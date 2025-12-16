मृत्यू झाल्यानंतर तरुणाच्या व्हॉट्सअपवरून मैत्रिणीशी सुरू होतं चॅटिंग; पोलिसांनी तपास केल्यानंतर फुटलं मोठं बिंग
तीन वर्षांपूर्वी काढलेल्या एक कोटीच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी कोकणातून अटक केली. या प्रकरणाची माहिती लातूर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सोमवारी संध्याकाळी दिली.
Published : December 16, 2025 at 12:02 PM IST
लातूर - पैशासाठी अतिलोभी झालेला व्यक्ती कोणत्याही थराखाली जाऊ शकतो, हे दाखवून देणारी घटना समोर आली आहे. विम्याचे १ कोटी रुपये मिळविण्याकरिता एका तरुणानं निष्पाप वृद्धाची हत्या केली. त्यानंतर स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचला. या प्रकरणाचा पोलिसांनी कसा तपास केला, याची माहिती लातूरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
औसा तालुक्यातील वानवडा पाटी ते वानवडा रोडवर एका कारला आग लागल्याचा फोन 14 डिसेंबर, 2025 रोजी औसा पोलिसांना आला होता. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी शोध घेतला असता कारमध्ये एक व्यक्ती जळाल्याचं समजले. तात्काळ या संदर्भात औसा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनात औसा पोलिसांनी तपासाची चक्रे गतिमान केली. आरोपी गणेश चव्हाण यानं 13 डिसेंबरच्या मध्यरात्री औसा शहरातील याकतपूर रोडवर मधधुंद अवस्थेत असलेल्या गोविंद यादव या व्यक्तीला लिफ्ट देण्याच्या कारणानं कारमध्ये बसवलं. औसा शहरापासून वानवडा जाणाऱ्या रस्त्यावर आणुन मधधुंद अवस्थेतील गोविंदला गाडीत डांबून रोडच्या कडेला उभा असलेल्या गाडीला पेटवले. गाडीनं पेट घेताच आरोपी गणेशनं घटनास्थळावरून पळ काढत औसा टी पॉईंटला येऊन खासगी ट्रॅव्हल्सनं थेट कोल्हापूर गाठले. पोलीस तपास करताना गणेशच्या मोबाईलवरून एका महिलेशी त्याचे व्हाट्सअप चॅटिंग सुरू असल्याचं समोर आलं. लातूर पोलिसांनी तात्काळ कोल्हापूर गाठत आरोपी गणेश चव्हाणच्या मुसक्या आवळल्या.
फ्लॅटसाठी 57 लाख रुपयांचे कर्ज - मागील तीन वर्षांपूर्वी आरोपी गणेश चव्हाणनं फ्लॅटसाठी 57 लाख रुपयांचे कर्ज काढलं होतं. आरोपी हा मागील सहा महिन्यापासून आर्थिक विवंचनेत होता. परंतु त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांचे टर्म इन्शुरन्स मिळणार होते. ते मिळवण्यासाठी आरोपी गणेश चव्हाणनं स्वतःच्या मृत्यूचा बनाव करत निष्पाप व्यक्तीचा जाळून खून केला. लातूरचे पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस पथकानं अवघ्या 24 तासात औसा तालुक्यात घडलेल्या गुन्ह्याचा गुंता सोडविला. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेचं लातूर जिल्ह्यात कौतुक होत आहे.
पोलीस अधीक्षकांनी काय दिली माहिती?- लातूरचे पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कारला आग लागल्याची माहिती मिळाली. तेव्हा पोलिसांना कारमध्ये सांगाडा आढळून आला होता. कारच्या नंबरवरून शोध घेण्यात आला. तेव्हा गणेश चव्हाण हा गावातून कारनं गेल्याचं तपासात निष्पन्न झालं. प्राथमिकदृष्ट्या त्याचा मृत्यू झाल्याचा पोलिसांनी निष्कर्ष काढला होता. परंतु, पोलिसांना संशय आला होता. घटना घडून गेल्यानंतरही चव्हाण हा तिसऱ्या मोबाईलवरून मैत्रिणीशी चॅट करत होता. तेव्हा पोलिसांनी शोध घेत गणेश चव्हाणला ताब्यात घेतलं. गणेश चव्हाणनं दिलेल्या कबुलीनुसार त्यानं विम्याचे पैसे मिळविण्यासाठी मृत्यूचा बनाव केला. आरोपीनं लिफ्ट मागणाऱ्या व्यक्तीला कारमध्ये ड्रायव्हर सीटवर बसविले. त्याच्या हातामधील कडे सीटवर ठेवले. गणेश चव्हाणनं त्याचा मृत्यू झाल्याची खात्री पटावी, अशी तजवीज केली होती. त्यानं वृद्ध व्यक्तीचा खून केला आहे. पण, मृत हा गोविंद यादवच आहे का? आरोपीला कट रचण्यासाठी कोणी सहकार्य केलं आहे का, याचा तपास सुरू आहे?
