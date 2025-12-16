Year Ender 2025 : नेते, वक्तव्य अन् वाद! धनंजय मुंडेंपासून अजित पवारांपर्यंत महायुतीतील अनेक नेते वादात
विशेष म्हणजे विरोधकही सत्ताधारी मंत्री आणि नेत्यांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत असल्यामुळेच धनंजय मुंडेंसारख्या नेत्यांनाही मंत्रिपद सोडावं लागलं होतं.
Published : December 16, 2025 at 7:19 PM IST
मुंबई- गेल्या वर्षभरात राज्याच्या राजकारणात अनेक उलथापालथी घडल्या आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांना वादग्रस्त वक्तव्यामुळे मंत्रिपदाला मुकावं लागलं आहे. तर काही मंत्र्यांच्या खात्यात फेरबदल करून त्यांना कमी दर्जाचं मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. धनंजय मुंडेंपासून अजित पवारांपर्यंत अनेक नेते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. विशेष म्हणजे विरोधकही सत्ताधारी मंत्री आणि नेत्यांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत असल्यामुळेच धनंजय मुंडेंसारख्या नेत्यांनाही मंत्रिपद सोडावं लागलं होतं. अशाच पद्धतीनं वर्षभरात वादात अडकलेले आणि मंत्रिपदावरून पदावनती झालेल्या मंत्री अन् राजकीय नेत्यांचा घेतलेला हा आढावा.
...अन् धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागला : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांचं नाव बीडचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाशी जोडलं गेलं होतं. संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्यानंतर धनंजय मुंडे विरोधकांच्या रडारवर होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यामुळेच देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार पहिल्यांदाच मोठ्या वादात सापडले होते. बीडमधील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येवरून विरोधी पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून वाढत्या विरोधामुळे धनंजय मुंडे राजकीय वादात सापडले होते. ही हत्या धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड यांनी 'घडवून आणल्या'चा आरोप आहे. बीडचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 4 मार्च रोजी धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
पार्थ पवार जमीन व्यवहार वादात : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन व्यवहाराबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यांच्याशी संबंधित एका कंपनीने पुण्यातील मुंढवा परिसरातील 40 एकर सरकारी जमीन बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला आणि मुद्रांक शुल्कात सूट मिळवली. अनुसूचित जाती समुदायासाठी राखीव असलेल्या या महार वतनाच्या जमिनीची किंमत 1800 कोटी रुपये होती, परंतु कंपनीने ती 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली.
हिंदी अनिवार्य करून तिसरी भाषा म्हणून लादणे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही अनिवार्य तिसरी भाषा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु व्यापक सार्वजनिक आणि राजकीय विरोधामुळे त्यांनी हा ठराव मागे घेण्यात आला. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चाही काढला आणि जनतेकडून व्यापक प्रतिसाद मिळवला. त्यानंतर 29 जूनला महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून लादणारे दोन सरकारी ठराव (जीआर) रद्द केले. वाढत्या हिंदीविरोधी चळवळीला प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
आरएसएसचे भाजपाशी मतभेद: जुलै 2025 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) प्राथमिक शिक्षणात हिंदीच्या प्रस्तावावर राज्य भाजपाशी मतभेद व्यक्त केले आणि त्याऐवजी शिक्षण राज्यभाषेतच दिले पाहिजे यावर जोर दिला.
सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक : घटनात्मक संस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला असलेल्या अतिरेकी धोक्यांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक जुलै 2025 मध्ये राज्य विधानसभेत मंजूर करण्यात आले, परंतु त्याला विरोधी पक्ष आणि नागरी समाज गटांकडून टीकेला सामोरे जावे लागले होते. या कायद्याचा गैरवापर करून असंतोष दडपला जाऊ शकतो आणि राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो, ज्यामुळे महाराष्ट्राचे 'पोलीस राज्य' बनण्याची शक्यता आहे, असा इशारा या कायद्याच्या अभ्यासकांनी दिला आहे.
मुरलीधर मोहोळ: मुरलीधर मोहोळ हे एका जैन ट्रस्टशी संबंधित 230 कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहारात सामील होते, जो समाजाच्या दबावानंतर रद्द करण्यात आला. शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केल्यानंतर महायुतीत मोठी राजकीय फूट पडली.
माणिकराव कोकाटे: 1 रुपयाच्या पीक विमा योजनेला पाठिंबा देताना शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्यांशी केल्यामुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे चर्चेत आले. "भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाहीत, पण सरकार त्याच रकमेचा पीक विमा देत आहे आणि त्याचाही गैरवापर होत आहे," असे ते म्हणाले. एप्रिल 2025 मध्ये कोकाटे यांनी दावा केला की, अनेक शेतकरी शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी लग्नसमारंभ आणि साखरपुड्यासारख्या वैयक्तिक खर्चासाठी कृषी योजनांमधून मिळालेल्या पैशांचा वापर करतात. फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना 1995 ते 97 दरम्यान सरकारी कोट्यातून फ्लॅट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. जुलै 2025 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मंत्री आपल्या फोनवर रम्मी खेळत असल्याचा एक व्हिडीओ आमदार रोहित पवार यांनी शेअर केल्यानंतर तो व्हायरल झाला. ऑगस्ट 2025 मध्ये कोकाटे यांची कृषिमंत्रिपदावरून पदावनती करत क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.
संजय शिरसाट: संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित एक 'कॅश बॅगे'चा वाद उफाळून आला होता, जुलै 2025 मध्ये एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये कथितरीत्या महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांच्या घरात पैशांनी भरलेली बॅग दिसली होती. शिरसाट यांना त्यांच्या मालमत्तेत लक्षणीय वाढ झाल्याबद्दल प्राप्तिकर विभागाची नोटीस मिळाल्याच्या अवघ्या एका दिवसानंतर ही घटना समोर आली, ज्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला.
योगेश कदम: विरोधकांनी त्यांच्यावर अवैध वाळू उत्खनन आणि डान्स बारवरील छाप्यांशी संबंधित भ्रष्टाचारात सामील असल्याचा आरोप केला. शिवसेना (यूबीटी) आमदार अनिल परब यांनी कदम यांच्या आईच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या डान्स बारबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर पुरावे सादर केले. त्यावर नंतर शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी स्पष्टीकरण दिले होते.
दादा भुसे: शिक्षणमंत्र्यांच्या मतदारसंघात मोठा घोटाळा झाला असून, बोगस युनिट्सना अवैध मंजुरी देण्यात आली होती. शिक्षक भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबद्दल दादाजी भुसे यांची चौकशी करण्यात आली होती.
