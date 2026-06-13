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पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तरुणीवर हल्ला, प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या तरुणीवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. यात ती गंभीर जखमी झाली.

Palghar Collector office woman attack
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तरुणीवर हल्ला (CCTV By Palghar Police/ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 10:14 AM IST

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पालघर - जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या 27 वर्षीय तरुणीवर भरदिवसा धारदार शस्त्रानं जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. यात ती गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी बोईसर येथे हलवण्यात आलं आहे. ही घटना शुक्रवारी सायंकाळी पालघरमधील गोल्ड सिनेमा परिसरात घडली. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली. प्राथमिक माहितीनुसार, हल्लेखोरानं तरुणीच्या मानेवर आणि कंबरेवर वार केले आणि त्यानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला.

तरुणीची तब्येत गंभीर - जखमी तरुणीची ओळख पटली असून, ती गोल्ड सिनेमा परिसरातील एका इमारतीत भाड्याच्या घरात राहते. हल्ल्यात ती गंभीर जखमी झाली. तिला प्रथम उपचारासाठी पालघर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारांसाठी बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात हा हल्ला प्रेमप्रकरणाच्या वादातून झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार, अमोल मुळे या संशयित आरोपीने दोघांमधील संबंधांतील तणावामुळं मुलीवर हल्ला केल्याचा संशय आहे. मुळे हा उच्च न्यायालयात कार्यरत असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

पोलीस अधीक्षकांची भेट - पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी घटनेची पुष्टी करत हल्ल्यामागील नेमकं कारण अद्याप तपासाधीन असल्याचं सांगितलं. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली तसंच जखमी तरुणीची भेट घेऊन घटनेबाबत माहिती घेतली. हल्ल्याची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक अनंत पराड यांच्या नेतृत्वाखाली पालघर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपास सुरू केला. घटनास्थळावरील पुरावे गोळा करण्यासाठी तसेच घटनेचा क्रम उलगडण्यासाठी फॉरेन्सिक पथकाचीही मदत घेण्यात आली. फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळी भेट दिली.

विशेष पथकं तयार - आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथकं तयार केली असून, तो अद्याप फरार आहे. त्याला लवकरात लवकर अटक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तपास यंत्रणा सर्व शक्य बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. घटनेमागील नेमकी कारणं अद्याप स्पष्ट झालेली नसली, तरी प्रेमसंबंधांतील वाद हा तपासाचा प्रमुख मुद्दा असल्याचं देशमुख यांनी सांगितलं. गर्दीच्या परिसरात घडलेल्या या हिंसक घटनेमुळं पालघरमधील नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. आरोपीला अटक झाल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल आणि या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले.

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