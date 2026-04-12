अरे, तुझा मुलगा तुझ्यासारखा दिसत नाही; मित्रांचे टोमणे, बापानेच कृष्णा नदीत ढकलून मुलाला संपवलं

कृष्णा नदी पात्रात मृतदेह आढळून आलेल्या मुलाची जन्मदात्या पित्यानेच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना पोलीस तपासात उघडकीस आली आहे.

Satara Crime News
6 वर्षाच्या मुलाला नदीत ढकलून हत्या (File Photo)
Published : April 12, 2026 at 8:25 PM IST

सातारा : कराड तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रात 18 मार्च रोजी आढळून आलेल्या सहा वर्षाच्या मुलाच्या मृतदेहाचे गूढ अखेर उलगडलं आहे. सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन आरकेरी (वय 6 वर्षे, रा. नागठाणे, ता. विजापूर, कर्नाटक), असं त्याचं नाव असून जन्मदात्या पित्यानेच नदीत ढकलून पोटच्या मुलाची हत्या केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी मल्लिकार्जुन आरकेरी, या नराधम पित्यास अटक करण्यात आलीय. तो पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायचा. हा मुलगा माझा नाही, असं तो म्हणायचा. त्याचे मित्रही त्याला टोमणे मारायचे. त्याला वैतागून आपण हे कृत्य केल्याची कबुली त्यानं दिली आहे.


विजापूर पोलीस ठाण्यात मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार : संशयित आरोपी मल्लिकार्जुन आरकेरी हा कुटुंबासह कर्नाटकातील नागठाणे (ता. विजापूर) येथे राहत आहे. 16 मार्च रोजी मुलाला नवीन कपडे घालून त्याला नागठाणे शाळेत सोडण्यासाठी घेऊन गेला होता. मात्र, तो एकटाच घरी परतला. पत्नीनं विचारलं असता तो विसंगत उत्तर देत होता. म्हणून पत्नीनं मुलगा बेपत्ता असल्याची तक्रार विजापूर पोलीस ठाण्यात दिली होती.


शारीरिक वर्णनावरून लावला अंदाज : कराड तालुक्यातील मसूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वडोली भिकेश्वर गावच्या हद्दीत कृष्णा नदीपात्रात 18 मार्च रोजी 6 वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह आढळून आला होता. मुलाच्या अंगावर नवीन कपडे होते. तो मृतदेह मजुराच्या मुलाचा असावा, याचा अंदाज पोलिसांना आला होता. त्यादृष्टीनं पोलिसांनी परिसरातील वीटभट्टीवर कुणाचा मुलगा बेपत्ता आहे का?, याची चौकशी केली. मात्र, मुलाची ओळख पटत नव्हती. कपडे आणि शारीरिक वर्णनावरून तो कर्नाटकातील असल्याचा अंदाज आल्यानं कन्नड भाषेत माहिती व छायाचित्रे नॅशनल क्राईम ब्युरोवर अपलोड करण्यात आली होती.



जन्मदात्या पित्याने मुलाला नदीत ढकलून दिलं : ती माहिती बेपत्ता मुलाच्या वर्णनाशी जुळत असल्याने विजापूर पोलिसांनी मसूर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला. एकमेकांच्या समन्वयाच्या तपासातून अखेर मुलाच्या हत्येचे गूढ उलगडले. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय आणि मुलगा तुझ्यासारखा दिसत नसल्याचे टोमणे मित्र मारत असल्याने मुलाला नदीत ढकलून दिल्याची कबुली अखेर जन्मदात्या पित्याने दिली. काही वर्षांपूर्वी तो कृष्णा नदीकाठच्या वाळू उपसा ठेक्यावर कामाला होता. त्यामुळं त्याला या परिसराची माहिती होती, असंही त्यानं पोलिसांना सांगितलं. तर मसूर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आदिनाथ खरात, सहायक फौजदार सुधाकर भोसले, प्रदीप पाटील, अमोल पवार, महेश लावंड, पोलीस पाटील राजू रामगुडे, मदतनीस किशोर कीर्तवडे यांच्यासह विजापूर ग्रामीणचे डीवायएसपी टी. एस. सुलपी, पोलीस निरीक्षक एच. बी. इंगळेश्वर यांनी या गुन्ह्याचा छडा लावला.

