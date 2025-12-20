Year Ender २०२५ : नोकऱ्या, घरं, एआय शेती, स्टार्टअपसह बरंच काही, राज्य सरकारनं २०२५ वर्षात घेतलेले मोठे निर्णय
Published : December 20, 2025 at 6:32 PM IST
मुंबई Major Policy Decisions Year Ender २०२५ - नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी अवघे काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. चालू वर्षाला निरोप देत नवीन वर्षांचं स्वागत करण्यासाठी सर्वच सज्ज झाले आहेत. सरत्या वर्षाला निरोप देताना अनेक आठवणी ताज्या होतात. त्यामुळं २०२५ वर्षात काय काय घडलं याचा मागोवा आपण Year Ender २०२५ च्या माध्यमातून घेत आहेत. राज्य सरकारनं २०२५ वर्षात कोणकोणते महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
भारताचं पहिलं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषी धोरण २०२५ : १७ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने राज्याच्या कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, 'महाॲग्री-एआय २०२५-२९' ला मंजुरी दिली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन, कॉम्प्युटर व्हिजन, रोबोटिक्स आणि प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्सच्या वापराद्वारे कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीटेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल फार्मिंग स्कूल्स आणि महा-डीबीटी यांसारख्या प्रमुख डिजिटल कृषी उपक्रमांना पाठिंबा देईल.
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, गेमिंग धोरण २०२५ : १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ॲनिमेशन, गेमिंग धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणांतर्गत, संबंधित क्षेत्राला उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आलाय, ज्यामुळं २०५० पर्यंत राज्यात सुमारे २ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ : २१ मे २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'माझे घर-माझे हक्क' या ब्रीदवाक्यासह 'राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५' मंजूर करण्यात आले. सरकारनं २०३० सालापर्यंत ३५ लाख सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक घरांचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरण २०२५ सादर केले आहे. या धोरणाचा उद्देश २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर ३० टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांचा पाठिंबा देणे हा आहे.
महाराष्ट्र जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण २०२५ : २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, महाराष्ट्र शासनानं 'महाराष्ट्र जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर विकास धोरण २०२५' जाहीर केलं. हे धोरण संपूर्ण राज्यात जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर सुविधांच्या विकासासाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे. महाराष्ट्राला भारताचं जहाजबांधणी केंद्र म्हणून विकसित करणं, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि औद्योगिक वाढीला चालना देणे, हे या धोरणाचं उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र शासनाची अवयव प्रत्यारोपण मदत योजना : महाराष्ट्र सरकारनं हृदय, यकृत, फुफ्फुसे इत्यादी अवयव प्रत्यारोपणासह नऊ प्रमुख गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यपूर्ण धोरण २०२५ : ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी, राज्य मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यपूर्ण धोरण २०२५ मध्ये, १.२५ लाख उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना मान्यता देण्यासाठी पाच वर्षांच्या धोरणाची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. यामध्ये ५०० कोटी रुपयांचा महा-निधी, अनुदानित कर्ज, इन्क्युबेशन पायाभूत सुविधा, एक जागतिक स्टार्टअप एक्सचेंज आणि नवी मुंबईत ३०० एकर जागेवर नवीन महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी यांसारख्या तरतुदींचा समावेश आहे.
