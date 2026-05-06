धक्कादायक! तरुणीवर अत्याचार करून धर्मांतरासाठी दबाव

Young Woman Assaulted and Pressured to Convert
तरुणीवर अत्याचार करून धर्मांतरासाठी दबाव
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 6, 2026 at 3:57 PM IST

जालना : जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यात एका तरुणीवर अत्याचार करून धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपी शेख इम्रान शेख हबीब याने तिचे अश्लील फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली आणि त्याच माध्यमातून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीत पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आरोपीने तरुणीवर नमाज पठण करण्यासाठी आणि बुरखा परिधान करण्यासाठी दबाव टाकला. विविध ठिकाणी नेऊन तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचेही पीडितेने पोलिसांकडे सांगितले. या प्रकरणात आरोपीने धमकी देत तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप आहे.

कुटुंबातील एकूण चार जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पारध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत शेख इम्रान शेख हबीब याच्यासह त्याच्या कुटुंबातील एकूण चार जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले आहेत. यापैकी मुख्य आरोपी शेख इम्रान आणि त्याच्या भावाला अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांनी सांगितले की, घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, सर्व बाबींची सखोल चौकशी सुरू आहे.

घटनेमुळे समाजात संताप व्यक्त : पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक ती सर्व कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या घटनेमुळे समाजात संताप व्यक्त केला जात असून, आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पारध पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

