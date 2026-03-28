पोलीस होण्याचं स्वप्न राहिलं अपूर्ण; पुण्यात पोलीस भरती दरम्यान युवकाचा मृत्यू
पोलीस भरती प्रक्रियेत काही दुर्घटना घडत असल्याच्या घटना ताज्या असताना, पुण्यातील शिवाजीनगर येथे सुरू असलेल्या पोलीस भरती दरम्यान एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Published : March 28, 2026 at 3:32 PM IST
पुणे : राज्यासह पुणे शहरात विविध पोलीस मुख्यालय येथे पोलीस भरती (Police Recruitment ) सुरू आहे. संभाजीनगरमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका युवकाचा पोलीस भरती दरम्यान मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच आता पुण्यात देखील पोलीस भरती दरम्यान एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे.
पोलीस भरती दरम्यान युवकाचा मृत्यू : पुण्यातील शिवाजीनगर येथे सुरू असलेल्या पोलीस भरती दरम्यान धावत असताना एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे. पुरुषोत्तम बुरकुल असं या मृत युवकाचं नाव असून पुण्यातील ससून रुग्णालयात त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनसाठी पाठविण्यात आला आहे. पोलीस होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या पुरुषोत्तमच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
1600 मीटर रनिंगदरम्यान कोसळला : पुण्यातील शिवाजीनगर ग्राउंडवर पोलीस भरती सुरू आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका वाढला असून पुण्यातील विविध संस्था संघटनेकडून शिवाजीनगर पोलीस ग्राउंडवर पोलीस भरतीसाठी आलेल्या युवकांसाठी पाण्याची आणि नष्ट्याची सोय करण्यात आली होती. आज सकाळी पोलीस भरतीसाठी सोळाशे मीटर रनिंग करत असताना चौथ्या राउंडला पुरुषोत्तम बुरकुल या युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानं पोलीस भरतीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. त्याच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अजूनही समजलं नसून पुढील तपास पोलीस करत आहे.
पोलीस भरती दरम्यान धावताना तरुणाचा मृत्यू : याआधीही अशीच एक घटना बीडमध्ये घडली होती. पोलीस भरती दरम्यान एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. दीपक वाव्हळ असं मृत तरुणाचं नाव होतं, तो जिल्ह्यातील परळीचा रहिवासी होता. 1600 मीटर धावताना दीपकला भोवळ आली होती. अशा स्थितीत त्याला बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात करण्यात आलं होतं त्यावेळी डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं होतं. संभाजीनगर जिल्ह्यातही असाच एकाचा मृत्यू झाला होता.
हेही वाचा -