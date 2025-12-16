डिजीटल ग्रामसभा ते देशातील पहिली टेस्ला शोरूम; जाणून घ्या, महाराष्ट्रानं २०२५ मध्ये कोणते गाठले मैलाचे दगड?
महिनाखेरला २०२५ वर्षाला निरोप देण्यापूर्वी महाराष्ट्रानं वर्षभरात काय महत्त्वाची कामगिरी केली? कोणते मैलाचे दगड गाठले आहेत? जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : December 16, 2025 at 2:31 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्रानं विविध क्षेत्रात अग्रसेर राहून २०२५ मध्ये महत्त्वाचे बदल अनुभवले आहेत. त्यामध्ये एआय तंत्रज्ञानाच्या कामगिरीचा समावेश आहे. त्याचबरोबर काही विकासाच्या नव्या पाऊल वाटादेखील आहेत.
- १४ डिसेंबर २०२५- पश्चिम भारतातील पहिले हाय-टेक क्रीडा दुखापत क्लिनिक: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या केईएम रुग्णालयात एक हाय-टेक क्रीडा दुखापत आणि पुनर्वसन केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. पश्चिम भारतात पहिल्यादांच सार्वजनिक रुग्णालयात अशी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या सुविधेचा उद्देश खेळाडूंना अत्याधुनिक क्रीडा उपचारांची सोय उपलब्ध करून देणे आहे, विशेषतः उपेक्षित खेळाडूंना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
- ५ डिसेंबर २०२५- सौर कृषी पंप स्थापनेचा जागतिक विक्रम: महाराष्ट्राने केवळ ३० दिवसांत ४५,९११ ऑफ-ग्रिड सौर कृषी पंप बसवून एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. याची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनं (GWR) जागतिक विक्रम म्हणून नोंद केली आहे.
- २३ नोव्हेंबर २०२५-भव्य जैन दीक्षा सोहळा: २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्राने एका ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षणाचा अनुभव घेतला. राज्यातील पहिल्यांदाच ५९ मुमुक्षूंना सामूहिक दीक्षा देण्यात आली.
- १४ नोव्हेंबर २०२५- ७५०वॉट सौर पॅनेलचे उत्पादन: छत्रपती संभाजीनगरच्या औद्योगिक परिसरात सौर पॅनेल क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करण्यासाठी एका चिनी कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. देशात पहिल्यांदाच ७५० वॉट क्षमतेचे सौर पॅनेल तयार केले जाणार आहेत.
- ५ नोव्हेंबर २०२५- उपग्रहाचे छायाचित्र वापरून अतिक्रमणे पाडले: मुंबईत प्रथमच प्रशासनाने उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून शहरातील २८० अतिक्रमणांवर कारवाई केली. बुलडोझरच्या साहाय्यानं हे अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.
- १८ सप्टेंबर २०२५- मुंबईत स्वदेशी बनावटीच्या मोनोरेल: देशातील पहिल्या पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या आठ मोनोरेल गाड्या मुंबईकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. २१ व्या शतकातील आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या गाड्यांच्या समावेशामुळे मोनोरेल सेवेचा चेहरामोहरा बदलेल, असा प्रशासनाला विश्वास आहे.
- १५ ऑगस्ट २०२५- तीजा दा मेला उत्सव: महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उपक्रमाचा भाग म्हणून, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीनं ११ सदस्यीय शीख समन्वय समितीच्या सहकार्यानं ७९ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महाराष्ट्रात प्रथमच 'तीजा दा मेला' (तीजन उत्सव) या पंजाबी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलं.
- १६ जुलै २०२५- गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी गावांना बस कनेक्टिव्हिटी: नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम मार्कानार ते अहेरी दरम्यान प्रथमच बस सेवा सुरू झाली. १६ जुलै २०२५ रोजी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या दुर्गम गावातून बस सेवा सुरू करण्यात आली.
- १८ जून २०२५- महाराष्ट्रात प्रथमच ग्रामसभा डिजिटल: कोल्हापूर जिल्ह्यातील रेंडाल ग्रामपंचायतीनं स्थानिक प्रशासन अधिक पारदर्शक करुन जास्तीत जास्त लोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. थेट गुगल मीटद्वारे ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकांचं थेट प्रक्षेपण सुरू केलं. त्यामुळे गावकऱ्यांना सर्व कामकाजाची माहिती थेट त्यांच्या मोबाईल फोनवर मिळणं शक्य होत आहे.
- १५ जानेवारी २०२५- प्रथमच भारतीय सैन्य दिन परेड पुण्यात आयोजित: प्रथमच राष्ट्रीय सैन्य दिन परेड दिल्लीबाहेर, पुण्यात आयोजित करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं ही अभिमानाची बाब ठरली आहे.
देशातील हे ठरले पहिले व्यक्ती-
- सर्वात श्रीमंत व्यक्ती: मुकेश अंबानी, फोर्ब्सच्या यादीनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत.
- टेस्ला मॉडेल वायचे पहिले ग्राहक: राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी देशातील पहिली टेस्ला कार खरेदी केली. सरनाईक यांनी ही इलेक्ट्रिक कार मुंबईतील बीकेसी येथील टेस्ला शोरूममधून खरेदी केली. त्यांनी ही हाय-टेक कार आपल्या नातवाला भेट दिली.
- मानवी कॅल्क्युलेटर मुलगा: केवळ १४ वर्षीय असूनही अलौकिक बुद्धिमत्ता लाभलेल्या आर्यन शुक्लानं इटालियन टीव्ही मालिका 'लो शो देई रेकॉर्ड'च्या सेटवर ५० पाच-अंकी संख्यांची मानसिक बेरीज सर्वात कमी वेळेत करण्याचा विक्रम केला. त्यानं ही कामगिरी केवळ २५.१९ सेकंदात केली. त्याचा अर्थ अंदाजे प्रत्येक ०.५ सेकंदात एक बेरीज केली. त्यानं एकाच दिवसात मानसिक गणितामध्ये सहा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडून नवा इतिहास रचला.
राज्यात कातकरी समाजाकरिता पहिली शाळा पालघरमध्ये- कातकरी समाजाची लोकसंख्या ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांत अधिक आहे. परंतु हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. कातकरी समाजातील मुलांना गावाकडे ठेवून या समाजातील लोक ऊस तोडणी, कोळसा, वीट भट्टी तसेच अन्य ठिकाणच्या कामावर जात असतात. मुले पाठीमागे वेठबिगारीसारखे काम करीत असतात ही गंभीर बाब विवेक पंडित यांनी निदर्शनास आणून कातकरी समाजातील मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरू करण्याची मागणी केली, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. राज्यात रायगड जिल्ह्यासाठी दोन आणि पालघर जिल्ह्यासाठी आणखी आश्रमशाळा मंजूर होणार आहेत, त्यातील पहिली शाळा रानशेत येथे सुरू करण्यात आली आहे.
टेस्लाची देशातील पहिली शोरुम मुंबईमध्ये- एलॉन मस्क यांची मालकी असलेल्या अमेरिकन कंपनी 'टेस्ला'चे पहिले शोरुम मुंबईमध्ये सुरू करण्यात आलं आहे. १५ जुलैला सकाळी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड ड्राईव्हमध्ये टेस्ला शोरूमचं उद्धघाटन करण्यात आलं. टेस्लाचं भारतातील हे पहिलं शोरुम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सुरू करण्यात आलं. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकदेखील उपस्थित होते.
देशातील पहिली अंगणवाडी शोरुम वडधामना येथं सुरू- नागपूर शहरालगत असलेल्या वडधामना इथं जुलै महिनाखेर देशातील पहिली एआय तंत्रज्ञानवर आधारित अंगणवाडी सुरू झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ उपक्रमांतर्गत एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ झाला होता. यानंतर अवघ्या १० दिवसात अंगणवाडीचं संपूर्ण चित्र बदललं. शाळेत काही दिवस घालवल्यानंतर चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना एआय शाळेचा लळा लागला. विद्यार्थी अंगणवाडीतील व्हर्चुअल विश्वात रमू लागले. त्यामुळं आता एआय अंगणवाडीत जाण्यासाठी चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना सांगावं लागत नाही.
यवतमाळची मुलगी ठरली देशातील पहिली मुस्लिम आयएएस- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या यूपीएससी परीक्षेचा निकाल एप्रिलमध्ये जाहीर झाला.यात महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातल्या अदिबा अहमद यांनी भारतात १४२ वी रँक मिळवली आहे. अदिबा या महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला मुस्लिम आयएएस अधिकारी ठरल्या आहेत.
राज्यातील पहिलं 'क्यू आर कोड वाचनालय' अहिल्यानगरमध्ये- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहाता येथील तलाठी कार्यालय आणि मंडळ अधिकारी कार्यालयात राज्यातील पहिलं 'क्यू आर कोड वाचनालय' (State first QR Code Library) फेब्रुवारीमध्ये सुरू करण्यात आलय. मंडळ अधिकारी डॉ. मोहसिन शेख यांच्या संकल्पनेतून हे वाचनालय साकारण्यात आलंय.
आयएमएमधून प्रथमच पहिला सैन्यदलाची अधिकारी- इंडियन मिलिटरी अकादमी (आयएमए) च्या ९३ वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिला अधिकाऱ्यानं देशातील प्रतिष्ठित सैनिकी प्रशिक्षण संस्थेतून प्रशिक्षण पूर्ण केलं., ती सैन्यात सामील झाली आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूरची रहिवासी असलेल्या 'सई जाधव' (Saee Jadhav) हिने इंडियन मिलिटरी अकादमीमधून पदवी प्राप्त करून इतिहास रचला आहे. आयएमएमधून पदवी प्राप्त करणारी ती पहिली महिला सैन्यदलाची अधिकारी ठरली आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच ड्रोन शो-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १७ सप्टेंबरला ७५ वा वाढदिवस देशभरात अनोख्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त बुधवारी सायंकाळी हजारो पुणेकरांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी ११ वर्षात घेतलेले निर्णय ड्रोन शोच्या माध्यमातून दाखवण्यात आले. राज्यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानानं युक्त ड्रोन शोचं आयोजन स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर करण्यात आलं होतं. यावेळी हजारो पुणेकरांनी ड्रोन शो पाहण्यासाठी उपस्थिती लावली होती.
