सीमाभागात घुमतोय मराठी संस्कृतीचा हुंकार; नव्या पिढीला शिवकालीन युद्धकला, मर्दानी खेळाचे दिले जातात मोफत धडे
सीमाभागात मायमराठीची संस्कृती, शिवकालीन युद्ध कला, मर्दानी खेळाचे मोफत प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले आहेत.
Published : May 1, 2026 at 7:50 PM IST
कोल्हापूर - लहानपणापासून सीमा भागात कानडी सक्तीचे चटके सहन केलेल्या युवा उद्योजकानं पुढाकार घेत कोल्हापूर जिल्ह्याला लागून असलेल्या सीमा भागातील 350 मुला-मुलींना शिवकालीन युद्ध कला समजावी या उद्देशानं पदरमोड करत मायमराठीची संस्कृती, शिवकालीन युद्ध कला, मर्दानी खेळाचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले आहेत. सीमा भागातील भिवशी आणि आजरा तालुक्यातील भागवण या ठिकाणी नव्या पिढीतील मराठीचे शिलेदार मर्दानी युद्ध कलेनं भविष्य बळकट करणार आहेत. लक्ष्मीकांत पाटील या तरुण उद्योजकानं छत्रपती शिवरायांच्या प्रेरणेतून उचललेलं पाऊल संपूर्ण मराठीजनांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
हॉटेलला मराठमोळा लुक - कोल्हापूर जिल्ह्याला खेटून असलेल्या निपाणी तालुक्यातील भिवशी या गावात हॉटेल व्यावसायिक असलेल्या लक्ष्मीकांत पाटील यांनी छत्रपती शिवरायांची जिवंत स्मारक असलेल्या गडकिल्ल्यांची प्रतिकृती साकारत आपल्या हॉटेलला मराठमोळा लुक दिला आहे. मराठीप्रेमी पाटील इथेच थांबले नाहीत तर त्यांनी सीमा भागातील नव्या पिढीला शिवकालीन युद्ध कला, मर्दानी खेळाचं प्रशिक्षण पदरमोड करून देण्याचा संकल्प केला. गेली दोन वर्ष 350 मुलांना हे प्रशिक्षण देण्यात पाटील यशस्वी ठरले आहेत. हॉटेल व्यवसाय सांभाळत शिवकालीन युद्ध कला सीमा भागातील मराठी बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उमगत व्हावी यासाठी त्यांनी सुरू केलेले प्रयत्न संपूर्ण मराठी मुलखाला प्रेरणादायी ठरणारे असेच आहेत.
मराठी संस्कृतीचं जतन - दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी कानडी सरकारकडून सीमा भागातील मराठीसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा छळ केला जातो. मराठी अस्मिता घेऊन मराठी शाळेत उपक्रम राबवताना अनेक अडचणी येतात. मात्र, छत्रपती शिवरायांच्या प्रेरणेतून स्थापन झालेलं मराठी साम्राज्य डोळ्यासमोर येतं आणि होणाऱ्या त्रासाचं रूपांतर प्रेरणेत होतं. यामुळं न थकता न थांबता मराठी संस्कृतीचं जतन सीमा भागात व्हावं यासाठी हा उपक्रम सुरू केल्याचं उद्योजक लक्ष्मीकांत पाटील यांनी सांगितलं.
पाटील यांच्यामुळं नव्या प्रेरणा - लक्ष्मीकांत पाटील हे सीमा भागात मराठी भाषा संवर्धनाचं काम करतात. सीमा भागातील अनेक गावांमध्ये असलेल्या मराठी शाळेत अनेक उपक्रम वर्षभर राबवले जातात. यामध्ये मराठी राजकीय व्यक्तींची व्याख्याने, इतिहासकार आणि मराठी भाषेवर संशोधन करणारे लेखक, साहित्यिक यांचा समावेश आहे. पाटील यांच्या कार्यामुळंच आपणही शिवकालीन युद्ध कला, मर्दानी खेळ शिकत असल्याचं पायल शिंदे या विद्यार्थिनींनं सांगितलं.
राज्य सरकारनं पाठबळ देण्याची गरज - गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद धुमसत आहे. कर्नाटकातील कोणत्याही पक्षाचे सरकार असू द्या, मराठी भाषिकांवर अजूनही जुलमी कानडी सरकार अन्याय करत आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या मागं महाराष्ट्रातील सरकारनं उभं राहणं गरजेचं असल्याचं मत लक्ष्मीकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं. राज्य सरकारच्या पाठिंबामुळे आम्ही सीमा भागात मराठी अस्मिता जिवंत ठेवू शकतो, असा संदेश या निमित्ताने जाईल. यामुळं राज्य सरकारनं मराठी भाषिकांना पाठिंबा द्यावा, असं आवाहन पाटील यांनी केलं.
