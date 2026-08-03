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इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विरोधात युवक काँग्रेस आक्रमक; नितीन गडकरींच्या घरावर युवक काँग्रेसचा जनआक्रोश मोर्चा

इथेनॉल मिश्रित (E-20) पेट्रोल, शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, वाढती बेरोजगारी आणि जनतेच्या विविध मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी युवक काँग्रेसनं आज नागपुरात मोर्चा काढला.

Youth Congress Protests Against E20
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विरोधात युवक काँग्रेस आक्रमक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 6:26 PM IST

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नागपूर : इथेनॉल मिश्रित (E-20) पेट्रोल, शिक्षण क्षेत्रातील समस्या, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी आणि जनतेच्या विविध मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर शहर युवक काँग्रेसच्या आज वतीने सोमवारी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं. मोर्चा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानाकडे जात असताना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून आंदोलकांना अडवलं. यावेळी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी रोखल्याने काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

मागण्या काय? : पोलिसांनी आंदोलकांना बॅरिकेड्सपाशीच थांबवल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी तीव्र घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला. त्यामुळे काहीवेळ आंदोलनस्थळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली. या आंदोलनातून इथेनॉल मिश्रित (E-20) पेट्रोलच्या धोरणासह शिक्षण, विद्यार्थी आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने भूमिका घ्यावी, अशी मागणी युवक काँग्रेसने केली.

"धर्मेंद्र तो झांकी है, गडकरी अभी बाकी है" : जनआक्रोश मोर्चादरम्यान युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. "प्रश्न आमचे, उत्तर तुमचे", आश्वासन नाही, हिशेब द्या" तसंच "धर्मेंद्र तो झांकी है, गडकरी अभी बाकी है" अशा घोषणा देत आंदोलकांनी निषेध व्यक्त केला.

आंदोलकांनी आक्रमकपणे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केल्यानं काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारले होते. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली.

शेकडो आंदोलक ताब्यात : जनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थान परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे दिसताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेतलं.

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