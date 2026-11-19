शायना एनसी यांनी बाळासाहेबांचा नव्हे, मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडला; योगेश कदम यांचा खुलासा
शायना एनसींनी बाळासाहेबांचा नव्हे, मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडल्याचा खुलासा करत योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी केला.
Published : November 19, 2026 at 1:37 PM IST
मुंबई : शिवसेनेच्या नेत्या शायना एनसी यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा नव्हे, तर काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडला होता. याबाबत त्यांनी स्वतःच खुलासा केला आहे. त्यामुळं या प्रकरणावरून विनाकारण राजकारण केलं जात असल्याची टीका गृह राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी केली. तसेच, शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी केलेल्या टीकेलाही कदम यांनी प्रत्युत्तर दिलं. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.
काय म्हणाले योगेश कदम? : योगेश कदम म्हणाले की, सुषमा अंधारे यांनीच यापूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. बाळासाहेबांना '75 वर्षांचा म्हातारा' संबोधत त्यांच्या हातात तलवार कशी दिसेल, अशी खिल्ली त्यांनी उडवली होती. त्यामुळं आता त्यांच्याकडून आम्हाला शिवसेनेबद्दल उपदेश ऐकण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत कदम यांनी अंधारे यांच्यावर टीका केली.
विनाकारण वाद घालण्याची आवश्यकता नाही : बाळासाहेब ठाकरे आमचेच आहेत आणि त्यांचे विचार आम्हीच पुढे नेत आहोत. त्यांच्या विचारांचा वारसा आम्ही जपत आहोत. या विषयावर विनाकारण वाद घालण्याची आवश्यकता नाही. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या दरबारात आणि शिवसैनिकांच्या मनात नेमकं काय आहे, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळं या मुद्द्यावर राजकारण करण्यापेक्षा जनतेच्या निर्णयाची वाट पाहावी, असंही कदम यांनी सांगितलं. दरम्यान, दाऊदसारख्या प्रवृत्ती महाराष्ट्रातून नेस्तनाबूत झाल्या पाहिजेत. त्यासाठीच आमची पावले उचलली जात आहेत, असंही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केलं.
संजय राऊत यांची टीका - शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याच्या कथित प्रकारावरून शिवसेना प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्याविरोधात राज्यभरात संतप्त लाट उसळली आहे. राष्ट्रपुरुषांचा अवमान केल्यास तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पोलिसांनी शायना एनसी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी करताना कोणत्या कायद्याच्या आणि कलमांतर्गत कारवाई करणार, याचा खुलासा करावा, असे थेट आव्हान दिले. अमित शहांच्या पक्षाने आधी शिवसेना फोडली, आता बाळासाहेबांचा फोटो फाडला. शहा सेना असल्याचा जोरदार हल्ला राऊत यांनी चढवला.
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