Year Ender 2025 : कीर स्टारमर, केनेथ ड्युकेटेल, प्रिन्स एडवर्डसह अनेक व्हीव्हीआयपींना महाराष्ट्राच्या भूमीनं केलं आकर्षित

VVIP Visits in Maharashtra in 2025 : वर्ष संपत असताना वर्षात कोणकोणत्या गोष्टी घडल्या याचा आढावा वर्षाच्या शेवटी 'Year Ender 2025' च्या माध्यमातून घेत असतो.

व्हीव्हीआयपी व्यक्तींनी महाराष्ट्राला दिल्या भेटी (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
मुंबई VVIP Visits in Maharashtra in 2025 : 2025 हे वर्ष संपण्यासाठी काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळं नवीन वर्ष 2026 च्या स्वागतासाठी सर्वच सज्ज झाले आहेत. जुनं वर्ष हे विविध कारणांमुळं आठवणीत राहतं, तर येणारं नवीन वर्ष हे नाविन्यपूर्ण गोष्टी घेवून येतं. 2025 वर्ष संपत असताना या वर्षात कोणकोणत्या गोष्टी घडल्या याचा आढावा आपण वर्षाच्या शेवटी 'Year Ender 2025' च्या माध्यमातून घेत असतो. अनेक 'व्हीव्हीआयपी' व्यक्तींच्या महाराष्ट्र दौऱयानं 2025 हे वर्ष गाजलं. त्याच संदर्भात कोणकोणत्या व्हीव्हीआयपी व्यक्तींनी राज्याला भेट दिली याबाबतचा मागोवा घेणारा हा रिपोर्ट...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महाराष्ट्र दौरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑक्टोबर 2025 ला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन केलं. भारताच्या विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीनं हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान मोदी हे महाराष्ट्रात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरा (Maharashtra CMO Office)
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे 1 मे 2025 ला भारताच्या पहिल्या आणि एकमेव 'वेव्ह्स 2025' या जागतिक परिषदेचं उद्घाटन केलं. या परिषदेसाठी जगभरातील विविध मान्यवर मुंबईत दाखल झाले होते.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 मार्च 2025 ला नागपूर येथील स्मृती मंदिराला भेट दिली होती. तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार आणि गुरुजी म्हणून ओळखले जाणारे माधवराव गोळवलकर यांच्या स्मारकांना आदरांजली वाहिली. त्यांनी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटरची पायाभरणी केली आणि सोलर डिफेन्स अँड एरोस्पेस लिमिटेड येथे लॉइटरिंग म्युनिशन टेस्टिंग रेंज आणि यूएव्ही धावपट्टीचं उद्घाटनही केलं.
  • मुंबईतील नौदल यार्डमध्ये पंतप्रधान मोदींनी 15 जानेवारी 2025 ला आयएनएस सुरत, आयएनएस निलगिरी आणि आयएनएस वाघशीर या तीन नौदल युद्धनौका नौदलात दाखल केल्या होत्या. तसंच नवी मुंबईतील खारघर येथील नवीन इस्कॉन मंदिराचं उद्घाटनही त्यांनी केलं होतं.

भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (31 मार्च ते 1 एप्रिल 2025) : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या 31 मार्च 2025 ला 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या (आरबीआय) 90 व्या वर्धापनदिनाच्या समारोप समारंभात सहभागी होण्यासाठी दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी मुंबईत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu Office)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा महाराष्ट्र दौरा : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर' (मॅकिया) च्या नवनिर्मित मुख्यालयाचं उद्घाटन केलं. त्यानंतर राज्यस्तरीय सहकारी औद्योगिक परिषदेत सहभाग घेतला. त्यासाठी ते 20 जूनला मुंबईत आले होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरा (HM Amit Shah Office)
  • अमित शाह यांनी 2025 या वर्षात अनेकदा महाराष्ट्र दौरे केले आहेत. शाह हे 25 मे रोजी तीन दिवसीय महाराष्ट्र दौऱयावर आले होते. यावेळी त्यांनी भाजपाच्या नेत्यांसह पदाधिकाऱयांशी चर्चा करत मार्गदर्शन केलं. 26 मे रोजी ते नांदेडमध्ये आले होते. तेथून ते 27 मे रोजी मुंबईत दाखल झाले. 12 आणि 24 जानेवारीला देखील अमित शाह हे कार्यक्रमासाठी मुंबईत आले होते. तसंच गणपती उत्सव काळात प्रसिद्ध लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी देखील अमित शाह हे कुटुंबासह मुंबईत आले होते.

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (28 मे 2025) : भारताचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी 28 मे 2025 रोजी आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेच्या दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून अध्यक्षस्थान भूषवण्यासाठी मुंबईला एकदिवसीय भेट दिली होती.

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar Office)
  • जगदीप धनखड हे 22 फेब्रुवारी 2025 ला देखील एका दिवसाच्या दौऱ्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे आले होते. या भेटीदरम्यान त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थिती लावली आणि 'संविधान जागरूकता वर्षा'चं उद्घाटन केलं.
  • धनखड यांनी 6 मार्च 2025 ला मुंबईला भेट दिली होती. त्यावेळी ते मुरली देवरा स्मृती संवादाचे प्रमुख पाहुणे होते.
  • जगदीप धनखड हे पुन्हा एकदा 1 मार्च 2025 ला मुंबई दौऱयावर आले होते. ते 'के.पी.बी. हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स'च्या 75 व्या वर्धापनदिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते.

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर (8 ऑक्टोबर 2025) : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईला भेट दिली होती. ब्रिटिश पंतप्रधानपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतरचा हा त्यांचा भारताचा पहिला दौरा होता.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरा (HM Amit Shah Office)

एनरिक इग्लेसियास (29-30 ऑक्टोबर 2025) : जागतिक सुपरस्टार एनरिक इग्लेसियासनं 29-30 ऑक्टोबर 2025 रोजी 'किंग ऑफ लॅटिन पॉप' इंडिया टूरदरम्यान मुंबईला भेट दिली होती. 13 वर्षांनंतर हा त्याचा भारतातील पहिलाच कार्यक्रम होता.

डॉ. केनेथ ड्युकेटेल (2 डिसेंबर 2025) : अजिंठा लेण्यांचा शोध लावणारे मेजर रॉबर्ट गिल यांचे वंशज डॉ. केनेथ ड्युकेटेल यांनी अजिंठा लेण्यांना भेट दिली. "छत्रपती संभाजीनगरचा सांस्कृतिक वारसा खूपच मनोरंजक आहे. येथील पर्यटकांचा उत्साह पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटलं. या लेण्यांना अधिक प्रतिष्ठा दिली पाहिजे," असं अजिंठा लेण्यांचा शोध लावणाऱ्या ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट गिल यांचे वंशज डॉ. केनेथ ड्युकेटेल म्हणाले. ते आणि त्यांच्या पत्नी भारताच्या तीन आठवड्यांच्या दौऱ्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथे आले होते. या प्रसंगी त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

डॉ. केनेथ ड्युकेटेल (ETV Bharat Reporter)

प्रिन्स एडवर्ड (2 फेब्रुवारी 2025) : ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यांनी 2 फेब्रुवारी 2025 ला मुंबईतील राजभवनातील ब्रिटिशकालीन बंकरला भेट दिली होती. मुंबई दौऱ्यादरम्यान, प्रिन्स एडवर्ड यांनी तत्कालीन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचीही भेट घेतली. भेटीनंतर त्यांना राजभवनातील काही ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जागा दाखवण्यात आल्या. होत्या.

