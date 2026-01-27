ETV Bharat / state

महाबळेश्वरच्या केटस् पॉइंटवरून 400 फूट खोल दरीत उडी मारून तरुणाची आत्महत्या, तीन दिवसांपासून होता बेपत्ता

तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या महाविद्यालयीन तरूणाने खोल दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

young man committed suicide by jumping into a 400 foot deep gorge
400 फूट खोल दरीत उडी मारून तरुणाची आत्महत्या (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 10:15 AM IST

सातारा - पाटण तालुक्यातील ढेबेवाडी येथून बेपत्ता झालेल्या 18 वर्षांच्या तरुणाने महाबळेश्वरच्या केटस् पॉइंटवरून 400 फूट खोल दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी उघडकीस आली. भगवतसिंह मदनसिंह सोळंकी (वय 18, रा. ढेबेवाडी, ता. पाटण), असं त्याचं नाव आहे. त्याने सीईटी परीक्षेचा फॉर्म भरला नव्हता. त्या नैराश्यातून त्याने टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा ढेबेवाडी पोलिसांना संशय आहे.

फॉर्म न भरण्याचे कारण मात्र स्पष्ट झालेले नाही : भगवतसिंह सोळंकी हा 18 वर्षांचा तरुण महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होता. त्याने सीईटीचा फॉर्म भरला नव्हता. त्यामुळे काही दिवसांपासून तो नैराश्यात होता. फॉर्म न भरण्याचे कारण मात्र स्पष्ट झालेले नाही. मूळचे राजस्थानचे असलेले सोळंकी कुटुंब व्यवसायाच्या निमित्ताने गेल्या 20 वर्षांपासून ढेबेवाडीमध्ये स्थायिक आहे. ढेबेवाडी बाजारपेठेत त्यांचा बेकरी आणि स्वीट्सचा व्यवसाय आहे. याच कुटुंबातील तो धाकटा मुलगा होता.

पाचगणी पोलिसांकडून सह्याद्री ट्रेकर्स प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम आणि महाबळेश्वर ट्रेकर्सना पाचारण : भगवतसिंह सोळंकी हा शुक्रवारी (23 जानेवारी) कोणाला काहीही न सांगता घरातून निघून गेला होता. तेव्हापासून तो बेपत्ता होता. मुलगा बेपत्ता असल्याची तक्रार कुटुंबीयांनी ढेबेवाडी पोलीस ठाण्यात दिली होती. मिसिंगचा मेसेज सातारा जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना गेला होता. त्याच्या मोबाईलचे लोकेशन महाबळेश्वरच्या केटस् पॉइंट परिसरात दाखवत होते. त्यामुळे पाचगणी पोलिसांनी सह्याद्री ट्रेकर्स, प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम आणि महाबळेश्वर ट्रेकर्सना पाचारण केले.

केटस् पॉइंटवरील 400 फूट खोल दरीत उतरल्या : महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सुनील भाटिया, सुनील केळगणे, जयवंत बिरामने, पृथ्वी बिरामने, सौरभ गोळे, सौरव सालेकर, अक्षय नाविलकर, विशू सपकाळ, आतेश धनावडे, प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमचे अनिकेत वागदरे, आशिष बिरामने यांनी केटस् पॉइंटवरील 400 फूट खोल दरीत उतरल्या. त्यावेळी त्यांना 18 वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह सापडला. मृतदेह दरीतून वर आणल्यानंतर पाचगणी पोलिसांनी तो शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला.

शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात : रुग्णालयात मृत तरुणाचे कुटुंबीय, पाचगणी आणि ढेबेवाडी पोलीस घटनास्थळी उपस्थित होते. मुलाचा मृतदेह पाहून सोळंकी कुटुंबीयांनी केलेला आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. ढेबेवाडीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पी. एस. डाईंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार धीरज मुळे हे या घटनेचा अधिक तपास करीत आहेत.

