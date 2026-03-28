धक्कादायक! पत्नी-सासरच्या त्रासाला कंटाळून तरुणानं संपवलं जीवन; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ पाठवून उघड केला छळ
पती-पत्नीमध्ये वाद होणं सामान्य आहे. परंतु पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. शहरात रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्या मोहम्मद सादनं पत्नी आणि सासरच्या त्रासाला कंटाळून जीवन संपवलं.
Published : March 28, 2026 at 2:48 PM IST
पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. पती-पत्नीच्या वादाची अनेक प्रकरणं राज्यासह देशभर विविध ठिकाणी घडत असतात. परंतु, पुण्यातील आंबेगाव इथं पती-पत्नीमधील वादाला कंटाळून पतीनं आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. पत्नीसोबतचा वाद आणि सासरच्या त्रासाला कंटाळून तरुणानं टोकाचं पाऊल उचललं. जीवन संपवण्यापूर्वी तरुणानं व्हिडिओ करून तो गावाकडील मित्राला पाठवला. त्यामुळं तरुणाच्या आत्महत्यहेचं कारण समोर आलं.
साद आत्महत्याप्रकरणी पाच जणांना अटक : मोहम्मद साद आसिफ सय्यद (वय. 20, जांभूळवाडी, मूळ रा. नयापुरा, मालेगाव, जि. नाशिक) असं आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिसांनी करीमुन्निशा ऊर्फ निशाखान (वय 20) सर्वर ऊर्फ कैफ कमरू खान (वय 22, रा. संतोषनगर, कात्रज), रेश्मा कमरूखान (वय 50), शमा जावेद शेख, जावेद शेख (वय 25), अथर्व काळे आणि इशीता यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी पाच जणांना अटक केली असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पती-पत्नीतील वाद आणि सासरच्या त्रासाला कंटाळून मोहम्मद सादनं आत्महत्या करण्यापूर्वी व्हिडिओ करून तो गावाकडच्या मित्राला पाठवल्यावर संबंधित तरुणानं आत्महत्या केल्याचं उघड झालं आहे.
सादचा उपचारादरम्यान मृत्यू : मोहम्मद साद या तरुणाची ओळख करीमुन्निशा ऊर्फ निशा खान हिच्याशी सोशल मीडियावर झाली. कालांतरानं ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झालं. यानंतर दोघांनी विवाह केला. विवाहानंतर उदरनिर्वाह करण्यासाठी साद पुण्यात आला. पुण्यात त्यानं रिक्षा चालवण्याच्या व्यवसाय सुरू केला. मात्र, विवाहानंतर साद आणि त्याची पत्नी निशामध्ये वाद होऊ लागले. यानंतर सादच्या माहेरच्या लोकांनी त्याला त्रास द्यायला सुरुवात केली. या त्रासाला कंटाळून मोहम्मद साद यानं 12 मार्चला पहाटे अडीचच्या सुमारास कात्रजमधील संतोषनगर परिसरात रिक्षामध्येच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यानंतर काहींनी त्याला बेशुद्ध अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केलं होतं. यानंतर सादवर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. दरम्यान त्याचा 18 मार्चला उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक वाघमारे करत असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे.
- 'मी महादेव, तू पार्वती' म्हणत अत्याचार; खरातनंतर आणखी एक भोंदूबाबा ऋषिकेश वैद्य पुणे पोलिसांच्या जाळ्यात
- विदर्भात वाढत्या उष्णतेचा कहर; नागपूरच्या महाराजबागेत प्राण्यांसाठी कूलर, ज्युसी फळं आणि ग्लुकोजची व्यवस्था
- मोठी बातमी! रुपाली चाकणकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा; राजीनाम्यानंतर म्हणाल्या...