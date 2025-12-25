पुणे जिल्ह्यात वर्षभर बिबट्याची दहशत आणि हल्ल्यांमध्ये वाढ; वाचा 2025 चा लेखाजोखा
मागील अनेक वर्षांपासून जुन्नर तालुक्यात बिबट्याची दहशत कायम आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात (Leopard Attack) अनेकांचा मृत्यू झालाय.
Published : December 25, 2025 at 2:23 PM IST
पुणे : गेल्या वर्षभर पुणे जिल्ह्यात प्रामुख्यानं सर्वाधिक चर्चा झाली ती बिबट्याची. जुन्नर, मंचर, आंबेगाव तालुक्यांसाठी तसं पाहिलं तर बिबट्या आणि बिबट्याचे हल्ले (Leopard Attack) नवीन नाहीत. मागील पंचवीस वर्षाची आकडेवारी काढली तर या तालुक्यात तब्बल 52 जणांचा मृत्यू बिबट्याच्या हल्ल्यात झाला आहे. या वर्षभरात देखील पुणे जिल्हा नव्हे तर राज्यभर बिबट्याची दहशत पाहायला मिळाली. कुठे नागरिकांवर हल्ले तर कुठं लहान बाळांवर हल्ले अशा घटना पुणे, नाशिक, नागपूर, शिर्डी, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी वर्षभर घडल्या आहे.
ग्रामीण भागात दहशत, सातच्या आत घरात : पुणे जिल्ह्यात, विशेषतः जुन्नर, खेड आणि शिरूर तालुक्यामध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यामध्ये मोठी वाढ झाली असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायलं मिळालं. सातच्या आत लोक घरात येत आहेत. निवडणूक असो की, लग्न अंधार होण्याआधीच लोक आप आपलं काम संपवून घरी जात होते. जुन्नर तालुक्यातील माहिती घेतली तर या वर्षभरात जवळपास बिबट्याचे 14 हल्ले झाले असून यात 8 जण जखमी तर 6 मृत्युमुखी पडले आहेत. वर्षभरात जवळपास 80 बिबटे वनविभागाच्या वतीनं पकडण्यात आले आहेत. तसंच या तालुक्यात बिबट्यांच्या संख्येमध्ये देखील वाढ झाली असून तब्बल 2 हजारहून अधिक बिबटे असल्याचं सांगितलं जात आहे. काही दिवसापूर्वी पिंपरखेड (शिरूर) येथे दोन अल्पवयीन आणि एका वृद्ध महिलेचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला पकडण्यात आलं. तर विविध ठिकाणी बिबट्यांचे हल्ले तसंच शहरात विविध ठिकाणी बिबट्यांचा मुक्तसंचार झाल्याचं समोर आलं आहे.
जिल्ह्यात घडलेल्या घटना : पुणे जिल्ह्यात वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर बिबट्यांच्या हल्ल्यात वाढ झाली आहे. पुण्यातील शिरूर तालुक्यात 25 एप्रिल रोजी झालेल्या हल्ल्यात 82 वर्षीय लक्ष्मीबाई भोईटे यांचं निधन झालं तर 24 सप्टेंबर रोजी जुन्नर येथे झालेल्या हल्ल्यात 6 वर्षीय सिद्धार्थ केदारी याचं निधन झालं आहे. यानंतर 12 ऑक्टोबर रोजी शिरूर येथे 5 वर्षीय शिवण्या बोंबीचा मृत्यू झाला आहे. 22 ऑक्टोबर रोजी शिरूर येथे झालेल्या हल्ल्यात भागुबाई रंगनाथ या 70 वर्षीय आजींचा मृत्यू झाला आहे. 2 नोव्हेंबर रोजी शिरूर येथे झालेल्या हल्ल्यात 13 वर्षीय रोहन बोंबेचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर 15 डिसेंबर रोजी जुन्नर शिरूर बॉर्डरवर झालेल्या हल्ल्यात 8 वर्षीय रोहित कोपरेचं निधन झालं आहे. एकूणच या वर्षभरात जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
ऊसशेतीमुळं वन्यप्राणी बिबट्यास मुबलक भक्ष्य : पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरुर आणि दौंड या तालुक्यामधील बहुतांशी भागात ऊसशेती करण्यात येते. यामुळं बिबट्यास भक्ष्य उपलब्ध होत आहे. तसंच बिबट्यांना लपण्यासाठी शेती हा त्यांना सुरक्षित अधिवास मिळत आहे. शेती व्यवसायास जोडधंदा म्हणून करण्यात आलेल्या पशुपालन, कुक्कुटपालन अशा माध्यमातून या बिबट्याला भक्ष्य उपलब्ध होत असून बिबट्याच्या संख्येत वाढ होताना पाहायला मिळत आहे.
केंद्र सरकारकडून बिबट नसबंदीची मान्यता : मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी कृत्रीम बुद्धीमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जागतिक स्तरावरील सर्व उपाययोजना करण्याच्या सूचना वनमंत्री यांनी दिल्या आहेत. बिबट नसबंदीबाबत केंद्राची मान्यता देखील प्राप्त झाली आहे. त्याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देखील वनमंत्री यांनी दिल्या आहेत.
मानव आणि बिबट यामधील संघर्ष : जिल्ह्यात वन विभागाच्यावतीनं मानव आणि बिबट यामधील संघर्ष कमी करण्याकरता विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये बिबट्यांची शास्त्रीय गणना करण्याच्यादृष्टीनं क्षेत्रीय माहिती गोळा केली जात आहे. तसंच ज्या-ज्या भागात बिबटप्रवण क्षेत्र आहे तिथं ड्रोन कॅमेऱ्याची मदत तसंच एआयचा वापर करण्यात येत आहे. ग्रामस्तरावर बिबट समस्या निराकरण समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसंच वनविभागाच्यावतीनं विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
एवढी करण्यात आली मदत : वर्षभरात ज्या जिल्ह्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यात जे मृत्यू झाले किंवा जखमी झाले आहेत त्यांना मोठी मदत देण्यात आली आहे. जुन्नर, ओतूर, शिरुर, घोडेगाव, मंचर, राजगुरुनगर आणि चाकण येथे बिबट हल्ल्यात या वर्षात 6 नागरिकांचा मृत्यू असून त्यांना जवळपास 70 लाख रुपये तर 5 नागरिक जखमी झाले असून त्यांना 2 लाख 18 हजार 964 रुपये, तसेच 1 हजार 657 जनावरांचा मत्यू झाले असून याकरिता 1 कोटी 61 लाख 16 हजार 889 रुपये. तसेच 17 हेक्टर 7 आर पीकांचे नुकसान झाले असून 9 लाख 79 हजार 900 रुपये अशी नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
बिबट-मनुष्य संघर्ष येत्या काळात संपवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल : गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं बिबट्यांच्या हल्ल्यात जी वाढ होत आहे ते पाहता वाढलेला बिबट्याचा प्रादुर्भाव व बिबट-मनुष्य संघर्ष येत्या काळात संपवण्यासाठी बिबट नसबंदी, शेती पंपाकरता दिवसा वीज पुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचं विस्तारीकरण, स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सच्या धर्तीवर स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्सकरता अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी, बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थानांतरण, नवीन 4 बिबट निवारा केंद्राची निर्मिती येत्या काळात करण्यात येणार आहे.
'या' ठिकाणी करण्यात आले बिबट्यांचे स्थलांतर : केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याकडील मंजुरीनंतर जुलै 2024 मध्ये संघर्षक्षेत्रातील 10 बिबट्यांचे जामनगर (गुजरात) येथील बचाव केंद्रात स्थलांतर करण्यात आले आहे, तर 50 बिबटे वनतारा जामनगर गुजरात येथे पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली आहे.
काय काळजी घ्याल? : बिबट्याचा पाठलाग करु नका, त्याला जखमी करु नका, बिबट्या घाबरुन उलटा हल्ला करू शकतो. मुलांनी घोळक्याने फिरावे. सायंकाळी आणि रात्री अनावधाने देखील एकट्याने बाहेर पडू नये. सोबतीने किंवा समुहाने वावरावे. मुलांना एकटे सोडू नका. लहान मुलांची पालकांनी विशेष काळजी घ्यावी. अंधारात एकटे फिरताना बॅटरी लावून रेडिओवर गाणी लावावी तसंच रात्री उघड्यावर झोपू नये. विशेषतः मेंढपाळांनी झोपण्यासाठी बंदिस्त जागा करुनच झोपावे. तसंच कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका असं आवाहन वनविभागाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -
- 'माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र' बिबट्यांसाठी हक्काचं घर; खाद्य, उपचार, काळजी अन् मिळतो जंगल सहवास, 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट
- भीती बिबट्याची! प्रादेशिक दृष्टिकोनातून प्रश्न हाताळण्याची गरज; जाणून घ्या बिबट्याची खास माहिती
- बिबट्यांच्या संगोपनासाठी वन विभागासमोर निधीची अडचण; तीन महिन्यांत 34 बिबटे जेरबंद