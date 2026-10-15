जुन्या वैमनस्यातून उल्हासनगर रेल्वे स्थानकासमोर तरुणाची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; तीन हल्लेखोरांना अटक
प्राथमिक तपासात ही हत्या जुन्या वैमनस्यातून करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. अविनाश नायडू, नूर आलम खान, विजय पूरणसिंह उर्फ लेफ्टी अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
Published : October 15, 2026 at 1:20 PM IST
ठाणे : उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 4 मधील रेल्वे स्थानक समोरच बुधवारी रात्री सुमारे 8 ते 8.30 वाजण्याच्या सुमारास एका तरुणावर अचानक गोळीबार करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हरेश गिजवानी असे हत्या करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे. या घटनेनंतर विठ्ठलवाडी पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवत अवघ्या दोन तासांत तीन आरोपींना ताब्यात घेऊन अटक केली, अशी माहिती डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली आहे. प्राथमिक तपासात ही हत्या जुन्या वैमनस्यातून करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. अविनाश नायडू, नूर आलम खान आणि विजय पूरणसिंह उर्फ लेफ्टी अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
तीन हल्लेखोरांकडून दोन ते तीन राऊंड गोळीबार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतक हरेश गिजवानी हे कुटुंबासह अंबरनाथ शहरात राहत होते. ते बुधवारी रात्रीच्या आठ ते साडे आठच्या सुमारास उल्हासनगर रेल्वे स्थानकासमोरच्या परिसरात काही कामानिमित्तानं उभे होते. त्याच सुमारास हरेश गिजवानी यांच्यावर तीन हल्लेखोरांनी दोन ते तीन राऊंड गोळीबार केला. यातील एक गोळी त्यांच्या छातीत लागली, दुसरीकडे पोटासह शरीराच्या इतर भागांवरही धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या हरेश गिजवानी यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उल्हासनगर मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात पाठवला : घटनेची माहिती मिळताच विठ्ठलवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उल्हासनगर मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात पाठवला. तर दुसरीकडे घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डीसीपी सचिन गोरे, एसीपी शंकर आवताडे आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चंद्रहार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय रामदास मिसाळ, दिलीप चव्हाण, संतोष सांगळे, चंदू गायकवाड, सागर मोरे आणि डीबी पथकाने तपासाला वेग दिला.
घटनेमुळे रेल्वे स्टेशन परिसरात खळबळ : पोलिसांनी तांत्रिक तपासासह विविध बाबींची पडताळणी करत घटनेच्या अवघ्या दोन तासांत तीन संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे हत्येच्या प्रकरणातील तपासाला गती मिळाली. दरम्यान, या घटनेमुळे रेल्वे स्टेशन परिसरात खळबळ उडाली. अटक केलेल्या अविनाश नायडू, नूर आलम खान आणि विजय पूरणसिंह उर्फ लेफ्टी या तिघांनाही आज (गुरुवारी ) दुपारच्या सुमारास न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली आहे. दरम्यान, या हत्येमागील नेमके कारण 2021 मधील जुन्या वैमनस्याची पार्श्वभूमी आणि या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास विठ्ठलवाडी पोलीस करत आहेत. या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहितीही डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली आहे.
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