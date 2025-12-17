Year Ender 2025 : दाजी पणशीकर, सतीश शाह ते धर्मेंद्र...; सरत्या वर्षात अनेक दिग्गजांनी घेतला जगाचा निरोप!
Year Ender 2025 : सरत्या वर्षात राज्यातील राजकीय, कला आणि साहित्यिक, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी या जगाचा निरोप घेतला.
मुंबई : 2025 हे वर्ष सरत आलं आहे. या वर्षात अनेक महत्त्वाचा घडामोडी घडल्या. सरत्या वर्षात राज्यातील राजकीय, कला आणि साहित्यिक, सिनेमा, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी या जगाचा निरोप घेतला. देहरूपानं जरी ते आपल्यातून निघून गेले असले तरी त्यांनी दिलेलं योगदान आणि त्यांनी मागे ठेवलेल्या आठवणींच्या माध्यमातून आपल्या मनात ते कायमच जिवंत राहतील. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊयात...
- राजकीय
सिद्धरामप्पा पाटील (13 नोव्हेंबर 2025) : अक्कलकोटचे माजी भाजपा आमदार सिद्धरामप्पा पाटील यांचं अल्पशा आजारानं वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन झालं. सिद्धरामप्पा पाटील हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि सहकार क्षेत्रातील एक खंबीर नेते म्हणून ओळखले जात होते.
महादेवराव शिवंकर (20 ऑक्टोबर 2025) : राज्याचे माजी अर्थमंत्री प्रा. महादेवराव शिवंकर यांचं वयाच्या 85 व्या वर्षी आमगाव येथील त्यांच्या निवासस्थानी वृद्धापकाळानं निधन झालं.
शिवाजीराव कर्डिले (16 ऑक्टोबर 2025) : अहमदनगर जिल्ह्याच्या राजकारणातील चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे माजी मंत्री आणि भाजपा आमदार शिवाजीराव कर्डिले (66) यांचं दुःखद निधन झाले. राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर त्यांची प्रकृती खालावत होती.
प्रकाश केशवराव देवळे (23 सप्टेंबर 2025) : प्रतिशिर्डीचे शिल्पकार आणि माजी आमदार प्रकाश केशवराव देवळे यांचं अल्पशा आजारानंतर वयाच्या 77 व्या वर्षी दुःखद निधन झालं.
तुकाराम बिडकर (13 फेब्रुवारी 2025) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार तुकाराम बिडकर यांचं 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी एका रस्ते अपघातात निधन झालं. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत विमानतळावर बैठक आटोपून परत असताना, त्यांच्या दुचाकीला एका मालवाहू वाहनानं धडक दिली. या अपघातात बिडकर यांच्यासह त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाला.
यशवंतराव बाबाजी दळवी (17 ऑगस्ट 2025) : ज्येष्ठ समाजवादी नेते, कणकवली-मालवणचे माजी आमदार यशवंतराव बाबाजी दळवी यांचं वृद्धापकाळानं मुंबईत निधन झालं.
शामराव अष्टेकर (08 ऑक्टोबर, 2025) : शरद पवार यांचे विश्वासू सहकारी आणि माजी आमदार जनार्दन उर्फ शामराव बाळकृष्ण अष्टेकर (वय 91) यांचे पुण्यात वृद्धापकाळाने निधन झाले.
- विचारवंत/लेखक
दाजी पणशीकर (6 जून 2025) : ज्येष्ठ विचारवंत आणि अभ्यासक दाजी पणशीकर यांचं 6 जूनला ठाण्यात अल्पशा आजारानं निधन झालं. ते 92 वर्षांचे होते.
अनंत भावे (23 फेब्रुवारी 2025) : ज्येष्ठ लेखक आणि दूरदर्शनचे प्रसिद्ध माजी वृत्तनिवेदक प्रा. अनंत भावे यांचं निधन झालं. त्यांनी पुण्यातील अथश्री वृद्धाश्रमात अखेरचा श्वास घेतला. मराठी बालसाहित्यात त्यांचं मोठं योगदान होतं.
आर. आर. बोराडे (11 फेब्रुवारी 2025) : प्रसिद्ध लेखक आणि राज्य साहित्य संस्कृती महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आर. आर. बोराडे यांचं वृद्धापकाळानं निधन झालं, ते 85 वर्षांचे होते.
गजाभाऊ मेंदळे (17 सप्टेंबर 2025) : ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजाभाऊ मेंदळे यांचे पुण्यात निधन झाले. मेंदळे यांनी वयाच्या 78 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.
डॉ. दीपक टिळक (16 जुलै 2025) : केसरीचे विश्वासू संपादक आणि लोकमान्य टिळकांचे पणतू डॉ. दीपक टिळक यांचं वृद्धापकाळानं निधन झालं. त्यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी आणि नातवंडे असा परिवार आहे.
- मनोरंजन
धर्मेंद्र (24 नोव्हेंबर 2025) : बॉलिवूडचे 'ही-मॅन' म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं मुंबईत अल्पशा आजारानंतर 89 व्या वर्षी निधन झालं.
दया डोंगरे (3 नोव्हेंबर 2025) : ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचे वृद्धापकाळानं निधन झालं, त्या 85 वर्षांच्या होत्या. अनेक मराठी चित्रपट आणि नाटकांमध्ये त्यांच्या भूमिका लोकप्रिय झाल्या होत्या.
संध्या शांताराम (4 ऑक्टोबर 2025) : ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं निधन झालं. त्या चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्या पत्नी होत्या. त्यांच्या निधनानं चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली. त्या 87 वर्षांच्या होत्या.
गंगाराम गवाणकर, वस्त्रहरण नाटककार (27 ऑक्टोबर 2025) : मराठी रंगभूमीचे एक देदीप्यमान तारा आणि मालवणी भाषेला सातासमुद्रापार नेण्यात महत्त्वाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचं 27 ऑक्टोबरला निधन झालं. ते 86 वर्षांचे होते.
सतीश शाह (25 ऑक्टोबर 2025) : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध विनोदी अभिनेते सतीश शाह यांचं 74 व्या वर्षी निधन झालं. सतीश शाह यांनी मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. सतीश शाह अनेक चित्रपटांमधील त्यांच्या विनोदी भूमिकांसाठी प्रसिद्ध होते. मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळं त्यांचं निधन झाल्याची माहिती त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी दिली होती.
असरानी (20 ऑक्टोबर 2025) : ज्येष्ठ अभिनेते-विनोदी कलाकार गोवर्धन असरानी यांचं 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी 84 व्या वर्षी निधन झालं. ते दीर्घकाळापासून आजारी होते.
पंकज धीर (15 ऑक्टोबर 2025) : 1988 च्या 'महाभारत' टीव्ही मालिकेत कर्णाची भूमिका साकारण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांचं 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी 68 व्या वर्षी निधन झालं. कर्करोगामुळं त्यांचं मुंबईत निधन झालं.
प्रेम सागर (31 ऑगस्ट 2025 ) : ज्येष्ठ निर्माते-छायाचित्रकार प्रेम सागर यांचं निधन झालं. प्रेम सागर हे एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी कॅमेऱ्याच्या लेन्सद्वारे कला आणि संस्कृती दोन्ही जिवंत ठेवल्या.
प्रिया मराठे (31 ऑगस्ट 2025) : प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं निधन झालं. वयाच्या 38 व्या वर्षी कर्करोगामुळं तिनं अखेरचा श्वास घेतला.
बाळ कर्वे (28 ऑगस्ट 2025) : ज्येष्ठ मराठी अभिनेते बाळ कर्वे यांचं 28 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईतील विलेपार्ले येथील त्यांच्या राहत्या घरी वयाच्या 95 व्या वर्षी निधन झालं. 'चिमणराव' या मालिकेतील 'गुंड्याभाऊ' या भूमिकेमुळं ते अभिनयप्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय झाले होते.
अच्युत पोतदार (18 ऑगस्ट 2025) : अनेक यशस्वी बॉलिवूड चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांचा भाग असलेले ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचं 18 ऑगस्ट 2025 रोजी निधन झालं.
ज्योती चांदेकर (16 ऑगस्ट 2025) : अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित यांच्या आई, ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे वयाच्या 69 व्या वर्षी निधन झालं.
चंद्र बरोट (20 जुलै 2025) : चंद्र बरोट यांनी मुंबईतील वांद्रे येथील रुग्णालयात वयाच्या 86 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. ते गेल्या सात वर्षांपासून पल्मोनरी फायब्रोसिसनं आजारी होते.
धीरज कुमार (15 जुलै 2025) : ज्येष्ठ अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शक धीरज कुमार यांचं निधन झालं. त्यांना मलेरियाचे निदान झालं होतं आणि त्यांना अंधेरी येथील कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
तुषार घडीगावकर (20 जून 2025) : मराठी चित्रपट अभिनेता तुषार घडीगावकर यांनी मुंबईतील गोरेगाव येथील आपल्या निवासस्थानी आत्महत्या केली. ते दारूच्या व्यसनामुळं तणावाखाली होते.
मुकुल देव (23 मे 2025) : सलमान खानच्या 'जय हो'सह अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलेले अभिनेते मुकुल देव यांचं 23 मे 2025 रोजी रात्री वयाच्या 54 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांनी दिल्लीत अखेरचा श्वास घेतला.
मनोज कुमार (4 एप्रिल 2025) : सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि शिर्डी साईबाबांचे भक्त मनोज कुमार यांचं आज वयाच्या 87 व्या वर्षी वृद्धापकाळामुळं कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालयात निधन झालं.
योगेश महाजन (20 जानेवारी 2025) : टीव्ही अभिनेते योगेश महाजन यांचं 19 जानेवारी रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाले. त्यांचा मृतदेह त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आढळून आला.
प्रितीश नंदी (8 जानेवारी 2025) : प्रतिभावान आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व असलेले प्रितीश नंदी यांचं 8 जानेवारी रोजी निधन झालं. त्यांनी मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी अखेरचा श्वास घेतला.
- न्यायमूर्ती
नरेंद्र चपळगावकर (25 जानेवारी 2025) : माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांचे निधन झाले. वयाच्या 88 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
- स्टार्टअप्स
केसरीभाऊ पाटील (15 फेब्रुवारी 2025) : केसरी टूर्सचे संस्थापक केसरीभाऊ पाटील यांचं 15 फेब्रुवारी 2025 रोजी निधन झाले. त्यांनी केसरी कंपनीला जागतिक स्तरावर प्रसिद्धी मिळवून दिली. त्यांना पर्यटन क्षेत्राची विद्यापीठाची उपमा दिली जात असे.
- जवान
सोमनाथ शामराव सुर्वे (08 ऑक्टोबर 2025) : कराड तालुक्यातील आबईचीवाडी येथील भारतीय लष्करातील जवान सोमनाथ शामराव सुर्वे (वय 47) यांचं पंजाबमधील चंदीगड इथ सेवेत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
- क्रीडा
मिलिंद रेगे (19 फेब्रुवारी 2025) : मुंबईचे माजी कर्णधार मिलिंद रेगे यांचं 19 फेब्रुवारी रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. सचिन तेंडुलकरच्या मुंबई संघात निवडीमध्ये मिलिंद रेगे यांची महत्त्वाची भूमिका मानली जाते. ते 1988-89 मध्ये एमसीए निवड समितीचे सदस्य होते.
