शिक्षण क्षेत्रात निर्णय भरपूर; बदल झाले पण प्रश्नही वाढले, वाचा 2025 चा लेखाजोखा

2025 मध्ये शिक्षण क्षेत्रात (Education Sector) अनेक धोरणात्मक निर्णय झाले. मात्र अपुरी अंमलबजावणी, शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभाव आणि साधनांची कमतरता यामुळं अपेक्षित बदल साध्य झाले नाहीत.

Year Ender 2025
शिक्षण क्षेत्राती निर्णय (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 5:34 PM IST

मुंबई : 2025 हे वर्ष शिक्षण क्षेत्रासाठी (Education Sector) महत्त्वाचं ठरलं. देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक नवे निर्णय घेण्यात आले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र वर्ष संपताना एक गोष्ट स्पष्ट दिसते ती म्हणजे निर्णय झाले, पण त्यांची अंमलबजावणी अजूनही अपुरी आहे.

काही ठिकाणी मूलभूत साधनांची कमतरता : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षणाची नवी रचना, कौशल्याधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षण आणि परीक्षांमधील बदल यावर भर देण्यात आला. यामागचा उद्देश चांगला आहे. विद्यार्थ्यांनी फक्त पाठांतर न करता विचार करावा, नवे कौशल्य शिकावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण मिळालं नाही. काही ठिकाणी डिजिटल सुविधा आहेत, तर काही ठिकाणी अजूनही मूलभूत साधनांची कमतरता आहे.

सरकारी शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम : महाराष्ट्र सरकारनं सरकारी शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सीबीएसई पॅटर्नमुळं सरकारी शाळांचा दर्जा वाढेल, पालकांचा विश्वास बसेल, अशी सरकारची भूमिका होती. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही पालकांनी याचं स्वागत केलं. आता सरकारी शाळाही चांगल्या होतील, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण शिक्षक संघटनांनी चिंता व्यक्त केली. अभ्यासक्रम अचानक बदलल्यानं शिक्षकांवर ताण वाढला. नवीन पद्धतीनं शिकवण्यासाठी पुरेसं प्रशिक्षण मिळालं नसल्याचं शिक्षक सांगतात. मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएसईची पुस्तकं मराठीत देण्याची घोषणा झाली, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी संथ गतीनं होत आहे.



भाषा धोरणावरून गोंधळ : 2025 मधील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे तीन-भाषा सूत्र. हिंदी तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय जाहीर होताच राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला. मराठी भाषा आणि संस्कृती धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. पालक, शिक्षक, साहित्यिक आणि राजकीय पक्षांनी सरकारवर दबाव आणला. अखेरीस सरकारला हा निर्णय थांबवावा लागला आणि समिती नेमावी लागली.


2025 मध्ये शाळेमध्ये लागू झालेले नवे नियम

  • प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी क्लब
  • विद्यार्थ्यांसाठी अपार आयडी
  • प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे
  • शारीरिक शिक्षेवर कडक बंदी



उद्देश चांगला पण... : विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढवणे हा उद्देश होता. मात्र, शिक्षकांमध्ये नाराजी दिसून आली. सीसीटीव्हीमुळं सतत निरीक्षणाखाली असल्याची भावना निर्माण होते, असं शिक्षक सांगतात. कागदोपत्री काम वाढल्यामुळं शिकवण्यासाठी वेळ कमी मिळत असल्याची तक्रारही ऐकायला मिळाली.



मुंबईतील परिस्थिती : मुंबईत 2025 मध्ये शिक्षणाच्या दोन वेगवेगळ्या विचारसरणी दिसल्या. एकीकडं काही चांगले निर्णय झाले. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय सकारात्मक मानला गेला. पण दुसरीकडं मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या सतत कमी होत असल्याचं चित्र कायम राहिलं. काही शाळा बंद करण्याचे किंवा एकत्र करण्याचे प्रस्ताव समोर आले. शिक्षकांची कमतरता आणि इमारतींची अवस्था हे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. पावसाळा, आंदोलनं आणि प्रशासकीय कारणांमुळं काहीवेळा शाळा बंद राहिल्या. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर झाला.



परिणाम काय झाले? : 2025 मधील अनेक निर्णयामुळं शिक्षण व्यवस्थेत चर्चा झाली, हे नक्की. पण अनेक ठिकाणी गोंधळ, विरोध आणि अडचणी दिसून आल्या. पालकांचा पूर्ण विश्वास अजूनही सरकारी शाळांवर बसलेला नाही. शिक्षकांवरचा ताण वाढलेला आहे. विद्यार्थी हे या सगळ्याचा केंद्रबिंदू आहेत. त्यांच्यावर या बदलांचा नेमका कसा परिणाम होतो, याचा पुरेसा विचार झालेला नाही, असं अनेक शिक्षकांना वाटत आहे. 2026 कडे पाहताना शिक्षकांना अपेक्षा इतकीच आहे की, धोरणं जाहीर करण्यापेक्षा त्यांची नीट अंमलबजावणी व्हावी. शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळावं, शाळांना पुरेसा निधी मिळावा आणि पालकांशी संवाद वाढावा. हे सगळं झालं, तरच 2025 मधील निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरतील. नाहीतर हे वर्ष फक्त “निर्णयांची यादी” म्हणूनच लक्षात राहील.

