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"तुम्हीच तरुणांच्या भविष्याचे सर्वात मोठे नुकसान केले;" राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर थेट हल्लाबोल

सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत राहुल गांधी यांनी याला शिक्षण व्यवस्थेची झालेली वाताहत लपवण्याचा प्रयत्न म्हटलंय.

Congress leader Rahul Gandhi
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 5:03 PM IST

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नवी दिल्ली: स्पर्धा परीक्षांचे पेपरफुटीप्रकरणी देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांनी राजधानी नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे धरणे आंदोलन केलंय. याच संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी एक मोठी घोषणा केली की, दोषींना शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी प्रत्युत्तर दिलेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःच जबाबदार : सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत राहुल गांधी यांनी याला शिक्षण व्यवस्थेची झालेली वाताहत लपवण्याचा प्रयत्न म्हटलंय. पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल करत राहुल यांनी आरोप केला की, देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या विनाशासाठी आणि तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या नुकसानीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःच जबाबदार आहेत. त्यांनी पुढे लिहिले, "तुम्ही आमच्या तरुणांच्या भविष्याला सर्वात जास्त नुकसान पोहोचवले आहे. तुम्ही केवळ आमच्या शिक्षण व्यवस्थेचा संपूर्ण ताबा आणि विनाश होऊ दिला नाही, तर तुम्ही त्याला प्रोत्साहनही दिले आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाचे संरक्षणही केले."

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या कोणत्या?

  • धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांच्या पदावरून हटवा.
  • विद्यार्थ्यांची माफी मागा.
  • विद्यार्थ्यांवर हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई करा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठी घोषणा केली : आज सकाळीच पंतप्रधान मोदींनी नीट 2026 पेपरफुटीसंदर्भात एक मोठी घोषणा केली. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत त्यांनी लिहिले की, देशातील तरुणांचे कल्याण हे आमचे प्राधान्य आहे आणि त्यांचे उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यांनी पुढे लिहिले की, नीट पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. हे आमच्या सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही.

पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक संघर्ष : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि विविध विद्यार्थी संघटना 20 जूनपासून राजधानीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, सोमवार 20 जुलै रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आणि त्यानंतर पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक संघर्षही झाला. यामुळे या प्रकरणात आणखी वाढ झाली आहे. पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असून, 10 वेगवेगळ्या ठिकाणी एफआयआर दाखल केलेत.

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TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
PM MODI ON NEET PAPER LEAK 2026
RAHUL GANDHI
नीट पेपर लीक 2026
RAHUL GANDHI ON NEET PAPER LEAK

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