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श्रीरामपुरात भरदिवसा गोळीबार, युवक गंभीर जखमी, जुन्या वादातून हल्ल्याची शक्यता

श्रीरामपूर शहरात भरदिवसा झालेल्या गोळीबारामुळे खळबळ उडाली आहे. यात एक युवक जखमी झाला आहे.

firing in Shrirampur
श्रीरामपुरात भरदिवसा झालेल्या गोळीबारात तरुण जखमी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 5:05 PM IST

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शिर्डी - श्रीरामपूर शहरातील वार्ड क्रमांक 7 पूर्णवाद नगर या मध्यवस्ती भागात गुरुवारी भरदिवसा झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने शहरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेत शुभम यादव उर्फ कल्ल हा युवक गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

firing in Shrirampur
श्रीरामपुरात भरदिवसा झालेल्या गोळीबारात तरुण जखमी (ETV Bharat Reporter)

शुभम यादव हा पूर्णवादनगर परिसरात असताना दबा धरून बसलेल्या 2 ते 3 अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याच्यावर अचानक गोळीबार केला. गोळी त्याच्या पोटात लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. गोळीबार होताच परिसरात एकच गोंधळ उडाला. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेत जखमी युवकाला उपचारासाठी श्रीरामपूर येथील साखर कामगार रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्याला नगर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

firing in Shrirampur
श्रीरामपुरात भरदिवसा झालेल्या गोळीबारात तरुण जखमी (ETV Bharat Reporter)

या हल्ल्यामागे जुन्या वादाचे कारण असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या चर्चांचा आणि प्रत्यक्ष घटनेचा परस्पर संबंध आहे का? याबाबत पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

firing in Shrirampur
श्रीरामपुरात भरदिवसा झालेल्या गोळीबारात तरुण जखमी (ETV Bharat Reporter)

आरोपींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून, हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाल्याची माहिती मिळत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस यंत्रणा तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक मुटकुळे, श्रीरामपूर शहर पोलीस निरीक्षक विशाल खैरे तसेच तालुका पोलीस निरीक्षक अरुण धनवडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी परिसराची नाकाबंदी करत पुरावे संकलित करण्यास सुरुवात केली असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आली आहेत. भरदिवसा मध्यवस्ती भागात घडलेल्या या गोळीबारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

TAGGED:

SHRIRAMPUR POLICE
YOUTH INJURED IN GUN FIRING
श्रीरामपूर गोळीबार
श्रीरामपूर पोलीस
GUN FIRING IN SHRIRAMPUR

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