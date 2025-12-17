तरुणानं गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीवर सोडलं पाणी, पराट्या तुराट्यांपासून बनवलं 'बायोचार'; पोत हरवलेल्या जमिनीला वरदान
पराट्या आणि तुराट्यांपासून शेतकऱ्यानं ब्लॅक डायमंड हा बायोचार बनवला. या तरुणानं जपानच्या कंपनीशी करार केला आहे. त्याच्या या प्रयोगाला राज्य आणि केंद्र सरकारनही मदत केली.
नांदेड : रासायनिक खतं आणि कीटक नाशकं वापरून जमिनीचा पोत खराब होतो आणि ती जमीन नापीक बानू लागते. अश्या जमिनीला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील एका तरुणानं पुढाकार घेतलाय. शेतीतील कापसाच्या पराट्या आणि तुरीच्या तुराट्या अश्या टाकाऊ कचाऱ्यापासून बायोचार तयार करून तो पुन्हा शेतील वापरायला. यामुळे मातीतील पोषक तत्त्वं पुनर्जीवित होण्यास मदत होते. देगलूर तालुक्यातील खुदमापूर इथल्या विनायक पाटील यानं आपली नोकरी सोडत शेती आणि मातीसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याच्या या कामासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारनं देखील सहकार्य केलं आहे.
जमिनीसाठी पोषक बायोचार : मराठवाड्यात शेती पिकांमध्ये प्रमुख्यानं सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांची मोठी लागवड होते. ही पिकं काढणीनंतर मोठ्या प्रमाणात तुराट्या आणि पराट्या टाकावू म्हणून उरतात. त्यावेळी हा कचरा शेतात जाळला जातो. यामुळे वायू प्रदूषण तर होतेच, मात्र त्याचा जमिनीसाठी काहीही वापर होत नाही. मात्र याच कचऱ्याला तंत्रज्ञानाच्या वापरातून योग्य पद्धतीनं प्रक्रिया केली, तर त्यापासून जमिनीसाठी पोषक बायोचार मिळू शकतो, हे नांदेडच्या तरुण शेतकऱ्यानं दाखवून दिलं आहे.
जपानच्या कंपनीसोबत करार : तुराट्या आणि पराटया अश्या प्रकारच्या टाकावू कचऱ्यांपासून बायोचार तयार करण्यासाठी विनायक पाटील यांनी जपान इथल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचं ठरवलं. त्यासाठी जपान इथल्या एका कंपनीसोबत त्यांनी करार देखील केलाय. शेतीसाठी करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला केंद्र आणि राज्य सरकारनं देखील हतभार लावलाय, अशी माहिती तरुण शेतकरी विनायक पाटील यानं दिली आहे.
गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीवर सोडलं पाणी : उच्चशिक्षित असलेला तरुण विनायक पाटील हा पुणे इथल्या एका खासगी बँकमध्ये कार्यरत होता. वर्षाला तीस लाख रुपये उत्पन्नांची नोकरी सोडून त्यानं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा प्रोजेक्ट केला. या प्रकल्पातून त्याला आता मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे.
काय आहे बायोचार करण्याची प्रक्रिया : बायोचार (Biochar) तयार करणं ही एक सोपी पण शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. बायोचार म्हणजे सेंद्रिय कचऱ्यापासून (लाकूड, पालापाचोळा, पिकांचं अवशेष) ऑक्सिजनच्या अनुपस्थितीत तयार केलेला कोळसा. याचा वापर जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी केला जातो.
बायोचार तयार करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणं आहे:
1) आवश्यक साहित्य :
सेंद्रिय पदार्थ : वाळलेलं लाकूड, पिकांचे अवशेष (कपाशीच्या पराट्या, तुरीच्या काड्या), नारळाच्या करवंट्या किंवा मक्याची कणसं.
लोखंडी टाकी : 200 लिटरची लोखंडी टाकी ज्याला वरचं झाकण असेल.
चिमणी (Chimney) : धूर बाहेर जाण्यासाठी एक पर्यायी पाईप.
2) बायोचार तयार करण्याची प्रक्रिया (पायरोलिसिस - Pyrolysis) :
ही प्रक्रिया 'पायरोलिसिस' तंत्रावर आधारित आहे, याचा अर्थ 'हवेच्या (ऑक्सिजनच्या) कमतरतेत जाळणं' असा होतो.
साहित्य भरणं : लोखंडी टाकीमध्ये वाळलेले सेंद्रिय पदार्थ घट्ट भरा. मोठ्या काड्यांचे तुकडे करून भरा जेणेकरून जागा कमी राहील.
पेटवणं : बॅरलमधील कचरा वरच्या बाजूनं पेटवा. जेव्हा वरचा थर व्यवस्थित पेट घेईल, तेव्हा बॅरलचं झाकण घट्ट बंद करा.
हवा रोखणं : बॅरलच्या खालच्या बाजूला छोटी छिद्रं असल्यास ती मातीनं बंद करा. मुख्य उद्देश हा आहे की, आत आग तर असावी, पण ती पूर्णपणे जळून राख (Ash) होऊ नये.
थंड करणं : साधारण 3 ते 4 तासानंतर (साहित्यानुसार वेळ बदलू शकतो) जेव्हा धूर निघणं बंद होईल, तेव्हा बॅरल पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
3) बायोचारची प्रक्रिया (Inoculation) :
नुसता कोळसा जमिनीत टाकण्यापेक्षा तो 'सक्रीय' करणं गरजेचं असते :
तयार झालेला बायोचार बारीक करून घ्या.
हा कोळसा शेणकाला, गोमूत्र किंवा जीवामृतामध्ये 10-15 दिवस भिजत ठेवा. यामुळे कोळशाच्या छिद्रांमध्ये उपयुक्त जीवाणू साठवले जातात.
काय होतो फायदा :
पाणी साठवण क्षमता
बायोचार स्पंजप्रमाणं पाणी धरून ठेवतो, ज्यामुळे पिकांना दुष्काळात मदत होते.
खत बचत :
हे रासायनिक किंवा सेंद्रिय खतांना जमिनीत धरून ठेवते, वाहून जाऊ देत नाही.
जीवाणू वाढ :
जमिनीतील उपयुक्त जीवाणूंना राहण्यासाठी हे उत्तम घर आहे.
कर्ब साठवण :
वातावरणातील कार्बन जमिनीत स्थिर करून प्रदूषण कमी करण्यास मदत करते. बायोचार तयार करताना पालापाचोळा पूर्ण जळून त्याची पांढरी राख होणार नाही, याची काळजी घ्या. जर राख झाली, तर त्याचे गुणधर्म बदलतात. आपल्याला फक्त काळाभोर आणि ठिसूळ कोळसा हवा आहे.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागतात ऑटोमॅटिक मशीन्स :
मशीनची किंमत : 100 किलो क्षमतेच्या मशीनची किंमत साधारण 40,000 ते 1,00,000 पासून सुरू होते.
मोठे प्लांट : मोठ्या इंडस्ट्रियल प्लांटसाठी 5 लाख ते 75 लाखांपर्यंत गुंतवणूक लागू शकते.
कशी सूचली संकल्पना : कोविड काळामध्ये विनायक पाटील हे गावाकडं आले असता, शेतीतील लागणारी सामग्री याचं त्यांनी संशोधन सुरू केलं. त्यातच रासायनिक खतामुळे होणाऱ्या जमिनीचं नुकसान लक्षात घेऊन त्यांनी संशोधन सुरू केलं. त्यातच त्यांना बायोचार करण्याचा सल्ला त्यांच्या मित्रांनी दिला.
