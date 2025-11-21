ETV Bharat / state

नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर; सहा वाद्यं वाजवत करतोय जनजागृती

स्वप्नील ठाकूर हा तरुण पुण्यातील रस्त्यांवर 14 किलो वजनाचं उपकरण घेऊन जात असून, त्यात सहा वाद्यं आहेत, ती वाद्ये वाजवत तरुण नदी सुधारबाबत जनजागृती करतोय.

Youth in Pune take to the streets against the river improvement project
नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: पुणे शहरातील गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरतोय तो म्हणजे नदी सुधार प्रकल्प. पुण्याच्या नदी सुधारण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध संस्था संघटना काम करीत आहेत, मात्र पुण्यातील नद्यांची हालत दिवसेंदिवस वाईट होत चालल्याचं पाहायला मिळत आहे. तसेच महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पाने पर्यावरणाची हानी होत असल्याचं सांगत पुण्यातील एक इंजिनीअर तरुण शहरातील विविध रस्त्यांवर एकत्रित सहा वाद्य वाजवत आहेत आणि हा तरुण नदी सुधाराबाबत जनजागृती करीत आहे. स्वप्नील ठाकूर असं या तरुणाचं नाव असून, हा तरुण पुण्यातील विविध रस्त्यांवर तब्बल 14 किलो वजनाचं एक उपकरण घेऊन जात असून, त्यात सहा वाद्य आहेत, ती वाद्ये वाजवत, गाणी गात हा तरुण नदी सुधारबाबत जनजागृती करीत आहेत.

नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर (Source- ETV Bharat)

असं झालं नद्यांशी प्रेम : याबाबत स्वप्नील ठाकूर म्हणाला की, माझा 2019 साली अपघात झाला आणि या अपघातात माझी नऊ हाडं तुटली होती. हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर डॉक्टरांनी आराम करायचा सल्ला दिला होता आणि या काळात माझ्या आईने मला निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याचा सल्ला दिला, ज्याने माझे हाडं लवकर रिकव्हर होणार असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर मी माझ्या घरच्या बाहेर नदीकाठी एक-एक, दोन-दोन तास जाऊन बसायला लागलो आणि तिथं मला पक्षी तसेच निसर्गाबाबत प्रेम निर्माण झालं आणि नदीबाबत जिव्हाळा तयार झाला, असंही त्यानं सांगितलं.

How do you keep the river clean?
नदीची स्वच्छता कशी राखाल? (Source- ETV Bharat)

नागरिकांच्या पुढाकाराने नदीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे : माझ्या घराच्या बाहेर एक नर्सरी आहे आणि त्यामागे नदी असून, मी एके दिवशी तिथं जाऊन बघितलं तर तिथं जे जंगल होतं तो पूर्ण साफ झालं होतं. मी माहिती घेतली असता मला माहिती मिळाली की, नदी सुधार प्रकल्प सुरू आहे आणि या प्रकल्पाच्या अंतर्गत हे काम सुरू आहे हे पाहून मला खूपच धक्का बसला. नदीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नदी सुधार हा एकमेव पर्याय नाही, तर नागरिकांच्या पुढाकाराने नदीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे, असं माझं मत असल्याचं यावेळी त्याने सांगितलंय.

Youth in Pune take to the streets against the river improvement project
नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर (Source- ETV Bharat)

नदी सुधार प्रकल्पाला विरोध करायला सुरुवात : तो पुढे म्हणाला की, मी याबाबत माहिती घेतली आणि नदी सुधार प्रकल्पाला विरोध करायला सुरुवात केली. काही संघटनांबरोबर आम्ही ज्या भागात जंगल नष्ट करण्यात आलंय तिथं आंदोलन देखील केलं, पण मी विचार केला की, आपल्याला एवढ्या आंदोलनावरच न थांबता यासाठी चळवळ उभी करण्याची आवश्यकता आहे आणि या चळवळीसाठी मी संगीतकार असल्याने मी एक वन मन बँड स्वतः बनवलं, ज्यात सहा वाद्यं आहेत आणि ही सहा वाद्यं एकत्रित वाजवत नदी सुधारच्या विरोधात फलक घेत पुण्याच्या विविध रस्त्यावर ही वाद्यं वाजवत नदी सुधारच्या संदर्भात जनजागृती करीत आहे, असंही त्यानं अधोरेखित केलंय.

Youth in Pune take to the streets against the river improvement project
नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर (Source- ETV Bharat)

नदी सुधारच्या विरोधात जनजागृती पुढे सुरूच ठेवणार : या माझ्या मोहिमेत काही चांगली माणसे मिळालीत तर काही वाईटदेखील लोक आहेत. काही लोक हे वाद्य वाजवत असताना माझ्याकडे येऊन चौकशीदेखील करतात, तर काही निघून जातात. पण मी हे नदी सुधारच्या विरोधात अशीच जनजागृती पुढे सुरू ठेवणार असल्याचं यावेळी स्वप्नील ठाकूरनं सांगितलं.

Youth in Pune take to the streets against the river improvement project
नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर (Source- ETV Bharat)

नदी ही नदी न राहता नाला बनला : तो पुढे म्हणाला की, सध्या नद्यांची परिस्थिती पहिली तर नदी ही नदी न राहता नाला बनला आहे. आता तिथं व्यवस्थित उभंदेखील राहू शकत नाही. नदीचा आपण डस्टबिन म्हणून वापर करू लागलो आहोत आणि तिथं कचरा तसेच घाण फेकत आहोत. जर आपण हे सगळं बंद केल्यास नदी आपोआप स्वच्छ होईल आणि निसर्गाला माहीत आहे की कशा पद्धतीने नदी ही स्वच्छ ठेवली पाहिजे, पण आपण ते करता नदी सुधार प्रकल्प आणून नदीच्या आजूबाजूला सिमेंट काँक्रिटीकरण करत आहे जे की खूप धोकादायक आहे. मला नदी सुधारण्यासाठी तसेच वाजवण्यासाठी दहा लाख लोकांनी गरज आहे, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर आवाज उठवला तर नक्कीच त्याची दखल घेतली जाईल आणि नदीदेखील सुधारेल, असंदेखील यावेळी स्वप्नील ठाकूर म्हणाला.

हेही वाचाः

दिल्लीतील विद्यार्थी आत्महत्याप्रकरणी मोठी कारवाई; मुख्याध्यापिका आणि इतर चार जण निलंबित, पोलिसांनी एफआयआर केला दाखल

'अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या सूचनेचं केवळ पालन केलं', मनी लाँड्रिंगप्रकरणी कारवाई रद्द करण्यासाठी सचिन वाझेचा अर्ज

TAGGED:

INSTRUMENTS AWARENESS
SIX MUSICAL INSTRUMENTS
नदी सुधार प्रकल्पाला विरोध
RIVER IMPROVEMENT PROJECT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.