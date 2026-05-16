साताऱ्यात युवक काँग्रेसचं पेपर फुटीविरोधात आंदोलन, 'पेपर माफियों का कौन सरदार? सत्ता मे बैठी सरकार'चे बॅनर झळकावत भाजपावर हल्लाबोल

Youth Congress in Satara protests against paper leak
साताऱ्यात युवक काँग्रेसचं पेपर फुटीविरोधात आंदोलन (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 9:44 PM IST

सातारा - नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीविरोधात युवक काँग्रेसने कराडमध्ये आंदोलन करत भाजपावर थेट हल्लाबोल केला. 'पेपर माफियोंका कौन सरदार? सत्ता मे बैठी सरकार', असे बॅनर झळकावत शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि भाजपा सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच पेपरफुटीच्या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करून परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणीही युवक काँग्रेसने केली.

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण : कराडमधील दत्त चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष प्रथमेश आबनावे यांच्या उपस्थितीत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारी जोरदार आंदोलन केलं. देशभरात विविध परीक्षा आणि शासकीय भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी, गैरव्यवस्था आणि अनियमितता, या शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात युवक काँग्रेसने तीव्र संताप व्यक्त केला.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कारवाई करा : देशातील लाखो विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत करून स्पर्धा परीक्षा देत असताना वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे त्यांच्या कष्टांवर पाणी फेरले जात आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात शासनाने कठोर कारवाई करावी. शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आता युवक काँग्रेस सहन करणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष प्रथमेश आबनावे यांनी दिला.

पेपरफुटीच्या घटना समोर येणे ही देशासाठी लाजिरवाणी बाब : नीटसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेतील अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या घटना समोर येणे ही देशासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची टीका युवक काँग्रेसचे सातारा जिल्हाध्यक्ष राहुलराज पवार यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सुरू असलेला खेळ तात्काळ थांबवावा. लाखो विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होत असून केंद्र सरकारने याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत युवक काँग्रेसचा लढा सुरू राहील.

