Year Ender 2025 : राज्यातील आरोग्य क्षेत्राचा आढावा : योजना विस्तारल्या, कव्हरेज वाढले; पण अंमलबजावणीवर प्रश्न कायम

2025 हे वर्ष महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी निर्णायक ठरलं. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेनं जनतेच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
Published : December 22, 2025 at 7:43 PM IST
मुंबई : 2025 हे वर्ष महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी निर्णायक ठरलं. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेनं जनतेच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. जन आरोग्य योजनांचा मोठा विस्तार, महागड्या उपचारांसाठी स्वतंत्र निधी, माता-बाल आरोग्य कार्यक्रमांना बळकटी आणि कॅशलेस उपचार व्यवस्थेची पायाभरणी, यामुळं कोट्यवधी नागरिकांना थेट लाभ मिळेल, अशी आशा निर्माण झालीय. मात्र, या सकारात्मक चित्रासोबतच सरकारी व खासगी रुग्णालयांतील तक्रारी, उपचार नाकारण्याचे प्रकार, मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यवस्थेतील असंवेदनशीलता यामुळं "योजना कागदावर प्रभावी, पण प्रत्यक्षात अपुऱ्या" असं एकूण चित्र वर्षभर चर्चेत दिसून आलं.
प्राथमिक व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांवर भर : जानेवारी 2025 च्या सुरुवातीलाच सार्वजनिक आरोग्य विभागानं विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची माहिती अधिकृत सरकारी संकेतस्थळावर अद्ययावत केली. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
मानसिक आधार आणि घरपोच सेवांवर भर : 21 जानेवारी 2025 रोजी अनेक महत्त्वाच्या कार्यक्रमांची माहिती अधिक सोप्या पद्धतीनं सार्वजनिक करण्यात आली. राष्ट्रीय पॅलियेटिव्ह केअर कार्यक्रमाअंतर्गत गंभीर व असाध्य आजारग्रस्त रुग्णांसाठी वेदनामुक्त उपचार, मानसिक आधार आणि घरपोच सेवांवर भर देण्यात येईल, असं जाहीर केलं गेलं. महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अंतर्गत 102 व 108 रुग्णवाहिका सेवेचा प्रतिसाद वेळ कमी करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. क्षयरोग निर्मूलन राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत तपासणी, मोफत औषधं, पोषण सहाय्य आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू ठेवण्यात आली.
जनजागृती मोहिमांना गती : 22 जानेवारी 2025 रोजी राष्ट्रीय मुखआरोग्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांपासून ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत दंतआरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि जनजागृती मोहिमांना गती देण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर झाले.
माता व बाल आरोग्य : 2025 मध्ये माता व बाल आरोग्य कार्यक्रम हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात होते. गर्भवती महिला व नवजात बालकांसाठी मोफत प्रसूती, औषधे, तपासण्या, रक्तसेवा आणि रुग्णवाहिका सुविधा अधिक चांगल्याप्रकारे राबवण्यात याव्या, यासाठी प्रयत्न झाले.
राज्याच्या अधिकृत आरोग्य आकडेवारीनुसार 2025 मधील मृत्यूदर :
- मातामृत्यू दर : 33
- बालमृत्यू दर : 16
- पाच वर्षांखालील मृत्यूदर : 18
- एकूण प्रजनन दर : 1.5
हे आकडे मागील वर्षांच्या तुलनेत सुधारलेले असले, तरी काही सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीदरम्यान माता किंवा नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या घटनांनी व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या. ग्रामीण व आदिवासी भागांतील सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि वेळेवर रेफरल न मिळणे हे प्रश्न वर्षभर ऐरणीवर राहिले.
महागड्या उपचारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक कवच : सप्टेंबर 2025 मध्ये राज्य सरकारनं आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चिक उपचारांसाठी स्वतंत्र कॉर्पस फंड स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. हृदय, किडनी, यकृत व फुफ्फुस प्रत्यारोपण, तसंच अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासारख्या अत्यंत महागड्या उपचारांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. गरीब, दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरला, कारण अशा उपचारांमुळं अनेक कुटुंबं आर्थिक संकटात सापडत होती.
जन आरोग्य योजनेचा ऐतिहासिक विस्तार : 2025 मधील सर्वात मोठा आणि परिणामकारक निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात आला. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेतील आजार व उपचारांची संख्या 1356 वरून थेट २,३९९ पर्यंत वाढवण्यात आली. या निर्णयामुळे ५ लाख रुपयांपर्यंत (काही उपचारांसाठी अधिक) मोफत उपचार आणि सरकारी तसेच मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा तसेच गंभीर व खर्चिक आजारांचा समावेश व राज्यात साडेपाच कोटींहून अधिक नागरिक या योजनेत नोंदणीकृत आहेत. मात्र, वर्षभरात तांत्रिक अडचण, ऑनलाइन मंजुरी नाही, पॅकेज उपलब्ध नाही अशी कारणे देत उपचार नाकारल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. यामुळे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित झाले.
मुंबई महानगरपालिकेची कॅशलेस आरोग्य व्यवस्था : ऑक्टोबर 2025 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेनं एकात्मिक रुग्ण आरोग्य सहाय्य योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार, संगणकीकृत रुग्ण व्यवस्थापन प्रणाली, जलद दावा निवारण यंत्रणा उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. 2025 अखेरीस ही प्रणाली अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होती आणि तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
2025 मध्ये आरोग्य क्षेत्रातील गंभीर समस्या सातत्यानं समोर येत राहिल्या, त्या पुढीलप्रमाणे :
- सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रचंड गर्दी
- डॉक्टर, परिचारिका आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची कमतरता
- उपचारात विलंबामुळे मृत्यूच्या घटना
- डॉक्टर आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांमधील वाद
- खासगी रुग्णालयांतील जादा बिल आकारणी
- विमा व सरकारी योजनेचे दावे नाकारण्याच्या तक्रारी
या सगळ्यामुळं "योजना आहेत, पण रुग्णांचा प्रत्यक्ष मिळणारी वैद्यकीय सेवा सुधारते आहे का?" हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला. जरी योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आणि लाखो नागरिकांना मोफत आणि सवलतीचे उपचार मिळाले, तरी शेकडो रुग्णांना योजनेतील उपचार विविध कारणांनी नाकारलं गेलं. महागड्या उपचारांसाठी आर्थिक संरक्षण उपलब्ध झाले. मात्र, अंमलबजावणी, सेवा गुणवत्ता, संवेदनशीलता आणि सामायिक जबाबदारी या पातळ्यांवर सुधारणा करणे अजूनही गरजेचं आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा खरा कस हा केवळ योजना जाहीर करण्यात नाही, तर त्या हॉस्पिटल स्तरावर प्रभावीपणे, माणुसकीनं आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात आहे, हेच 2025 या वर्षानं ठळकपणे दाखवून दिलं आहे.
