कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात व्हायरल झालेला तरुण भारत बानाईत नागपूरचा, विद्यार्थी प्रश्नांसाठी पालकांचा 'फुल सपोर्ट'
जोपर्यंत त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं मिळत नाहीत आणि समस्या सुटत नाही तोपर्यंत परत येणार नसल्याचं तो ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाला आहे.
Published : July 22, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 3:42 PM IST
नागपूर - कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज दरम्यान नागपूर शहरात राहणाऱ्या तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. पोलीस त्याला अमानुषपणे मारहाण करताना दिसत आहेत. त्या तरुणाचे नाव भारत बानाईत असं आहे. भारतला दिल्ली पोलिसांनी बेदम मारहाण केलेली आहे, त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आई वडील चिंतेत आहेत. भारत अजूनही कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सक्रिय आहे. जोपर्यंत त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं मिळत नाहीत आणि समस्या सुटत नाही तोपर्यंत परत येणार नसल्याचं तो ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाला आहे.
पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीला घाबरून सर्व विद्यार्थी आंदोलक सैरभैर पळू लागले होते, त्यावेळी भारत एकटाच पोलिसांचे वार सहन करत त्या ठिकाणी न डगमगता उभा राहिला. जीवाची पर्वा न करता त्याने पोलिसांचा मार सहन केला आहे. पाठीवर वळ उठले आहेत, त्याच्या जखमा भरून निघतील ही, पण त्या दिवशीचे ते दृश्य माझ्या डोळ्यासमोरून जातचं नसल्याचं भारत म्हणाला आहे.
और कारवा बढता गया - भारत दोनशे मित्रांसोबत दिल्लीला गेला होता. सुरुवातीला कमी दिसणारी ही संख्या हळू हळू गर्दीत रुपांतरित होत गेली. जणू प्रत्येक व्यक्ती ही आपल्या पाल्याच्या सुरक्षित भविष्याची हमी घेऊन इथे आलीय अशीच परिस्थिती बघायला मिळत आहे.
व्हिडिओमुळे मिळाली ओळख - भारत बानाईतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याची चर्चा देशभरात सुरू आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटी,पेपरफुट या विषयावरुन सुरू झालेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनाला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, या व्हिडिओनं आई वडिलांची चिंता वाढवली होती. वडिलांना हृदयासंबंधित आजार आहे, त्यामुळेच लाठीचार्जनंतर मी त्यांना ठीक बरा असल्याचं खोटं सांगून वेळ मारून नेल्याचं तो म्हणाला आहे.
त्याने आंदोलनात सक्रिय राहावे - आई वडील - कॉक्रोज जनता पार्टीच्या दिल्लीमधील उपोषणत भारत सहभागी झाला होता. भारतचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांनी भारतला पाठिंबा दिलाय. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचा त्यांनी निषेध केलाय. आंदोलन शांततेच्या मार्गानं करत असताना अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मारहाण करणं हे अत्यंत चुकीचं असल्याचं मत भारतच्या आई-वडिलांनी व्यक्त केलंय. भारतने या आंदोलनात अशाच पद्धतीने सक्रिय राहावं अशी इच्छा सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
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