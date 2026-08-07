आयटी हबमध्ये लव्ह ट्रँगलचा थरार : तरुणीच्या एका प्रियकराकडून दुसऱ्या प्रियकराचा खून, लोखंडी रॉडनं प्रेयसीवर वार
शालेय जीवनापासून सुरू असलेल्या प्रेमसंबंधात प्रेयसीचं पुण्यात आल्यानंतर दुसऱ्याशी सूत जुळलं. त्यामुळे संतापलेल्या पहिल्या प्रियकरानं दुसऱ्याचा निर्घृण केला.
Published : August 7, 2026 at 1:28 PM IST
पुणे : पुण्यातील आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरात प्रेमाच्या त्रिकोणातून घडलेल्या धक्कादायक हत्याकांडानं परिसर हादरून गेला आहे. शालेय जीवनापासून सुरू असलेल्या प्रेमसंबंधात दुसऱ्या व्यक्तीचा प्रवेश झाल्याच्या रागातून एका तरुणानं सात मजली इमारतीमध्ये घुसून आपल्या प्रेयसीवर आणि तिच्या नव्या प्रियकरावर लोखंडी रॉडनं प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात सागर गायकवाड या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर निकिता दनाने ही तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दिनेश झांबरे असं हल्लेखोर प्रियकराचं नाव आहे.
शालेय जीवनापासून होते प्रेमसंबंध : पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी दिनेश झांबरे आणि निकिता दनाने यांचे शालेय जीवनापासून प्रेमसंबंध होते. पुढील शिक्षणासाठी पुण्यात आल्यानंतर निकिताची ओळख सागर गायकवाड याच्याशी झाली आणि दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. ही बाब समजल्यानंतर संतप्त झालेल्या दिनेशनं हिंजवडीतील पीजी इमारतीमध्ये जाऊन लोखंडी रॉडनं दोघांवर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या सागरचा मृत्यू झाला, तर निकितावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांनी ठोकल्या हल्लेखोराला बेड्या : घटनेनंतर आरोपी दिनेश झांबरे घटनास्थळावरून फरार झाला होता. त्याचा शोध घेण्यासाठी हिंजवडी पोलिसांनी तातडीनं तपासाची सूत्रं हलवली. दरम्यान, पुणे ग्रामीण पोलिसांनी उरुळी कांचन परिसरातून आरोपी दिनेश झांबरे याला ताब्यात घेतलं आहे. मात्र, वृत्त लिहिपर्यंत आरोपीचा ताबा हिंजवडी पोलिसांकडं अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आलेला नव्हता. त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होती.
आयटी हबमध्ये प्रेमाच्या त्रिकोणातून हत्याकांड : हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी सांगितलं की, "घटनेनंतर आरोपी फरार झाला होता. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी उरुळी कांचन परिसरातून त्याला ताब्यात घेतलं आहे. सध्या आरोपीचा ताबा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतर हिंजवडी पोलिसांकडून पुढील तपास करण्यात येणार आहे. या प्रकरणातील सर्व पैलूंची सखोल चौकशी सुरू आहे." या घटनेमुळे हिंजवडी परिसरात दहशत निर्माण झाली. प्रेमसंबंधातील वादातून घडलेल्या या हत्याकांडामुळे आयटी सिटी पुन्हा एकदा हादरली आहे.
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