जाऊ नका. नेहमी कोणाला तरी सोबत घेऊन जा.
  • मोबाईलच्या स्पीकरवर गाणी लावा किंवा आपल्या साथीदारासोबत बोलत रहा.
  • घराभोवती आणि रस्त्याच्या बाजूला असलेले उंच गवत किंवा झुडपे काढून टाका.
  • आपल्या अंगणात आणि ये-जा करण्याच्या वाटांवर पुरेसा प्रकाश ठेवा.
  • शाळेत जाणाऱ्या मुलांनी नेहमी गटाने प्रवास करावा. मुलांना कधी एकटे पाठवू नका.
  • रात्री शेतात जाणे टाळावे. दिवसाही शेतामध्ये एकटे जाऊ नये.
  • रात्री आपल्या पाळीव प्राण्यांना सुरक्षित कुंपणात किंवा खोलीत ठेवा.


बिबट्या समोर आला तर काय करावे?
1) बिबट्याला मार्ग द्या स्वतःमागे सरकार आणि त्याला जाऊ द्या.
2) बिबट्याकडे तोंड करून हळूहळू मागे सरका. इतरांना बिबट्या दिसल्याची माहिती द्या म्हणजे तेही सतर्क राहतील.
3) मुले आणि पाळीव प्राण्यांना घरात सुरक्षित ठेवा.

