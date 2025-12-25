ETV Bharat / state

YEAR ENDER : 2025 मध्ये महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या अपघाताच्या दुःखद घटना

राज्यात वर्षभरात मोठ्या अपघातांची मालिकाच दिसून आली. यामध्ये अनेकांचे जीव गेले. अहमदाबाद विमान अपघातातही महाराष्ट्रातील 17 लोकांचा बळी गेला.

मुंबई - सरत्या वर्षाल निरोप देताना जेंव्हा सिंहावलोकन करतो त्यावेळी राज्यात अशा काही दुःखद घटना दिसतात ज्यामुळे मोठी जीवितहानी झाली. अनेक कुटुंबांच्यावर तसंच गावांवर शोककळा पसरली. वर्षभरातील काही अशा अपघात दुःखद घटनांचा आढावा...

17 जानेवारी, 2025 - पुणे-नाशिक महामार्गावर मिनी व्हॅनच्या अपघातानं शहर हादरुन गेलं होतं. पुणे-नाशिक महामार्गावर एका टेम्पोनं मिनी व्हॅनला धडक दिल्यानं ती एका उभ्या असलेल्या बसवर आदळली होती. या अपघातात पाच वर्षाच्या मुलासह नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि आठ जण जखमी झाले होते.

22 जानेवारी, 2025 - जळगाव रेल्वे अपघातही मोठा होता. जळगाव रेल्वे अपघातात किमान 13 लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा मुंबईला जाणाऱ्या पुष्पक एक्सप्रेसमधील प्रवाशांना गाडीला आग लागल्याची भीती वाटल्यानं त्यांनी आपत्कालीन साखळी ओढली, ज्यामुळे गाडी थांबली. काही प्रवाशांना गाडी धोक्यात आहे असं वाटल्याने तं बाजूच्या रुळांवर उतरले. त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या आणि बंगळूरुहून दिल्लीकडे जाणाऱ्या कर्नाटक एक्सप्रेसनं त्यांना धडक दिली.

24 जानेवारी, 2025 - भंडारा येथील दारूगोळा कारखान्यात स्फोट झाला होता. 24 जानेवारी, 2025 रोजी भंडारा येथील दारूगोळा कारखान्यात झालेल्या स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाला. स्फोटाची तीव्रता इतकी जास्त होती की, ज्या इमारतीत स्फोट झाला ती इमारत पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली.

4 एप्रिल, 2025 - मजुरांना घेऊन जाणारा ट्रॅक्टर विहिरीत कोसळून मोठा अपघात झाला होता. 4 एप्रिल, 2025 रोजी महाराष्ट्रातील नांदेड येथे हा अपघात झाला. हळदीच्या शेतात महिला शेतमजुरांना घेऊन जाणारी ट्रॅक्टर-ट्रॉली एका खोल विहिरीत कोसळली होती. या अपघातात सात महिलांचा मृत्यू झाला तर तीन जणांना वाचवण्यात आलं.

27 मे, 2025 - धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर कंटेनरखाली सात तरुण चिरडले गेले होते. धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर एका महामार्गाच्या दुभाजकात अडकलेली कार बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असताना भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरनं सात तरुणांना चिरडलं. या अपघातात गेवराई शहरातील सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आणि एक जण गंभीर जखमी झाला.

12 जून, 2025 - अहमदाबाद विमान अपघात जगासह देशाला हादरवून सोडणारा होता. 12 जून, 2025 रोजी विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच अहमदाबादच्या मेघानी नगर परिसरात विमान कोसळलं. या अपघातात 242 लोकांचा मृत्यू झाला होता. अहमदाबादमधील या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण 17 जणांचा समावेश होता.

17 जुलै, 2025 - नाशिक कार-मोटारसायकल अपघातातही जीवित हानी झाली होती. नाशिक जिल्ह्यात कार आणि मोटारसायकलच्या धडकेत तीन महिला आणि एका मुलासह सात जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले होते.

सप्टेंबर 2025 - गणेश विसर्जनावरच काळाचा घाला पडला होता. 10 दिवसांच्या गणेशोत्सवाच्या शेवटी, महाराष्ट्रात पाण्यात बुडून अनेक मृत्यू झाले. पुणे, ठाणे, नांदेड, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या घटनांमध्ये किमान 9 जण बुडाले आणि 12 जण बेपत्ता झाले.

3 ऑक्टोबर, 2025 - शिरोडा सिंधुदुर्गमध्ये समुद्राच्या लाटांचा अनुभव घेणे पर्यटकांच्या जिवावर बेतले होते. शिरोडा वेलागर समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या लाटेमुळे बेळगावी येथील एकाच कुटुंबातील चौघांसह सात जण बुडाले होते.

नोव्हेंबर 2025 - नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या बसचा भीषण अपघात झाला आहे. देवगोई घाटातल्या अमलीबारी जवळ एक स्कूल बस 100 ते 150 फूट खोल दरीत कोसळली. बसमध्ये 20 ते 35 विद्यार्थी होते. या दुर्घटनेत दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.

डिसेंबर 2025 - नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गड येथील गणपती घाटात चारचाकी वाहन 900 ते 1000 फूट खोल दरीत कोसळून भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली होती. या अपघातात एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये दोन महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश होता. दरम्यान सदर चारचाकी वाहनामध्ये एकूण सात प्रवाशी होते. त्यापैकी सहा जणांचा मृत्यू झाला.

संपादकांची शिफारस

