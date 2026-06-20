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परळीत ऊसतोडणीच्या उचल पैशांच्या वादातून तरुणाचं अपहरण; 24 तासांत तिघे आरोपी जेरबंद

परळीतील स्वाभिमाननगर येथील रहिवासी विनोद नवनाथ वैरागे यांनी ऊसतोडणीच्या कामासाठी उचल रक्कम घेतली होती. या आर्थिक व्यवहारावरून परभणी जिल्ह्यातील काही व्यक्तींशी त्यांचा वाद सुरू होता.

PARLI KIDNAPPING CASE
परळीत ऊसतोडणीच्या उचल पैशांच्या वादातून तरुणाचे अपहरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 4:58 PM IST

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परळी (बीड) : परळी शहरात भरदिवसा एका तरुणाचं चारचाकी वाहनातून अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ऊसतोडणीच्या कामासाठी घेतलेल्या उचल पैशांच्या वादातून हा प्रकार घडल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालं असून, परळी शहर पोलिसांनी 24 तासांच्या आत कारवाई करत 6 आरोपींपैकी तिघांना अटक केली आहे.

नेमकी घटना काय? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परळीतील स्वाभिमाननगर येथील रहिवासी विनोद नवनाथ वैरागे यांनी ऊसतोडणीच्या कामासाठी उचल रक्कम घेतली होती. या आर्थिक व्यवहारावरून परभणी जिल्ह्यातील काही व्यक्तींशी त्यांचा वाद सुरू होता. शुक्रवारी (19 जून) सकाळी सुमारे 9 वाजता विनोद वैरागे हे परळीतील अरुणोदय मार्केट परिसरात आले असता आरोपींनी त्यांना गाठलं. जुन्या वादातून दोन्ही पक्षांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यानंतर आरोपींनी संगनमत करून वैरागे यांना मारहाण केली, जीवे मारण्याची धमकी दिली.

यानंतर आरोपींनी त्यांना जबरदस्तीने MH 46 AU 5981 क्रमांकाच्या चारचाकी वाहनात बसवून घटनास्थळावरून नेलं. घटनेची माहिती मिळताच परळी शहर पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला. अवघ्या 24 तासांच्या आत पोलिसांनी धडक कारवाई करत 6 आरोपींपैकी तिघांना अटक केली असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे.

परभणीच्या टोळीवर गुन्हा दाखल, तिघे आरोपी जेरबंद : राजू प्रल्हाद कांबळे (वय 30, रा. सोरंझा, जि. परभणी) यांनी परळी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करत परभणी जिल्ह्यातील सायखेडा आणि निपाणी येथील सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. आप्पाराव उर्फ माऊली उजगरे, सचिन उजगरे, विश्वजित कदम, गिरीधर पुरी, दीपक चव्हाण आणि सचिन कदम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी तीन प्रमुख आरोपींना पोलिसांनी तातडीने अटक केली असून उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे.

परळी शहर पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक 160/2026 नुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 140(3), 115(2), 351 आणि 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. परळी शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक नाचण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक शिंगणे पुढील तपास करत आहेत. भरदिवसा घडलेल्या या अपहरणाच्या घटनेमुळे परळी शहरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण आहे.

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TAGGED:

PARLI
YOUTH KIDNAPPED FOR PAYMENT DISPUTE
BEED CRIME NEWS
परळी
PARLI KIDNAPPING CASE

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