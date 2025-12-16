ETV Bharat / state

Year Ender 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते राज आणि उद्धव ठाकरे... या राजकीय नेत्यांनी गाजवलं 2025 हे वर्ष

काही दिवसांत 2025 या वर्षाला निरोप देणार आहोत. अशा स्थितीत वर्षभरात कोणते नेते कोणत्या कारणांमुळे चर्चेत राहिले, याचा मागोवा आपण इथं घेणार आहोत.

Year Ender 2025
या राजकीय नेत्यांनी गाजवलं 2025 हे वर्ष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 12:02 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 12:39 PM IST

हैदराबाद : 2025 हे वर्ष संपत असताना वर्षभरातील गाजलेल्या घडामोडींवर नजर टाकली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील असे राजकीय नेते, जे चांगल्या-वाईट कारणांमुळे वर्षभर चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले, त्यांचा इथं आपण थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

देवेंद्र फडणवीस: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस हे राज्यातील घडामोडींमध्ये केंद्रस्थानी होते.

Devendra Fadnavis
देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

देवेंद्र फडणवीस खालील प्रमुख मुद्द्यांमुळे चर्चेत होते:

  • विकसित महाराष्ट्र 2047 चा मसुदा मंजूर
  • मराठा आरक्षण (हैदराबाद गॅझेट जीआर)
  • सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (शहरी नक्षलवाद)
  • नक्षलवादी नेता वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपती याने 60 साथीदारांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं.
  • त्रिभाषा सूत्र- हिंदी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा.
  • पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! प्रति हेक्टर 47 हजार रुपयांची मदत, 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर.
  • 2024 च्या निवडणुकीत मतदारांच्या फेरफारच्या आरोपांना उत्तर दिलं.
  • तेलंगणातील 14 गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट केली जाणार.
  • शक्तीपीठ महामार्ग.

अजित पवार: उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे २०२५ मध्ये एक प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्त्व ठरलं. त्यांनी २०२५-२६ या वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला.

Ajit Pawar
अजित पवार (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रमुख मुद्दे:

  • अजित पवार आणि आयपीएस अंजना कृष्णन यांच्यात फोनवर कथित वाद झाला.
  • शेतकरी कर्जमाफीवरून वाद: अजित पवार म्हणाले, 'कर्जमाफीचं आश्वासन कोणी दिलं? मी दिलं होतं का?'
  • हिंजवडी आयटी पार्कच्या समस्यांवर अजित पवार चर्चेत आले.
  • माळेगाव साखर कारखान्याची निवडणूक झाली. या निवडणुकीच्या माध्यमातून अजित पवरांनी चांगलीच चर्चा मिळवली.
  • माळेगाव साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी अजित पवारांची निवड झाली.
  • अजित पवारांचं धीरुभाई अंबानी यांच्याबाबचं वक्तव्य : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक प्रचारात अजित पवारांनी धीरुभाई अंबानींचं उदाहरण दिलं. धीरुभाई अंबानी पेट्रोल सोडून कोट्यधीश झाले असं वक्तव्य अजित पवारांनी केलं होतं. पण या वक्तव्यावरून नंतर वाद निर्माण झाला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 2025 मध्ये त्यांच्या राजकीय डावपेचांमुळे, विधानांमुळे, राजकीय सभांमधील डॉयलॉगबाजीमुळे, एनडीएला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आणि सरकारी कामकाजांमुळे चर्चेत आले.

Eknath Shinde
एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)

राज ठाकरे : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे देखील 2025 मध्ये चांगलेच चर्चेत आले. राज आणि त्यांचे चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे हे मराठी भाषेच्या मुद्यावरून एकाच मंचावर आले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी 'एकत्र आलो एकत्र राहण्यासाठी', असं वक्तव्य केलं होतं. यानंतर उद्धव आणि राज वर्षभरात अनेक प्रसंगी एकत्र दिसले. मतदार याद्या आणि ईव्हीएमच्या मुद्यावरूनही राज चांगलेच चर्चेत राहिले.

Raj Thackeray
राज ठाकरे (ETV Bharat)

उद्धव ठाकरे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे राजकीय घडामोडींमुळे चर्चेत राहिले. उद्धव-राज ठाकरे यांनी मराठीच्या मुद्यावरून एकत्रित जाहीर सभा घेतली. यानंतर उद्धव यांनी वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. यावरूनही ते वर्षभर चर्चेत राहिले. 2025 च्या उत्तरार्धात चर्चेत आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांमधील अनियमितता. मतदार याद्यांवरूनही त्यांनी अनेकदा पत्रकार परिषदा घेत सरकारला धारेवर धरलं.

उद्धव ठाकरे
Uddhav Thackeray (ETV Bharat)

शरद पवार : 2025 या वर्षभरात शरद पवार त्यांच्या राजकीय डावपेचांमुळे आणि विधानांमुळे चर्चेत राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटल्यानंतर दोन्ही गटातील नेत्यांनी विविध विधानं केली. या विधानांमुळेही शरद पवार चर्चेत आले. यानंतर पवार त्यांच्या प्रकृतीमुळेही चर्चेत राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कृती आणि सार्वजनिक उपस्थितीनं वर्षभर सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.

Sharad Pawar
शरद पवार (ETV Bharat)

संजय राऊत : संजय राऊत हे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे एक प्रमुख आणि अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य करणारे नेते आणि रणनीतिकार म्हणून 2025 या वर्षात चर्चेत राहिले. त्यांनी वर्षभरात अनेकदा राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारला विविध मुद्यांवरून धारेवर धरलं. राऊत दररोज पत्रकार परिषद घेऊन नवनवीन खुलासे करतात. यासाठीही ते वर्षभर चर्चेत राहिले. मात्र, ऑक्टोबरच्या अखेरीस एका गंभीर आरोग्य समस्येमुळे ते काही काळासाठी राजकारणापासून दूर झाले होते.

Sanjay Raut
संजय राऊत (ETV Bharat)

धनंजय मुंडे : 2025 च्या सुरुवातीला, बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. या हत्येप्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड यांना अटक झाली. यानंतर मुंडेंना मोठ्या राजकीय टीकेला सामोरं जावं लागले. अशा स्थितीत मुंडेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

Dhananjay Munde
धनंजय मुंडे (ETV Bharat)

छगन भुजबळ : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भुजबळांनी या वर्षात कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यामुळे ते चर्चेत आले. तसेच, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, यासाठी त्यांनी विरोध केला. यामुळे ते वर्षभर चर्चेत राहिले.

विजय वडेट्टीवार : 2025 मध्ये, महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलं, यामुळे ते चांगलेच चर्चेत आले. सोबतच, त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, यासाठी विरोध केला. यामुळेही ते चर्चेत राहिले. तसेच, मतदार यादीतील कथित घोटाळा, निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटची मागणी अशा मुद्यांवरूनही त्यांनी वर्षभर रान पेटवलं. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीही वडेट्टीवारांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. अशा अनेक प्रसंगांमुळे विजय वडेट्टीवार वर्षभर चर्चित राहिले.

Vijay Wadettiwar
विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat)

बच्चू कडू : आपल्या आक्रमक राजकीय शैलीसाठी ओळखले जाणारे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू हेदेखील वर्षभर चर्चेत राहिले. बच्चू कडू यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी काढलेल्या 'महा एल्गार मोर्चा'चं नेतृत्व केलं.

Bachchu Kadu
बच्चू कडू (ETV Bharat)

जून 2025 मध्ये बच्चू कडूंनी शेतकरी, दिव्यांग, मच्छीमार, मेंढपाळ आणि बेरोजगार यांना न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन केलं होतं.

रोहित पवार : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे 2025 मध्ये त्यांच्या राजकीय सक्रियतेमुळे चर्चेत राहिले. त्यांनी मतदार याद्यांमधील अनियमिततेच्या मुद्यावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

Rohit Pawar
रोहित पवार (ETV Bharat)

रवींद्र धंगेकर : 2025 मध्ये, रवींद्र धंगेकर यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे ते चर्चेत आले. मार्च 2025 मध्ये या घडामोडीला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. तसेच, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासोबच्या राजकीय वादामुळेही ते चर्चेत राहिले.

Ravindra Dhangekar
रवींद्र धंगेकर (ETV Bharat)

पार्थ पवार यांचा जमीन व्यवहार : पुण्यातील कोरेगाव पार्कसारख्या उच्चभ्रू भागात तब्बल 40 एकर जमिनीचा व्यवहार झाल्याचा समोर आलं. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये होती, पण ती केवळ 300 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी चर्चेत आली आहे.

Parth Pawar
पार्थ पवार (ETV Bharat)

