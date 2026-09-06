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आईसोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून मुलानं मित्राच्या मदतीनं केली तरूणाची हत्या

आईशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून मुलानं मित्राच्या मदतीनं ही हत्या केल्याची माहिती कराड शहर पोलिसांनी दिली आहे.

Young man murdered by another with a friend's help over suspicion of an illicit relationship with the latter's mother in Satara
पोलिसांनी संशयितांना घेतलं ताब्यात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 10:41 PM IST

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सातारा : कराडनजीकच्या मलकापूर शहरात रविवारी मध्यरात्री कोयत्यानं वार करून एका तरूणाची पुणे-बंगळुरू महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडवर हत्या करण्यात आली. आईशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून मुलानं मित्राच्या मदतीनं ही हत्या केल्याची माहिती कराड शहर पोलिसांनी दिली आहे. सुनिल नाथा चव्हाण (रा. चाफळ, त. पाटण) असं मृताचं नाव आहे. हत्या करून पळून गेलेल्या सूरज दीपक चव्हाण (रा. चाफळ, ता. पाटण) आणि त्याचा मित्र अक्षय सुरेश म्हेत्रे (रा. कोरेगाव, ता. सातारा) यांना साताऱ्यातून अटक करण्यात आली आहे. मृत आणि मुख्य संशयित आरोपी हे एकाच गावचे असून एकमेकांच्या शेजारी राहतात. त्यामुळं पाटण तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

आईसोबत अनैतिक संबध असल्याचा संशय : यासंदर्भात कराड शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत सुनिल चव्हाण आणि मुख्य आरोपी सूरज चव्हाण हे एकाच गावातील रहिवासी आहेत. त्यांची घरे एकमेकांच्या शेजारी आहेत. सुनिल चव्हाण याचे गेल्या दोन वर्षापासून सूरज चव्हाणच्या आईसोबत अनैतिक संबध होते. दोघांच्या संबंधाची माहिती घरातील लोकांना समजली होती. त्यामुळं संबंधित महिलेला दुसऱ्या गावी ठेवण्यात आलं होतं. तरीही ती सुनिलला संपर्क करत होती. ही बाब तिच्या मुलाला खटकत होती.

काटा काढायचा कट रचला : आईशी असलेल्या संबंधामुळे सूरजच्या मनात प्रचंड राग होता. सूरजनं मित्राच्या साथीनं सुनिलचा काटा काढायचा कट रचला. कराडमधील पिझ्झा हटमध्ये सुनील जॉब करत असल्याची माहिती संशयित आरोपींना होती. म्हणून शनिवारी रात्री नऊ वाजताच कराडात येऊन आरोपी दबा धरून बसले होते. रात्री एकच्या सुमारास जॉबवरून सुटल्यानंतर सुनील हा मलकापूरला निघाला असताना सूरज आणि त्याचा मित्र अक्षय या दोघांनी सुनीलला लाहोटीनगरमध्ये अडविले.

पोलिसांनी संशयितांना घेतलं ताब्यात : दोन्ही आरोपींनी सुनीलवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केला. डोक्यात व शरीरावर कोयत्याने वार करून त्याची मध्यरात्री निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर दोघेही कारमधून साताऱ्याकडे पळून गेले. घटनेची माहिती मिळताच डीवायएसपी राजश्री पाटील, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे आणि गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकानं घटनास्थळी धाव घेतली. तपासाची चक्रे गतिमान करत संशयितांना साताऱ्यातून ताब्यात घेतले. गुन्ह्यात वापरलेला कोयता व चारचाकी गाडी पोलिसांनी जप्त केली आहे.

"तरूणाची हत्या करून पळून गेलेल्या दोन्ही संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. गुन्ह्यात वापरलेला कोयता आणि कार जप्त केली आहे. या घटनेमागे आणखी काही कारणे आहेत का? याचा आम्ही सखोल तपास करत आहोत," असं पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

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सातारा
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