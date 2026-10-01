रेशीम धागा निर्मितीचा उद्योग उभारुन तरुणांसमोर वेगळा आदर्श; एलएलबी आणि सीए झालेल्या बीडच्या युवकांची यशोगाथा
रेशीम कोषापासून रेशीम धागा तयार करत बीड जिल्ह्यातील तरुणांसमोर एक वेगळा आदर्श दोन तरुणांनी निर्माण केलाय. हरदास तावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट
Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST
बीड - जिल्ह्यात उद्योग नसल्याने अनेक तरुण रोजगारासाठी बाहेर जिल्ह्यात जातात. मात्र बीडच्या प्रविण थोरात या तरुणाने रेशीम कोषाच्या कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करत बीड नव्हे तर बंगळुरू सुरत या ठिकाणी त्याचा रेशीम धागा विकण्याचा उद्योग सुरू केलाय. वर्षाकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल हा तरुण करतोय. बीड जिल्ह्यातील तरुणांसाठी एक प्रेरणादायी उद्योग या तरुणाने कशा पद्धतीने उभा केला त्यानंतर कोणत्या अडचणीचा सामना त्याला करावा लागला, हे आपण पाहूया...
रेशीम उद्योजक प्रवीण थोरात सांगतात, "माझं एलएलबी झालय. पुण्यामध्ये माझं शिक्षण झालं. 2012 पासून मी हा उद्योग चालू केला. त्या काळामध्ये रेशीम कोष शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करत होते आजही त्याचे उत्पादन बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे आणि चांगल्या क्वालिटीचं रेशीम या भागात मिळतं. बीड जिल्ह्यात उत्पादन झालेला रेशीम कोष कर्नाटक मध्ये विक्रीसाठी जायचा. मात्र आपण या उद्योगाची निर्मिती केल्यानंतर याच ठिकाणी त्याचे कच्च्या मालापासून पक्क्यामाला रूपांतर या ठिकाणी केले. बीड जिल्ह्यातील रेशीम कोषकरींसाठी बंगालपासून व्यापारी या ठिकाणी येऊन रेशीम कोष खरेदी करतात. बीडच्या रेशीम बाजारपेठेमध्ये दररोज 20 टन माल विक्रीसाठी येतो. या मशीनसाठी 100 ते 200 किलो माल लागतो. मात्र उर्वरित माल कर्नाटक आंध्र या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जातो. याच ठिकाणी कच्च्या मालापासून पक्क्या मारलात रुपांतर करत असल्यामुळे वाहतुकीचा जो खर्च आहे तो वाचतो. त्यामुळे यामध्ये नफा मोठ्या प्रमाणात राहतो. बीड जिल्ह्यातील तरुणांना मी असं आवाहन करेन की बाहेर जाऊन काम करण्यापेक्षा आपल्याच बीड जिल्ह्यात तयार होणारा कच्चामाल तसंच त्यापासून आपण पक्का माल तयार करावा. इतरत्र जाऊन नोकरी करत बसण्यापेक्षा स्वतःचा उद्योग आपण या ठिकाणी करावा आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहावं. या ठिकाणी माझ्याबरोबर अनेक कामगारांच्या हाताला काम मिळत आहे एका मशीनवर 15 लोक काम करत आहेत. या उद्योगासाठी रेशीम संचालनालय मोठ्या प्रमाणात या उद्योगाला सहकार्य करत आहे. त्यामुळे अनेक तरुण हा उद्योग आता करत असल्याचं पहावयास मिळत आहे."
प्रवीण थोरात यांचे सहकारी प्रसाद मधुकर जायभाय यांनीही या उद्योगाबाबत आपला अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, "हा उद्योग शेतीपूरक व्यवसाय आहे. शेतीवर लोक अवलंबून आहेत, त्याचबरोबर या बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रेशीम कोश उद्योग मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. मात्र त्यावर प्रक्रिया उद्योग नाही. त्यामुळे आम्ही हा प्रक्रिया उद्योग चालू केला आहे. माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं आहे. सीए इंटर पूर्ण केलं आहे. सीएचं शिक्षण पूर्ण करूनही मला दुसरीकडे नोकरी करण्याची गरज लागली असती. मी या ठिकाणी जरी माझं कार्यालय चालू केलं असतं तरी सेट होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. बीडमध्ये रेशीम कोषाची मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे मी या उद्योगात काम करत आहे, आठ महिने प्रशिक्षण घेतलं आहे, बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कच्चामाल उपलब्ध आहे. कोणत्याही तरुणाने जरी यामध्ये उतरले तरी त्याला स्पर्धा नाही. कारण याला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. बीड जिल्ह्यातील तरुणांना मी आवाहन करतो की आपण बाहेर जाऊन नोकरी करण्यापेक्षा या उद्योगात उतरलं पाहिजे. कारण कच्चामाल मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उपलब्ध आहे. बाजारपेठही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे."
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