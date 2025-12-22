वर्ष 2025: महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकालांचा लेखाजोखा जाणून घ्या
मालेगाव ब्लास्ट आणि 7/11 खटल्यातील आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली. तर गेली अनेक वर्ष रखडलेला धारावी पुनर्विकासाचा मार्गही न्यायालयीन लढ्यात मोकळा झाला.
Published : December 22, 2025 at 12:09 PM IST
मुंबई - वर्ष 2025 हे वर्ष संपायला आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत. यानिमित्तानं महारष्ट्रातील न्यायालयीन खटल्यात नाट्यमय घडामोडींनी भरलेल्या काही खटल्यांचा ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न ईटीव्ही भारतनं केलाय. त्यानुसार या वर्षातले मुंबई उच्च न्यायालय आणि राज्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील काही महत्त्वपूर्ण निकालांचा घेतलेला हा आढावा.
7 मार्च 2025 : धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा - धारावी पुनर्विकासातील प्रकल्पग्रस्तांच मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीमधील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. राज्य सरकारनं यासंदर्भात घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका फेटाळून लावली होती. हायकोर्टाचा हा निर्णय योग्यच असल्याचं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानं धारावीकरांच्या पुनर्वसनातील अखेरचा अडसरही दूर झाल्यामुळे धारावी पुनर्विकासालाही गती मिळाली.
हायकोर्टाचा निकाल काय- मुलुंडमध्ये धारावीकरांचा पुनर्विकास करण्याला विरोध करत तेथील स्थानिक रहिवासी सागर देवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या पीएपी प्रकल्पात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाच तसेच MRTP कायद्याचंही उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेतून केला होता. मात्र मुंबईतील मिठागरांची सगळी जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. या जमिनींपैकी काही भाग हा लोकहिताच्या प्रकल्पांसाठी देण्यात आलाय. त्यामुळे त्याला विरोध करण योग्य नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण ही याचिका फेटाळताना हायकोर्टानं नोंदवलं. मिठागरांच्या जमिनी विकसित करण्याबाबत केंद्र सरकारनं आपलं धोरण 23 ऑगस्ट 2017 रोजी बदललं आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला केलेलं या संबंधित जमिनींचं हस्तांतरणही योग्यच असल्याचं हायकोर्टानं मान्य केलंय. याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारनं बदललेल्या या धोरणाला याचिकेतून आव्हान दिलेलं नाही. मिठागरांच्या जमिनी या पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या घेण्याच्या अटीवरच राज्य सरकारला देण्यात आल्यात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात कोणतंही तथ्य नसल्याचा प्रशासनाचा दावा मान्य करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
24 जुलै 2025 : 7/11 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी 19 वर्षांनंतर निर्दोष, हायकोर्टाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, मात्र आरोपींच्या पुन्हा अकटेचे आदेश नाही. 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्ब प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दणका दिलाय. 7/11 या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावर सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं सर्व आरोपींची 19 वर्षांनंतर निर्दोष सुटका केली. यात 5 पैकी 4 आरोपींना सुनावण्यात आलेली फाशी तर अन्य आरोपींना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करत सर्वांना तातडीनं कारागृहातून सोडण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले. या निकालाविरोधात राज्य सरकारनं तातडीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र यात वेळ गेल्यानं या आदेशांची पूर्तता करण्यास बांधील राज्य सरकारला सर्व आरोपींना सोडावं लागलं. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान कोठडीतच मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालाचा प्रभाव दहशतवादाशी संबंधित इतर खटल्यांवर पडू नये म्हणून त्याला स्थगिती दिली. मात्र जेलमधून सोडण्यात आलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक करण्याचे आदेश देण्यास नकार देण्यात आलाय.
हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण - याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी केलेला तपास हा संशयास्पद होता. आरोपींनी अटकेनंतर 100 दिवस गुन्हा कबूल केला नव्हता. त्यानंतर अचानक एके दिवशी काही टॅक्सी चालकांनी त्यांना कोर्टात ओळखल्याचं सांगितलं, जे संशयास्पद होतं. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांची बाजू कोर्टात मांडण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचं मान्य करत हायकोर्टानं सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे आदेश जारी केलेत. आरोपींच्या वतीनं दावा केला की, या सर्वांकडून पोलिसांनी बळजबरीनं गुन्हा कबूल करून घेतलाय. अटकेनंतर तीन महिने सर्वजण निर्दोष असल्याचा दावा करीत होते. मात्र तपास यंत्रणेनं या आरोपींवर मकोका लावताच सर्वांनी आपला गुन्हा अचानकपणे कबूल केला होता. राज्य सरकारकडे आरोपींविरोधात या कबुली जबाबाव्यतिरिक्त कोणताही सबळ पुरावा नव्हता. अवघ्या 11 मिनिटांत झालेल्या 7 साखळी स्फोटांत तब्बल 189 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर 827 लोक जखमी झाले होते.
31 जुलै 2025 : मालेगाव ब्लास्ट 2008 केसचा 17 वर्षांनी निकाल - दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, कोणताही रंग नसतो. मालेगाव ब्लास्ट 2008 च्या खटल्याचा निकाल देताना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी हे वाक्य अधोरेखित केलंय. मालेगाव ब्लास्ट 2008 च्या खटल्यात तब्बल 17 वर्षांनी कोर्टानं सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली. या सर्व आरोपींना 20 हजारांच्या वैयक्तिक हमीपत्रावर दोषमुक्त करण्यात आलंय. तर या स्फोटात जीव गमावलेल्या 6 जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये तर जखमींना 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. त्यानंतर लगेचच पीडित कुटुंबीयांनी या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावातील एका मशिदीबाहेर झालेल्या या स्फोटात 6 जणांनी आपला जीव गमावला होता, तर 101 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणानंतर देशात पहिल्यांदाच हिंदू दहशतवाद पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला होता. हायप्रोफाईल आरोपी, बदललेल्या तपासयंत्रणा, बदली झालेले न्यायाधीश, फितूर झालेले महत्त्वाचे साक्षीदार या सर्व घडामोडींमुळे हा खटला सतत देशभरात चर्चेत राहिला. या प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह अन्य आरोपांविरोधात खटला चालवण्यात आलाय.
कोर्टाचं निरीक्षण - तत्कालीन राज्य सरकारनं एटीएसच्या मार्फत केलेला तपास हा कसा केवळ एक फार्स होता. हे मालेगाव ब्लास्ट खटल्याच्या निकालातून एनआयए कोर्टानं अधोरेखित केलंय. आरोपींविरोधात एकही ठोस पुरावा, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्ष कोर्टापुढे सादर करू शकला नाही. साध्वी प्रज्ञा यांच्या ज्या मोटरसायकलवर स्फोट झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, तो त्याच मोटरसायकलवर झाला होता हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. कर्नल प्रसाद पुरोहितांच्या घरी स्फोटकं आणली होती हे सिद्ध झालेलं नाही. अभिनव भारत या संघटनेकडून या कटाला आर्थिक सहाय्य करण्यात आलं हेदेखील सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. या खटल्यातील अनेक साक्षीदार फितूर झाले. एटीएसनं जबरदस्तीनं आपला जबाब नोंदवून घेतला होता, असं त्यापैकी अनेकांनी सांगितलं. तर काहींनी आपल्याला आता नेमकं आठवत नाही, असं कोर्टात सांगितलं. त्यामुळे सरकारी पक्ष लावलेले आरोप सिद्ध करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलं.
28 जुलै 2025 : माधुरी उर्फ 'महादेवी' हत्तिणीचा कोल्हापूर-जामनगर-कोल्हापूर प्रवास - कोल्हापुरातील जैन मठातील एका हत्तिणीनं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं. ही बातमी सर्वप्रथम ई टीव्ही भारतनं मांडली होती. कोल्हापूर येथील 'महादेवी' उर्फ 'माधुरी' हत्तिणीला महाराष्ट्रातून गुजरातच्या 'वनतारा' इथं पाठवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच असून, त्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. मात्र पुढे जनतेचा रोष इतका वाढला की कोल्हापुरात लोक रस्त्यांवर उतरले, हत्तिणीसाठी हिंसक आंदोलन झालं, पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यामुळे अखेर वनतारानं माघार घेत स्वखर्चानं हत्तिणीला पुन्हा मठात पाठवून तिथंच तिची सर्व काळजी घेणार असल्याचं जाहीर करावं लागलं.
काय आहे प्रकरण? - वर्ष 1992 पासून ही हत्तीण 'स्वतिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्था' या मठाकडे आहे. कोल्हापूर आणि कर्नाटक सीमारेषेवरील गावकऱ्यांचं या हत्तिणीशी भावनिक आणि आध्यात्मिक नातं जोडलेलं आहे. कोल्हापूर आणि बेळगाव येथील 743 गावे या मठाशी जोडली गेलीत. या संस्थेलाही पौराणिक वारसा असून, हा मठ 1300 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. रितसर परवानगी घेऊनच मठानं 33 वर्षांपूर्वी या हत्तिणीचा ताबा घेतला होता. माधुरी असं तिचं नाव असलं तरी पंचक्रोशीत तिला 'महादेवी' या नावानं ओळखलं जात असून, ती मठात येणाऱ्या भाविकांसाठी विशेष पूजनीय आहे. मात्र या हत्तिणीची नीट काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप करत 'पेटा'नं याची तक्रार केली होती, याची शहानिशा करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं हत्तिणीचा ताबा थेट गुजरातच्या जामनगर येथील राधे-कृष्ण ट्रस्टला देण्याचे आदेश डिसेंबर 2024 मध्ये जारी केले. या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करून मठानं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र हत्तिणीच्या हितासाठी तिला वनतारात पाठवणंच योग्य असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टानं दिला होता.
11 ऑगस्ट 2025 : मुंबईतील कबुतरखान्यांबाबत कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, पक्षीप्रेमींना हायकोर्टातच दाद मागण्याचे निर्देश - कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या पदरी निराशा पडली. या मुद्द्यावर कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेत. कबुतरखान्यांबाबत राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाची मुंबई महानगरपालिका अंमलबजावणी करतंय. मात्र त्यामुळे कबुतरांचा उपासमारीनं मृत्यू होतोय, याकरिता पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणी हायकोर्ट कोणताही दिलासा देत नाहीय. उलट कबुतरांना उघड्यावर खायला घालणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.
काय आहे प्रकरण? - दादरचा कबुतरखाना बंद करण्याबाबत प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाचे इतके तीव्र पडसाद उमटतील याची कदाचित राज्य सरकारला कधीही कल्पना नव्हती. कधी नव्हे ते जैन समाजानं मुंबईतील रस्त्यांवर उतरत हिंसक आंदोलन केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. दादर सारख्या हेरिटेज कबुतर खान्यांवर तूर्तास कारवाई नको मात्र सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हा देखील तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं स्पष्ट करत तूर्तास हायकोर्टानं याबाबत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिलाय. या मुद्द्यावर केईएम रुग्णालयाच्या फुफ्फुस विभाग आणि पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्रानं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केलंय. कबुतरांच्या विष्टेमुळे माणसांच्या श्वसन क्रियेवर परिणाम होऊन अनेक विकार होऊ शकतात. ज्यात हायपरसेंसिटिव्हिटी न्यूमोनाइटिस होण्याची दाट शक्यता असते. विष्ठेतून तयार होणाऱ्या वायूमुळे रुग्णाची श्वसन क्रिया बंद होऊन रुग्ण कायमस्वरूपी ऑक्सिजन थेरपीवर जाऊ शकतो. इतकंच काय तर संबंधित रुग्णाला प्रसंगी फुफ्फुस प्रत्यारोपणाची आवश्यकताही भासू शकते, असं यात म्हटलंय.
16 सप्टेंबर 2025 : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा मार्ग मोकळा - राज्यातील रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दिले गेले. त्यानुसार आता राज्य सरकारनं 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण केली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली तरीही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडून अखरेची संधी देण्याची कोर्टाला विनंती केली होती. जी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता 31 जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय.
10 नोव्हेंबर 2025: पल्लवी पुरकायस्थची हत्या करणाऱ्या सज्जाद मुगलची फाशी रद्द करून हायकोर्टाकडून जन्मठेप - वर्ष 2012 मध्ये मुंबईत झालेल्या पल्लवी पूरकायस्थ या तरुणीची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सज्जाद मुगलला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. तशी मागणी करणारी याचिका पल्लवीच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ष 2022 मध्ये दाखल केली होती. राज्य सरकारनंही या मागणीला पाठिंबा देत हायकोर्टात फाशीची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. मात्र या दोन्ही याचिका रद्द करत हायकोर्टानं त्याची फाशी रद्द करत त्याला जन्मठेप सुनावली.
काय घडली होती घटना? - 9 ऑगस्ट 2012 रोजी मध्ये वडाळा भक्तीपार्क परिसरातील ‘हिमालयन हाइट्स’ या आलिशान सोसायटीत पल्लवीवर त्याच इमारतीच्या वॉचमननं बलात्काराचा प्रयत्न करताना हत्या केली होती. 25 वर्षीय पल्लवी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील जलतरणपटू आणि वकील म्हणून मुंबईत कार्यरत होती. सज्जाद मुगल हा पल्लवीच्या अपार्टमेंटचा वॉचमन होता. एरव्ही सर्वांशी हसतखेळत राहणाऱ्या पल्लवीच्या स्वभावाचा गैरअर्थ काढत सज्जादने पल्लवीच्या घरात घुसून तिच्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तिनं कडवा प्रतिकार सुरू करताच सज्जादनं तिची हत्या केली होती. मुंबईत दिवसाढवळ्या झालेल्या या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि विरोधकांनी यावर रान उठवलं होतं. त्यामुळे हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात आला. जुलै 2014 रोजी सज्जादचे हे कृत्य ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ या प्रकारात मोडत नसल्यानं त्याला फाशी देता येणार नाही, असं मुंबई सत्र न्यायालयानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं होतं.
