मामाला लग्नपत्रिका देऊन घरी परतणाऱ्या तरुणीचा अपघातात मृत्यू; ३ फेब्रुवारीला नवीन आयुष्य सुरू करण्याचं स्वप्न भंग
मामाला लग्नपत्रिका देण्याकरिता मुंबईहून सिंधुदुर्गला आलेल्या तरुणीचा अपघातात मृत्यू झाला. या अपघात प्रकरणात पोलिसांनी तिच्या भावाविरोधात गुन्हा दाखल केला.
Published : October 21, 2025 at 7:32 AM IST
सिंधुदुर्ग: लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी मुंबईहून गावी आलेल्या तरुणीचा अपघातात मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना तळवडे–आंब्रड मार्गावर सोमवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. या अपघातात फोंडाघाट गांगोवाडी येथील निकीता दिलीप सावंत (वय २८) हिचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिचा भाऊ वैभव सावंत किरकोळ जखमी झाला आहे.
दुचाकी घेऊन वैभव आणि निकीता हे आंब्रडहून फोंडाघाटकडे येत होते. कसवण-तळवडे बौद्धवाडी येथील तीव्र उतारावर समोरून येणाऱ्या एसटी बसला बाजू देताना दुचाकी रस्त्यालगतच्या ग्रीडवर घसरली. त्यात दोघेही दुचाकीवरून खाली पडले. निकीताच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्यानं ती जखमी झाली. तर वैभव सावंत हा किरकोळ जखमी झाला.
मृत तरुणीच्या भावावर गुन्हा दाखलअपघातानंतर एसटी बस चालक, वाहक आणि प्रवाशांनी तत्परता दाखवत दोघांनाही आंब्रड येथील डॉ. खटावकर यांच्या रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी निकीताला मृत घोषित केले. या अपघातप्रकरणी एसटी बस चालक कृष्णा चंद्रकांत नेरकर (रा. कणकवली) यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. दुचाकीस्वारावर हयगयीनं वाहन चालवून मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
लग्नाआधीच काळानं घातला घाव- फोंडाघाट गांगोवाडी येथील दिलीप सावंत यांची कन्या निकीता सावंत ही काही दिवसांपूर्वीच मुंबईहून लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी गावी आली होती. रविवारी सकाळी ती आपल्या सख्या भावासह मामाकडे पत्रिका देऊन परत येत असताना हा अपघात झाला. तिचे लग्न येत्या ३ फेब्रुवारीला होणार होते. पत्रिका छापून वाटप सुरू असतानाच काळानं घाला घातल्यानं सावंत कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
