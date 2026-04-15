येरवडा मनोरुग्णालय अस्वच्छता प्रकरण : ठेकेदाराचे अधीक्षकांवरच गंभीर आरोप; कुटुंबासह आत्मदहनाचा इशारा

पुणे येथील येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात मनोरुग्णांकडून स्वच्छता करून घेतल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. आता अधीक्षकांवर नवीन आरोप होत आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 7:20 PM IST

पुणे : येथील महाराष्ट्र शासनाच्या येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात अस्वच्छता, घाण आणि दुर्गंधी पसरल्याचं तसंच रुग्णांकडून स्वच्छतेची कामं करुन घेतली जात असल्याचे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आलं आहे. संबंधित स्वच्छता कामं देण्यात आलेल्या संस्थेला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव अधीक्षक श्रीनिवास कोलोड यांनी पाठवला होता.

कामचुकार कर्मचाऱ्यांकडून मनोरुग्णांचा छळ : पुण्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात अस्वच्छता, घाण व दुर्गंधीचं साम्राज्य पसरलं होतं. धक्कादायक बाब म्हणजे, रुग्णांना योग्य सोयीसुविधा मिळण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळं रुग्णांकडूनच कामं करून घेतली जात होती. या गंभीर प्रकारामुळं मनोरुग्ण मानसिक आजारातून बरं होणं तर दूर, उलट ते समस्यांच्या गर्तेत अडकत असल्याचं पाहायला मिळत होतं. यानंतर प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी आणि आरोग्य उपसंचालकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

साफ-सफाई करणाऱ्या संस्थेचे अधीक्षकांवरच गंभीर आरोप : या प्रकरणी आता नवा ट्विस्ट आला असून लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेनं अधीक्षकांवरच गंभीर आरोप केले आहेत. संस्थेचं थकीत बिल न दिल्यास कुटुंबासह आत्महत्येचा इशारा संस्थेचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात पुण्यात येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर विजय कांबळेंनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

साफ-सफाई करणाऱ्या संस्थेच्या अध्यक्षांचे आरोप काय? : यावेळी विजय कांबळे म्हणाले की, येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या स्वच्छतेचं काम 2017 पासून त्यांच्या लोकराज्य संस्थेकडे होतं. त्यांनी प्रामाणिकपणे रुग्णांची सेवा केली असून काम करताना आजी-माजी आरोग्यमंत्र्यांसह आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी मदत मिळाली. त्यांच्या कामाची प्रशंसाही करण्यात आली.

रुग्णालयाला भेट देणाऱ्या मंत्री, न्यायाधीश आणि इतर अधिकाऱ्यांकडून आजपर्यंत स्वच्छतेबाबत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही. उलट कंत्राटी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चांगल्या कामाबद्दल प्रशस्तीपत्र देण्यात आलं आहे. तसंच त्यांनी सांगितलं की, त्यांनी 2 ते 3 वेळा मुंबईत जाऊन आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुका आणि अधिवेशनामुळे भेट होऊ शकली नाही. त्यावेळी त्यांनी कार्यालयीन पी.ए. यांना संपूर्ण माहिती दिली असून ती मंत्री महोदयांपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. तसंच थकीत बिलांसाठी प्रशासनाला आदेश देण्याचंही सांगितलं होतं.

याशिवाय, अतिरिक्त संचालक सुनिता गहलोत यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन बिलाबाबत माहिती दिली असता त्यांनी उपसंचालकांना बिलं काढण्याचं आदेश दिले. मात्र, अधीक्षक कोलोड यांनी त्या पत्रांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही कांबळे यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, मागील 20 महिन्यांपासून स्वच्छतेची दरमहा बिलं सादर करूनही अधीक्षकांकडून वेळेवर पैसे देण्यात आले नाहीत. 31 मार्च रोजी केवळ 35 टक्के बिल अदा करण्यात आलं.

आत्मदहनाचा इशारा : कामगारांचे पगार, ईएसआय आणि पीएफ भरण्यासाठी त्यांनी कर्ज काढून पैसे दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पूर्ण बिलाची मागणी केल्यानंतर अधीक्षकांकडून कमिशनची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही मागणी मान्य न केल्यामुळेच पूर्ण बिल अदा करण्यात आलं नसल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे, त्यांनी एक महिना आधी वरिष्ठ कार्यालयाला कळवून आणि कायदेशीर नोटीस देऊन 1 एप्रिलपासून काम पूर्णपणे बंद केलं. 31 मार्च 2026 नंतर रुग्णालयाच्या कामाशी त्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, थकीत बिलं न दिल्यास कुटुंबासह आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा

